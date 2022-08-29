ЗСУ завдали вогневого удару по понтонній переправі в окупованому Херсоні. ФОТО

Увечері 29 серпня ЗСУ завдали вогневого удару по понтонній переправі, яку звели росіяни під Антонівським мостом у окупованому Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Також у мережу потрапило фото цієї події.

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