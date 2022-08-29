В оккупированном Херсоне третий раз за день раздаются взрывы
Сегодня, 29 августа, во временно оккупированном Херсоне уже в третий раз за день прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Херсон".
Официальные источники пока не раскрыли более подробную информацию о событии.
Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы гремят в районе Антоновского моста.
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+24 Mykola Trofimenko #528418
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Товаристч Фрунзе..не смогу...далеко...кобыла Будулая не выдержит...без овса...которого на рабZee нетЬ🤣остался только газ и нефть...а скотина такое гоффно не жреть..
Вояки сраные