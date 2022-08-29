Легенду о великом государстве Россия нужно забыть, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что легенду о "мощной стране Россия" нужно забыть.

"Все должны понять, что они не так мощны, как о себе они писали в книгах красного цвета на протяжении 100 последних лет. Когда эта страна была мощной, в рамках СССР были такие страны как Украина, Казахстан, Беларусь, Прибалтика. Легенду о великом государстве нужно забыть. Мы на поле боя это показываем", - сказал он в понедельник, выступая по видеосвязи на 17-м Стратегическом форуме в Блед (Словения), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах, Зеленский сказал, что "мы хотим вернуть наши территории. Процесс может быть разным. Я не готов спрогнозировать, как это будет и когда".

Для переговоров, сказал он, нужно, чтобы обе стороны этого хотели. "Они не хотят переговоров. В их понимании – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – российские территории. Недавно они сказали, что Украина должна признать и юг по российским территориям, после того, как они проведут там какой-то "референдум" ", - подчеркнул президент.

"Они все равно через полгода придут за другими нашими территориями", - сказал он.

По словам Зеленского, "стол переговоров представители российской власти обязательно нам предложат, когда они увидят силу в мире, поддерживающем Украину".

Читайте: Зеленский против выдачи виз россиянам для туризма, бизнеса, обучения и приобретения недвижимости в ЕС: Война в Украине является российской, а не войной Путина