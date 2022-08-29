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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В окупованому Херсоні втретє за день лунають вибухи

херсон

Сьогодні, 29 серпня, в тимчасово окупованому Херсоні вже втретє за день прогриміли вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон".

Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи гримлять в районі Антонівського мосту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ влучили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

вибух (4441) Херсон (3341)


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Топ коментарі
+24
Бавовнятко працює
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29.08.2022 20:36
+21
Баржа під Антонівським мостом .задимленіє
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29.08.2022 20:49
+21
Ви ніколи не задумувалися... Що в російскій мові російське?
Російська мова складається з таких мов - фінська, угорська, болгарська, україньска, литовська, татарська, грецька, латинська.

Коли Вам скажуть - говори російською, відповідайте - російської мови не існує.
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29.08.2022 20:50
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Бавовнятко працює
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29.08.2022 20:36 Відповісти
Знаю, що то конкретно козаки із ЗСУ працюють з самого ранку. Бавовнятко здебільшого в Криму та по закордонах тобто «там, там, там, тільки там,де нас нема».)))
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29.08.2022 21:02 Відповісти
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29.08.2022 20:37 Відповісти
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29.08.2022 20:42 Відповісти
неперевершено!!!!!!!!!! 😂😂😂😂😂😂😂
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29.08.2022 20:52 Відповісти
«Жест доброй воли»
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29.08.2022 20:55 Відповісти
Ой, а куда это освободители собрались? А что в сумках? Подарки от благодарных херсонцев?
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29.08.2022 20:55 Відповісти
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29.08.2022 20:44 Відповісти
усьо! порвали пєрдун москалям
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29.08.2022 20:47 Відповісти
Баржа під Антонівським мостом .задимленіє
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29.08.2022 20:49 Відповісти
жарять шашлик?
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29.08.2022 20:54 Відповісти
нет, это кочегары подняли давление в котлах до максимума, и баржа на полных ходах отправилась в опасную неизвестность херсонской ночи.
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29.08.2022 21:16 Відповісти
эфект лінзи
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29.08.2022 21:16 Відповісти
Ефект лупи на сонці)
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29.08.2022 21:27 Відповісти
зе-лупы?
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29.08.2022 23:56 Відповісти
Ви ніколи не задумувалися... Що в російскій мові російське?
Російська мова складається з таких мов - фінська, угорська, болгарська, україньска, литовська, татарська, грецька, латинська.

Коли Вам скажуть - говори російською, відповідайте - російської мови не існує.
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29.08.2022 20:50 Відповісти
ок
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29.08.2022 20:56 Відповісти
https://youtu.be/lJGJexnDotU?t=6 Руцької мови не існує .
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29.08.2022 21:00 Відповісти
Ні. Російська мова існує. Це матюки - єдине надбання російської "культури".
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29.08.2022 21:05 Відповісти
повністю погоджуюсь! Але є запитання, хто це мені має сказати "гАвАрите пА-рюзьське"?
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29.08.2022 22:15 Відповісти
Поки що треба спокійно спримати ситуацію особливо блохерам і іншиі масмедіа .Не писати непотрібного і не провіреної інфи.Працюють війська і чекати офіціних заяв.Поки лише одна почалися бої за місто Херсон.Потрібна тиша для фронту.Віримо в ЗСУ і чекаємо звісток.
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29.08.2022 20:53 Відповісти
Пітараст мер Одеси Гєна Труха хочє переговорів з путінем, Чому немає цієї новини в цензорі?
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29.08.2022 20:53 Відповісти
потому что он всех уже ******, и ничего нового сказать не может, и то что он рафинированный ватник - это не новость. Разве что для некоторой части одесситов, у которых начали прорезаться глаза в феврале.
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29.08.2022 21:23 Відповісти
То кацапський фейй, Труханов божився що такого не казав та вірить в перемогу та ЗСУ!
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29.08.2022 22:55 Відповісти
Брехня наверное, потому что Химарсы все уничтожены, летчиков у ВСУ не осталось, танков у них тоже нет. Ничего у ВСУ нет, так Шойгу сказал.
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29.08.2022 20:53 Відповісти
Бавовніє вата!
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29.08.2022 20:54 Відповісти
Ну і про які референдуми можна говорити коли вже в Херсоні вибухи?
І референдум не стане на заваді бити рашистів.
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29.08.2022 20:54 Відповісти
Кажуть шо бавовна рве дупи моцкалям у Херсоні
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29.08.2022 20:55 Відповісти
нагнітає їм пєрдаки
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29.08.2022 20:58 Відповісти
Як кажуть у Одесі...ВСУ Сила...для моцкалів путлєра Могила...
Слава ВСУ 💙💛💪👍
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29.08.2022 20:57 Відповісти
«Вторая» армия в мире: How it started. How it's going.



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29.08.2022 21:08 Відповісти
ХЕРСОН, даЙОшь пукину ...плохой сон, мож кремлядь сюнiч його й задушить... раисглавкому - уже трында.... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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29.08.2022 21:10 Відповісти
Або жест доброї волі, або смерть!!!
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29.08.2022 21:10 Відповісти
..або руки - вгору й на плантацii... Пленные немцы вон после 2МВ настроили и двухэтажек, даже в одессе , и бруковок - до сих пор пользуемся.
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29.08.2022 21:21 Відповісти
Кацапы рапортуют об отбитии почти всех наших наступлений, но подтверждают, что наши взяли Сухой Ставок.
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29.08.2022 21:17 Відповісти
Василий Иванович...обещаешь взять Киев за три дня и шесть месяцев?
Товаристч Фрунзе..не смогу...далеко...кобыла Будулая не выдержит...без овса...которого на рабZee нетЬ🤣остался только газ и нефть...а скотина такое гоффно не жреть..
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29.08.2022 21:19 Відповісти
Крысы мавзолейные обещали взять Киев за три дня..а всю Украину за неделю... интервью лукашеску Вофику Шалавьеву картофельный бараннн давал 22 февраля...
Вояки сраные
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29.08.2022 21:28 Відповісти
Это называется "своих не бросаем" https://youtu.be/PPdqARif4NM
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29.08.2022 22:04 Відповісти
 
 