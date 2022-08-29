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В окупованому Херсоні втретє за день лунають вибухи
Сьогодні, 29 серпня, в тимчасово окупованому Херсоні вже втретє за день прогриміли вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон".
Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи гримлять в районі Антонівського мосту.
Топ коментарі
+24 Mykola Trofimenko #528418
показати весь коментар29.08.2022 20:36
+21 Максім ХОЙ #398010
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+21 Виктор Дийнега
показати весь коментар29.08.2022 20:50
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Товаристч Фрунзе..не смогу...далеко...кобыла Будулая не выдержит...без овса...которого на рабZee нетЬ🤣остался только газ и нефть...а скотина такое гоффно не жреть..
Вояки сраные