В оккупированном Херсоне третий раз за день раздаются взрывы

Сегодня, 29 августа, во временно оккупированном Херсоне уже в третий раз за день прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Херсон".

Официальные источники пока не раскрыли более подробную информацию о событии.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы гремят в районе Антоновского моста.

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