ЗСУ влучили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні. ВIДЕО (оновлено)

Захисники України поцілили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

"Військова частина.... все... Пряме влучення, прямо посередині будівлі... Приїхали орки, своїх збирати", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше про вибух на військовій частині підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", - йдеться у повідомленні.