Легенду о великом государстве Россия нужно забыть, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что легенду о "мощной стране Россия" нужно забыть.
"Все должны понять, что они не так мощны, как о себе они писали в книгах красного цвета на протяжении 100 последних лет. Когда эта страна была мощной, в рамках СССР были такие страны как Украина, Казахстан, Беларусь, Прибалтика. Легенду о великом государстве нужно забыть. Мы на поле боя это показываем", - сказал он в понедельник, выступая по видеосвязи на 17-м Стратегическом форуме в Блед (Словения), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос о возможных переговорах, Зеленский сказал, что "мы хотим вернуть наши территории. Процесс может быть разным. Я не готов спрогнозировать, как это будет и когда".
Для переговоров, сказал он, нужно, чтобы обе стороны этого хотели. "Они не хотят переговоров. В их понимании – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – российские территории. Недавно они сказали, что Украина должна признать и юг по российским территориям, после того, как они проведут там какой-то "референдум" ", - подчеркнул президент.
"Они все равно через полгода придут за другими нашими территориями", - сказал он.
По словам Зеленского, "стол переговоров представители российской власти обязательно нам предложат, когда они увидят силу в мире, поддерживающем Украину".
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Хто не побачив, той ... Маленький дракоша, що відправить у минуле паРашу, де їй і є місце
https://www.youtube.com/watch?v=40g4eMOw2sM
Рис.1: - Святослав Игоревич (около 938 г. - март 972 г.) - отец Владимира Великого (крестил Русь), дед Ярослава Мудрого (первые законы).
"Борода бритая, с густыми, очень длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совсем голая, но с одной стороны ее свисала прядь волос - признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все остальные части тела были вполне соразмерны, однако выглядел он угрюм и дик.. В одно ухо его была надета золотая серьга." - такое описание дал ему византийский историк Лев Диакон, бывший участник переговоров византийцев и русов
Рис.2: - Бюст-реконструкция по черепу "первого великоросса" - Андрея Боголюбского, в конце существования Руси (1169) разграбившего Киев.
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Россиянин! Защити Русь от Орды! Убей себя об стену!
Українською тільки великий.
Одного значення недостатньо. Тому:
Иногда в своей истории Россия бывала великой, но очень кратко и очень нечасто.
Намного чаще она была просто большой.
А сегодня из большой превратилась просто в длинную.
Длинная и нелепая страна, которая страдает фантомными болями о своем величии
А ты о евреях думаешь чаще или реже чем прыщеватый задрот думает о больших сиськах?
Мне кажется, что вы два сапога - валенок.
у властинанесли очень большой урон ("не специально конечно" ) украинцам на территории Украины за всю историю и сейчас это продолжается .. ничего личного только факты
Как я уже написал Исландцу, точно так же напишу и вам - евреи для вас все равно, что большие сиськи для прыщавого задрота. Во-первых, ничего в них не понимает, а во-вторых готов говорить о сиськах всегда, везде, в любой обстановке и безостановочно.
Вот смотрите, тема ветки - "величие россии".
А вы мне уныло толкаете про евреев и про ваше к ним отношение...
А оно мне надо?
И, самое главное, а вам оно надо?
Вы предсказуемы, глупы и наивны как маленькие дети.
Вот так вы и выбрали "по приколу" клоуна(на все 100% уверен, что именно вы и входите в те самые 73% туповатых зеленых избирателей), а теперь, когда настоящий, реальный враг рвет на куски вашу родину и убивает ваших детей, все равно выискиваете чем и как вас евреи обидели.
А кремль и путин довольны. Ну, лохи же тупые, чего бы их не поиметь.
Вот вас, идиотов, и имеют
Вы поняли мою мысль, пан Вячеслав?
Вместо того, чтобы диван просиживать, клаву давить и выискивать блох там, где их нет, на фронт иди, воевать иди, придурок
сколько пафоса...аж сам поверил в свою уникальную историческую миссию...
ты один - нишо !!! попка, бездумно читающий заумные слова с суфлера...
Пример дорог в Амурской области.
"Сами не умеем и вас научим"
Владивосток и пригороды, Хабаровск и пригороды, Новосибирск и пригороды... А между ними ПУСТОТА.
И так до западной границы.
Зачем брать ДВ, Сибирь и Урал.
Все помнят теракт на Невском Экспрессе.
Так вот, тогда к подорванному поезду несколько часов не могла добраться помощь, потому что вдоль путей элементарно не оказалось дорог.
Есть две столицы, Москва и Петербург, а жизнь между двумя столицами закончилась. Люди вымерли и цивилизация ушла.
Але бачила як її оспівував квартал 95
Но почему ты сам себе сук рубишь, награждая свои друзей, прячущихся от фронта орденами за Мужество, когда они как раз проявляют Трусость! Народ не видит этого дебилизма? Видит.
Я не понимаю этого. Чем ты думал. На что рассчитывал? Порошенко тоже медальки раздавал. Шевцову например, что за охрану складов отвечал.
Мудрый не делает ошибок, умный учится на чужих, а дурак ничему не учится.
Хто тягне закон про медіа, в якому знов буде російська мова? ЗЄ тягне.
Хто не підписує закон про російську літературу? ЗЄ не підписує.
А до 24 лютого 2022 року коли ЗЄ все ще зазирав у шоколадне око *****, Роіся була ще вєлікая?
А "Свати" більше не знаходяться у прокаті Роісі?
А вілла подружжя Зеленських, як поживає у окупованому Криму?