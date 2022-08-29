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Новости Агрессия России против Украины Война
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Легенду о великом государстве Россия нужно забыть, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что легенду о "мощной стране Россия" нужно забыть.

"Все должны понять, что они не так мощны, как о себе они писали в книгах красного цвета на протяжении 100 последних лет. Когда эта страна была мощной, в рамках СССР были такие страны как Украина, Казахстан, Беларусь, Прибалтика. Легенду о великом государстве нужно забыть. Мы на поле боя это показываем", - сказал он в понедельник, выступая по видеосвязи на 17-м Стратегическом форуме в Блед (Словения), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах, Зеленский сказал, что "мы хотим вернуть наши территории. Процесс может быть разным. Я не готов спрогнозировать, как это будет и когда".

Для переговоров, сказал он, нужно, чтобы обе стороны этого хотели. "Они не хотят переговоров. В их понимании – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – российские территории. Недавно они сказали, что Украина должна признать и юг по российским территориям, после того, как они проведут там какой-то "референдум" ", - подчеркнул президент.

"Они все равно через полгода придут за другими нашими территориями", - сказал он.

По словам Зеленского, "стол переговоров представители российской власти обязательно нам предложат, когда они увидят силу в мире, поддерживающем Украину".

Читайте: Зеленский против выдачи виз россиянам для туризма, бизнеса, обучения и приобретения недвижимости в ЕС: Война в Украине является российской, а не войной Путина

Зеленский Владимир (20266) россия (95413)


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Топ комментарии
+45
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29.08.2022 20:22
+39
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29.08.2022 20:27
+22
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29.08.2022 20:30
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29.08.2022 20:22 Ответить
Треба з раши содрать гроши , шо пользовалась ім'ям Русь . Мильярд за 1 век
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29.08.2022 20:24 Ответить
...і італійцям за Третій Рим нехай відшкодують.
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29.08.2022 20:29 Ответить
🤣🤣
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29.08.2022 20:31 Ответить
😂🤣😂
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29.08.2022 23:52 Ответить
Всё украли и крадут кацапы дальше, но в этот раз Украина им так поперек горлянки стала что запомнят последствия навсегда
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29.08.2022 20:27 Ответить
легенды про "великую расею" на западе хавают только потому, что расеяне агрессивно продают углеводороды! вот все и соглашаются с этими тенденциями
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29.08.2022 20:30 Ответить
+Про пропаганду и подкуп баблом вы не дописали
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29.08.2022 22:08 Ответить
какой смелый стал зеленый гундос - а еще недавно мечтал толкьо в очко путлера заглянут
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29.08.2022 23:06 Ответить
от яке воно бавовнятко!

Хто не побачив, той ... Маленький дракоша, що відправить у минуле паРашу, де їй і є місце
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29.08.2022 20:39 Ответить
"Росія продовжила політику золотої орди, а не київської русі". Карл Маркс
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29.08.2022 20:49 Ответить
Як же пізно до тебе доходить.... А чи доходить взагалі?.....
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29.08.2022 20:22 Ответить
угу..ми з 14..а до нього тільки доходить?? зростом наче не жирафа..
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29.08.2022 20:23 Ответить
наркоман.... мізки підсихають поступово
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29.08.2022 20:26 Ответить
Білий Ангєл
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29.08.2022 20:30 Ответить
зріст президента має бути середнім як показала світова практика,наприклад янік був бик з 23 iq i дуб ,ющ жираф слабохарактерний , а зе низькорослий .Нормальним і відповідним був би В.Чорновіл
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29.08.2022 22:21 Ответить
То він прикидається, після сорока років клоун навічно.
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29.08.2022 20:28 Ответить
не доходить. РПЦ в Україні досі не заборонена. Бабу в Києві зносить не збираються. Сер Кошовий і Сер Пікалов в січні 2023 будуть давати концерт росіянам в Німеччині.
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29.08.2022 20:40 Ответить
давай мы сначала твою бабу снесем бот кацапський
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29.08.2022 23:08 Ответить
треба спитати в зе-покидька де його косоворотка
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29.08.2022 22:06 Ответить
цікаво а зеля сам себе не дотямив нагородити?
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29.08.2022 20:25 Ответить
він ще Брєжнєва не читав..як дійде - відразу шт 15 зірок повісить..
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29.08.2022 20:29 Ответить
У Брежнєва немає чого читати, в нього немає робіт і праць, йому писали партпрацівники і він під кінець правління, навіть не розумів про що йдеться в доповідях ,єдино він був найдобрішим диктатором орденоносцем в історії совка
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29.08.2022 22:30 Ответить
не на часі
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29.08.2022 21:04 Ответить
харе курить айкосики, а то твой же Дерьмак по шее надает. Иди в свои джунгли ОПы и не мешай нашим парням освобождать Украину.
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29.08.2022 20:26 Ответить
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29.08.2022 20:27 Ответить
якось дофіга його в ефірі! агов, цензоре, може краще про справжніх Героїв України більше писати?
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29.08.2022 20:28 Ответить
Генерал-майор Сергій Кривоніс незаконно захищав Київ!
https://www.youtube.com/watch?v=40g4eMOw2sM
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29.08.2022 20:28 Ответить
...що не заважало вовану з шапіто добряче заробляти в несверхдержаве і до 2014 та і після 2014.... це все одне як почути від каименської та потапа-сцикуна з перекошеним ...балом що треба забути маленьки шалості з зароблянням грошей чосами по параші... з ким не буває...тут головне лисого не забути орденом нагородити за героїчні виступи перед ВСУ за Варшави...
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29.08.2022 20:28 Ответить
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29.08.2022 20:30 Ответить

Рис.1: - Святослав Игоревич (около 938 г. - март 972 г.) - отец Владимира Великого (крестил Русь), дед Ярослава Мудрого (первые законы).

"Борода бритая, с густыми, очень длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совсем голая, но с одной стороны ее свисала прядь волос - признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все остальные части тела были вполне соразмерны, однако выглядел он угрюм и дик.. В одно ухо его была надета золотая серьга." - такое описание дал ему византийский историк Лев Диакон, бывший участник переговоров византийцев и русов

Рис.2: - Бюст-реконструкция по черепу "первого великоросса" - Андрея Боголюбского, в конце существования Руси (1169) разграбившего Киев.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Россиянин! Защити Русь от Орды! Убей себя об стену!
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29.08.2022 20:30 Ответить
кацапи за генетикою класична вузькоока татарва
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29.08.2022 23:57 Ответить
Расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда-ето єйьо скрєпнає ісконнає мєста...
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29.08.2022 20:32 Ответить
Легенду об оманском віслюке нада забыть.
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29.08.2022 20:33 Ответить
а може наоброт,вьібіть зубілом на асфальте перед ОПой
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29.08.2022 22:23 Ответить
Російською є слово "большой" і "великий".
Українською тільки великий.
Одного значення недостатньо. Тому:

Иногда в своей истории Россия бывала великой, но очень кратко и очень нечасто.
Намного чаще она была просто большой.
А сегодня из большой превратилась просто в длинную.
Длинная и нелепая страна, которая страдает фантомными болями о своем величии
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29.08.2022 20:34 Ответить
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29.08.2022 20:40 Ответить
Исландец.
А ты о евреях думаешь чаще или реже чем прыщеватый задрот думает о больших сиськах?
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29.08.2022 20:42 Ответить
для тебя еврейского Ивана персонально - я сионист, хочу чтобы все евреи мира эмигрировали в Израиль...\это было бы на пользу всему Миру...!\
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29.08.2022 20:50 Ответить
а как чяста ти думаєш а єврєях?
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29.08.2022 20:56 Ответить
Поговори с Исландцем.
Мне кажется, что вы два сапога - валенок.
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29.08.2022 21:01 Ответить
какда кажецца крєстіцца нада...
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29.08.2022 21:11 Ответить
ещё они за деньги и второй раз распнут Христа...!
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29.08.2022 21:15 Ответить
это иммигрант парашенский...\воно нейтральне - но пасётся на Цензоре...!\
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29.08.2022 21:03 Ответить
Тут хасидом пахне, а не євреєм Федорович
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29.08.2022 22:38 Ответить
ты Израэль долго ещё будешь помогать паРаше...?
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29.08.2022 21:27 Ответить
Во первых на фото хасид а это уже другое дело ,сколько знаю знакомых евреев ,все они к хасидам относятся отрицательно так как они часто позорят обыкновенных евреев ,например даже за то что они могут лечь на пол в аэропорту или устраивают бардак в Умани, что местные хренеют
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29.08.2022 22:35 Ответить
к сожалению так выходит что евреи у власти нанесли очень большой урон ("не специально конечно" ) украинцам на территории Украины за всю историю и сейчас это продолжается .. ничего личного только факты
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29.08.2022 23:16 Ответить
Извините, уважаемый, я с ветки ушел(мне просто-напросто стало неинтересно), поэтому отвечу вам с утра.
Как я уже написал Исландцу, точно так же напишу и вам - евреи для вас все равно, что большие сиськи для прыщавого задрота. Во-первых, ничего в них не понимает, а во-вторых готов говорить о сиськах всегда, везде, в любой обстановке и безостановочно.
Вот смотрите, тема ветки - "величие россии".
А вы мне уныло толкаете про евреев и про ваше к ним отношение...
А оно мне надо?
И, самое главное, а вам оно надо?
Вы предсказуемы, глупы и наивны как маленькие дети.
Вот так вы и выбрали "по приколу" клоуна(на все 100% уверен, что именно вы и входите в те самые 73% туповатых зеленых избирателей), а теперь, когда настоящий, реальный враг рвет на куски вашу родину и убивает ваших детей, все равно выискиваете чем и как вас евреи обидели.
А кремль и путин довольны. Ну, лохи же тупые, чего бы их не поиметь.
Вот вас, идиотов, и имеют
Вы поняли мою мысль, пан Вячеслав?
Вместо того, чтобы диван просиживать, клаву давить и выискивать блох там, где их нет, на фронт иди, воевать иди, придурок
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30.08.2022 06:47 Ответить
разрушитель легенд хрЕновый!!!
сколько пафоса...аж сам поверил в свою уникальную историческую миссию...
ты один - нишо !!! попка, бездумно читающий заумные слова с суфлера...
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29.08.2022 20:34 Ответить
в этом и есть мощь ***** он жирует а стадо орков в трущебах бе-е-екает....
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29.08.2022 20:36 Ответить
Амурская область взяла шефство над восстановлением дорог в Донецкой области.
Пример дорог в Амурской области.
"Сами не умеем и вас научим"
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29.08.2022 20:39 Ответить
ооо, я как-то читал блог одного ватника-путиниста - оно путешествует по рахе и фотографирует разрушенные, заброшенные города и при этом, с одной стороны, хайпует от возможности по-лазить по заброшкам (типа, увлекательно) и, с другой стороны, до него не доходит, что его страна катится в жопу, благодаря усилиям почитаемым им властей
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29.08.2022 20:48 Ответить
По прогнозам, данным Росстатом, если все будет идти так, как оно идет и не будет исторических потрясений(а они будут!!!), с такими темпами вымирания населения через 30 лет территория россии превратится в цепочку изолированных анклавов.
Владивосток и пригороды, Хабаровск и пригороды, Новосибирск и пригороды... А между ними ПУСТОТА.
И так до западной границы.
Зачем брать ДВ, Сибирь и Урал.
Все помнят теракт на Невском Экспрессе.
Так вот, тогда к подорванному поезду несколько часов не могла добраться помощь, потому что вдоль путей элементарно не оказалось дорог.
Есть две столицы, Москва и Петербург, а жизнь между двумя столицами закончилась. Люди вымерли и цивилизация ушла.
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29.08.2022 20:59 Ответить
ПУСТОТЬІ в природе не буває, там вжє чинайцьі
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29.08.2022 22:26 Ответить
100%
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29.08.2022 20:37 Ответить
Довбане чмо-в державі процвітає хрен знає що,купляєш сину для ЗСУ форму в приватників на ринку (піксельну чому це функціонує на ринках,заробіток під час війни СН),а вона за тиждень розлазиться і непридатна,це твій заробіток на хлопцях які захищають Україну зелена владна гнида,щоб ти здох!
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29.08.2022 20:38 Ответить
я просто уявляю як Зеленський читає цей текст, а сам думає "чьо ***? а бабкі гдє тогда мої Рицарі Ордєна рубіть будут *****? А ГрінФілмз для кого снімать Свати про хохлов будєт, ***. Но раз Єрмак сказал, шо надо ето гавно чітать - буду чітать".
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29.08.2022 20:38 Ответить
"Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, Білорусь, Прибалтика" - ця країна, це рассія? потужний ссср...ностальгія...такі ніколи не визнають часи ссср роками російської окупації України, бо в них усср - це була країна...а українська армія в усср була? - не було...зато у українців була сталіца нашей родіни масква.
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29.08.2022 20:40 Ответить
гундос зеленый просто - тупак шампур, несет словесный понос - потом на старости лет его детям или внукам будут тыкать его же фразы - какой у них дедушка был долпайоп
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29.08.2022 23:21 Ответить
Я такої легенди і не знала.
Але бачила як її оспівував квартал 95
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29.08.2022 20:41 Ответить
ЗЕЛЕНЕ -ЧМО !!!!!!!
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29.08.2022 20:49 Ответить
Зате про себе "найвеличнішогобоневтіка" легенду **********!
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29.08.2022 20:51 Ответить
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29.08.2022 20:56 Ответить
Слова правильные.
Но почему ты сам себе сук рубишь, награждая свои друзей, прячущихся от фронта орденами за Мужество, когда они как раз проявляют Трусость! Народ не видит этого дебилизма? Видит.
Я не понимаю этого. Чем ты думал. На что рассчитывал? Порошенко тоже медальки раздавал. Шевцову например, что за охрану складов отвечал.
Мудрый не делает ошибок, умный учится на чужих, а дурак ничему не учится.
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29.08.2022 21:01 Ответить
ты косишь под дурочка и еще и пороха приплел бот
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29.08.2022 23:22 Ответить
це воно так і сказало "країни ...Прибалтика"? ну чому воно таке тупе, зебіли, хоча, не відповідайте.
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29.08.2022 21:03 Ответить
так он и есть тупой жертва кацапскоцй и совковой пропаганды - наротив "прибалтика" это от кремлевских зомбоящиков и это тупое за ними повторяет
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29.08.2022 23:24 Ответить
как ни странно, но, тут Зеленский говорит искренне, согласно иудаизму(Каббала) есть только один "великий и богоизбранный" народ, все остальные, с их точки зрения, такое себе...
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29.08.2022 21:11 Ответить
он искренне только всякую хрень может говорить но когда он так говрит он палится - в душе он кацапский совок или сссровский совко дрочер
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29.08.2022 23:25 Ответить
чи означає ця заява, що він покине совкодрочерство, і буде по-справжньому боротися з корупцією, якою в совку все було просто просякнуто? Судячі з останніх нагороджень, ніт.
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29.08.2022 21:13 Ответить
Ну це тільки в гундосій ZEскотській уяві русня якась там "вЯлікая", 95 квартал не раз зі сцени русні полірував анус, а все українське висміював
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29.08.2022 21:25 Ответить
Правильно каже
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29.08.2022 21:32 Ответить
что? правильно повторяе кацапську пропаганду? вы в своем уме?
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29.08.2022 23:26 Ответить
Вяличие рабZeи исчезло 22 июня 1941 года...Молотов и Риббентроп так решили 23 августа 1939 года в городе макцва..в 22 часа 38 минут...когда подписали браццкий союз двух негодяев 20 века ....Джугашвили и Шикльгрубера...
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29.08.2022 21:39 Ответить
Правда? А навіщо ж ЗЄ досі підставляє кацапам свою сраку?

Хто тягне закон про медіа, в якому знов буде російська мова? ЗЄ тягне.
Хто не підписує закон про російську літературу? ЗЄ не підписує.
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29.08.2022 21:41 Ответить
Коли ЗЄ зі сцени Кварталу-95 на колінах благав забрати його в Росію, вона ще була вєлікая?

А до 24 лютого 2022 року коли ЗЄ все ще зазирав у шоколадне око *****, Роіся була ще вєлікая?

А "Свати" більше не знаходяться у прокаті Роісі?

А вілла подружжя Зеленських, як поживає у окупованому Криму?
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29.08.2022 21:51 Ответить
Опять патриотические бла-бла а на деле сепарам-гнидам ордена раздает, Зеленский человек без принципов и чести, лицемер
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29.08.2022 23:07 Ответить
кацапи за генетикою класична вузькоока татарва
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30.08.2022 00:01 Ответить
болота мацковии это недострана,и никогда нормальной и цивилизованной не будет-ЗЛО
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30.08.2022 07:23 Ответить
що він меле?
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30.08.2022 11:43 Ответить
 
 