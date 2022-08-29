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Новости Агрессия России против Украины Война
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В оккупированном Херсоне третий раз за день раздаются взрывы

херсон

Сегодня, 29 августа, во временно оккупированном Херсоне уже в третий раз за день прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Херсон".

Официальные источники пока не раскрыли более подробную информацию о событии.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы гремят в районе Антоновского моста.

Читайте: Легенду о великом государстве Россия нужно забыть, - Зеленский

взрыв (6728) Херсон (2799)


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Топ комментарии
+24
Бавовнятко працює
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29.08.2022 20:36
+21
Баржа під Антонівським мостом .задимленіє
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29.08.2022 20:49
+21
Ви ніколи не задумувалися... Що в російскій мові російське?
Російська мова складається з таких мов - фінська, угорська, болгарська, україньска, литовська, татарська, грецька, латинська.

Коли Вам скажуть - говори російською, відповідайте - російської мови не існує.
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29.08.2022 20:50
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Бавовнятко працює
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29.08.2022 20:36 Ответить
Знаю, що то конкретно козаки із ЗСУ працюють з самого ранку. Бавовнятко здебільшого в Криму та по закордонах тобто «там, там, там, тільки там,де нас нема».)))
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29.08.2022 21:02 Ответить
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29.08.2022 20:37 Ответить
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29.08.2022 20:42 Ответить
неперевершено!!!!!!!!!! 😂😂😂😂😂😂😂
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29.08.2022 20:52 Ответить
«Жест доброй воли»
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29.08.2022 20:55 Ответить
Ой, а куда это освободители собрались? А что в сумках? Подарки от благодарных херсонцев?
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29.08.2022 20:55 Ответить
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29.08.2022 20:44 Ответить
усьо! порвали пєрдун москалям
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29.08.2022 20:47 Ответить
Баржа під Антонівським мостом .задимленіє
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29.08.2022 20:49 Ответить
жарять шашлик?
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29.08.2022 20:54 Ответить
нет, это кочегары подняли давление в котлах до максимума, и баржа на полных ходах отправилась в опасную неизвестность херсонской ночи.
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29.08.2022 21:16 Ответить
эфект лінзи
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29.08.2022 21:16 Ответить
Ефект лупи на сонці)
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29.08.2022 21:27 Ответить
зе-лупы?
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29.08.2022 23:56 Ответить
Ви ніколи не задумувалися... Що в російскій мові російське?
Російська мова складається з таких мов - фінська, угорська, болгарська, україньска, литовська, татарська, грецька, латинська.

Коли Вам скажуть - говори російською, відповідайте - російської мови не існує.
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29.08.2022 20:50 Ответить
ок
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29.08.2022 20:56 Ответить
https://youtu.be/lJGJexnDotU?t=6 Руцької мови не існує .
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29.08.2022 21:00 Ответить
Ні. Російська мова існує. Це матюки - єдине надбання російської "культури".
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29.08.2022 21:05 Ответить
повністю погоджуюсь! Але є запитання, хто це мені має сказати "гАвАрите пА-рюзьське"?
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29.08.2022 22:15 Ответить
Поки що треба спокійно спримати ситуацію особливо блохерам і іншиі масмедіа .Не писати непотрібного і не провіреної інфи.Працюють війська і чекати офіціних заяв.Поки лише одна почалися бої за місто Херсон.Потрібна тиша для фронту.Віримо в ЗСУ і чекаємо звісток.
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29.08.2022 20:53 Ответить
Пітараст мер Одеси Гєна Труха хочє переговорів з путінем, Чому немає цієї новини в цензорі?
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29.08.2022 20:53 Ответить
потому что он всех уже ******, и ничего нового сказать не может, и то что он рафинированный ватник - это не новость. Разве что для некоторой части одесситов, у которых начали прорезаться глаза в феврале.
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29.08.2022 21:23 Ответить
То кацапський фейй, Труханов божився що такого не казав та вірить в перемогу та ЗСУ!
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29.08.2022 22:55 Ответить
Брехня наверное, потому что Химарсы все уничтожены, летчиков у ВСУ не осталось, танков у них тоже нет. Ничего у ВСУ нет, так Шойгу сказал.
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29.08.2022 20:53 Ответить
Бавовніє вата!
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29.08.2022 20:54 Ответить
Ну і про які референдуми можна говорити коли вже в Херсоні вибухи?
І референдум не стане на заваді бити рашистів.
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29.08.2022 20:54 Ответить
Кажуть шо бавовна рве дупи моцкалям у Херсоні
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29.08.2022 20:55 Ответить
нагнітає їм пєрдаки
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29.08.2022 20:58 Ответить
Як кажуть у Одесі...ВСУ Сила...для моцкалів путлєра Могила...
Слава ВСУ 💙💛💪👍
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29.08.2022 20:57 Ответить
«Вторая» армия в мире: How it started. How it's going.



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29.08.2022 21:08 Ответить
ХЕРСОН, даЙОшь пукину ...плохой сон, мож кремлядь сюнiч його й задушить... раисглавкому - уже трында.... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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29.08.2022 21:10 Ответить
Або жест доброї волі, або смерть!!!
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29.08.2022 21:10 Ответить
..або руки - вгору й на плантацii... Пленные немцы вон после 2МВ настроили и двухэтажек, даже в одессе , и бруковок - до сих пор пользуемся.
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29.08.2022 21:21 Ответить
Кацапы рапортуют об отбитии почти всех наших наступлений, но подтверждают, что наши взяли Сухой Ставок.
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29.08.2022 21:17 Ответить
Василий Иванович...обещаешь взять Киев за три дня и шесть месяцев?
Товаристч Фрунзе..не смогу...далеко...кобыла Будулая не выдержит...без овса...которого на рабZee нетЬ🤣остался только газ и нефть...а скотина такое гоффно не жреть..
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29.08.2022 21:19 Ответить
Крысы мавзолейные обещали взять Киев за три дня..а всю Украину за неделю... интервью лукашеску Вофику Шалавьеву картофельный бараннн давал 22 февраля...
Вояки сраные
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29.08.2022 21:28 Ответить
Это называется "своих не бросаем" https://youtu.be/PPdqARif4NM
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29.08.2022 22:04 Ответить
 
 