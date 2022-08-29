В окупованому Херсоні втретє за день лунають вибухи

Сьогодні, 29 серпня, в тимчасово окупованому Херсоні вже втретє за день прогриміли вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон".

Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи гримлять в районі Антонівського мосту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ влучили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні. ВIДЕО (оновлено)