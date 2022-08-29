Легенду про велику державу Росію треба забути, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що легенду про "потужну країну Росію" треба забути.
"Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, Білорусь, Прибалтика. Легенду про велику державу треба забути. Ми на полі бою це показуємо", - сказав він у понеділок, виступаючи відеозв'язком на 17-му Стратегічному форумі у м. Блед (Словенія), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на запитання про можливі переговори, Зеленський сказав, що "ми хочемо повернути наші території. Процес може бути різним. Я не готовий спрогнозувати, як це буде і коли".
Для переговорів, сказав він, потрібно, щоб обидві сторони цього хотіли. "Вони не хочуть переговорів. У їхньому розумінні – це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим – російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати і південь російськими територіями, після того, як вони проведуть там якийсь "референдум", - наголосив президент.
"Вони все рівно за півроку прийдуть за іншими нашими територіями", - сказав він.
За словами Зеленського, "стіл переговорів представники російської влади обов'язково нам запропонують, коли вони побачать силу в світі, який підтримує Україну".
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Хто не побачив, той ... Маленький дракоша, що відправить у минуле паРашу, де їй і є місце
https://www.youtube.com/watch?v=40g4eMOw2sM
Рис.1: - Святослав Игоревич (около 938 г. - март 972 г.) - отец Владимира Великого (крестил Русь), дед Ярослава Мудрого (первые законы).
"Борода бритая, с густыми, очень длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совсем голая, но с одной стороны ее свисала прядь волос - признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все остальные части тела были вполне соразмерны, однако выглядел он угрюм и дик.. В одно ухо его была надета золотая серьга." - такое описание дал ему византийский историк Лев Диакон, бывший участник переговоров византийцев и русов
Рис.2: - Бюст-реконструкция по черепу "первого великоросса" - Андрея Боголюбского, в конце существования Руси (1169) разграбившего Киев.
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Россиянин! Защити Русь от Орды! Убей себя об стену!
Українською тільки великий.
Одного значення недостатньо. Тому:
Иногда в своей истории Россия бывала великой, но очень кратко и очень нечасто.
Намного чаще она была просто большой.
А сегодня из большой превратилась просто в длинную.
Длинная и нелепая страна, которая страдает фантомными болями о своем величии
А ты о евреях думаешь чаще или реже чем прыщеватый задрот думает о больших сиськах?
Мне кажется, что вы два сапога - валенок.
у властинанесли очень большой урон ("не специально конечно" ) украинцам на территории Украины за всю историю и сейчас это продолжается .. ничего личного только факты
Как я уже написал Исландцу, точно так же напишу и вам - евреи для вас все равно, что большие сиськи для прыщавого задрота. Во-первых, ничего в них не понимает, а во-вторых готов говорить о сиськах всегда, везде, в любой обстановке и безостановочно.
Вот смотрите, тема ветки - "величие россии".
А вы мне уныло толкаете про евреев и про ваше к ним отношение...
А оно мне надо?
И, самое главное, а вам оно надо?
Вы предсказуемы, глупы и наивны как маленькие дети.
Вот так вы и выбрали "по приколу" клоуна(на все 100% уверен, что именно вы и входите в те самые 73% туповатых зеленых избирателей), а теперь, когда настоящий, реальный враг рвет на куски вашу родину и убивает ваших детей, все равно выискиваете чем и как вас евреи обидели.
А кремль и путин довольны. Ну, лохи же тупые, чего бы их не поиметь.
Вот вас, идиотов, и имеют
Вы поняли мою мысль, пан Вячеслав?
Вместо того, чтобы диван просиживать, клаву давить и выискивать блох там, где их нет, на фронт иди, воевать иди, придурок
сколько пафоса...аж сам поверил в свою уникальную историческую миссию...
ты один - нишо !!! попка, бездумно читающий заумные слова с суфлера...
Пример дорог в Амурской области.
"Сами не умеем и вас научим"
Владивосток и пригороды, Хабаровск и пригороды, Новосибирск и пригороды... А между ними ПУСТОТА.
И так до западной границы.
Зачем брать ДВ, Сибирь и Урал.
Все помнят теракт на Невском Экспрессе.
Так вот, тогда к подорванному поезду несколько часов не могла добраться помощь, потому что вдоль путей элементарно не оказалось дорог.
Есть две столицы, Москва и Петербург, а жизнь между двумя столицами закончилась. Люди вымерли и цивилизация ушла.
Але бачила як її оспівував квартал 95
Но почему ты сам себе сук рубишь, награждая свои друзей, прячущихся от фронта орденами за Мужество, когда они как раз проявляют Трусость! Народ не видит этого дебилизма? Видит.
Я не понимаю этого. Чем ты думал. На что рассчитывал? Порошенко тоже медальки раздавал. Шевцову например, что за охрану складов отвечал.
Мудрый не делает ошибок, умный учится на чужих, а дурак ничему не учится.
Хто тягне закон про медіа, в якому знов буде російська мова? ЗЄ тягне.
Хто не підписує закон про російську літературу? ЗЄ не підписує.
А до 24 лютого 2022 року коли ЗЄ все ще зазирав у шоколадне око *****, Роіся була ще вєлікая?
А "Свати" більше не знаходяться у прокаті Роісі?
А вілла подружжя Зеленських, як поживає у окупованому Криму?