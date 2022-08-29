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ЗСУ завдали вогневого удару по понтонній переправі в окупованому Херсоні. ФОТО
Увечері 29 серпня ЗСУ завдали вогневого удару по понтонній переправі, яку звели росіяни під Антонівським мостом у окупованому Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Також у мережу потрапило фото цієї події.
Топ коментарі
+76 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар29.08.2022 21:30
+66 vadyan
показати весь коментар29.08.2022 21:26
+52 Сергій Тим ( 25%)
показати весь коментар29.08.2022 21:29
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Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Занимали лучшие места в округе,
Но глупец с ракетницей
Все сжег дотла.
Дым над водой
И огонь в небесах
Пока все упорно следят за новостями из херсонской области на харьковском плацдарме происходят не менее интересные события.
Ложитесь спать с верой в ВСУ.
Спокойной ночи всем хорошим людям и ночных кошмаров врагам!
Утром если будет приказ из штаба, то снова начнут строить.
Зробіть оркам ніч бавовни та ********.