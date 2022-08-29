ЗСУ влучили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні. ВIДЕО (оновлено)
Захисники України поцілили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
"Військова частина.... все... Пряме влучення, прямо посередині будівлі... Приїхали орки, своїх збирати", - йдеться у повідомленні.
Пізніше про вибух на військовій частині підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Херсонщина. Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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Бавовнятко грає
Де воно гуляє
Там кацап вмирає
Миле Бавовнятко
Ти себе не стримуй
Геть спали Москальщину!
Слава Україні! ...
‼️Максимальне поширення
🇺🇦 Мешканці Херсонщини, якщо у вас є інформація щодо рашистів, якою бажаєте поділитись, запрошуємо на канал @nadzor_kherson . Канал також має чат-бот для швидкої передачі інформації на Херсонському та Миколаївському напрямку.
Все наше привласнили
Мои отписались (дословно): у нас вся ночь и утро было громко. Наши хорошо кошмарили уродов😁🤭🤭
защитил Украину -получил уголовное дело
Це - неповага до самих себе чи кацапські "брати" свого часу постарались?
А теперь удивляются, что всё так уёво, да, логично.
Ой.