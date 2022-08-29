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Новини Війна
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ЗСУ влучили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні. ВIДЕО (оновлено)

Захисники України поцілили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

"Військова частина.... все... Пряме влучення, прямо посередині будівлі... Приїхали орки, своїх збирати", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ влучили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази росіян, - ЗМІ

Пізніше про вибух на військовій частині підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17264) Херсон (3338)


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Топ коментарі
+80
закосил от армии -получил орден

защитил Украину -получил уголовное дело

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29.08.2022 08:22
+55
а четырежды закосил -стал презэдентом
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29.08.2022 08:39
+46
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29.08.2022 07:52
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29.08.2022 07:51 Відповісти
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29.08.2022 07:52 Відповісти
У тилах кацапських
Бавовнятко грає
Де воно гуляє
Там кацап вмирає

Миле Бавовнятко
Ти себе не стримуй
Геть спали Москальщину!
Слава Україні! ...
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29.08.2022 08:48 Відповісти
У В А Г А!

‼️Максимальне поширення

🇺🇦 Мешканці Херсонщини, якщо у вас є інформація щодо рашистів, якою бажаєте поділитись, запрошуємо на канал @nadzor_kherson . Канал також має чат-бот для швидкої передачі інформації на Херсонському та Миколаївському напрямку.
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29.08.2022 13:57 Відповісти
В них вже там і частини є..
Все наше привласнили
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29.08.2022 07:53 Відповісти
Судя по видео и если(!!!) не ошибаюсь=>девятиэтажка на заднем фоне, это здание - теперь уже бывший военкомат по Паровозной…….

Мои отписались (дословно): у нас вся ночь и утро было громко. Наши хорошо кошмарили уродов😁🤭🤭
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29.08.2022 10:02 Відповісти
Живим кацапам не буде спокою на нашій землі , НІКОЛИ 😠
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29.08.2022 07:54 Відповісти
Як по мене, то до " ...все..." там далеко. Половина верхнього поверху тільки розвалена.
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29.08.2022 07:55 Відповісти
І до того ж скоріш за все, там нікого й не було на жаль.
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29.08.2022 08:08 Відповісти
скоріше за все, ти кцпськє базікало
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29.08.2022 08:29 Відповісти
поцілили в частину... тепер збирають частини...
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29.08.2022 08:01 Відповісти
Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!! Слава нації !!! Смерть рашистській ********* !!!
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29.08.2022 08:08 Відповісти
частину поділили на частини, руки та ноги на різних поверхах
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29.08.2022 08:09 Відповісти
закосил от армии -получил орден

защитил Украину -получил уголовное дело

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29.08.2022 08:22 Відповісти
"Герой" України
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29.08.2022 08:33 Відповісти
а четырежды закосил -стал презэдентом
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29.08.2022 08:39 Відповісти
ХЕРОЙ!
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29.08.2022 09:36 Відповісти
🤢🤡готовил последовательно 2,5 года КАПИТУЛЯЦИЮ - ФАКТ ‼️Д'ерьмак из трусов выпрыгивал , рассказывал Волкеру , как его ВОРЮГА БРАТ , был УБИТ НА ВОЙНЕ РАЗВЯЗАННОЙ Порошенко ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ ПРЕДАТЕЛИ БРЕХУНЫ Калозеленые выродки подкацапные оборотни
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29.08.2022 10:24 Відповісти
Шось ми б'ємо, б"ємо.., а вони все є та є..
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29.08.2022 08:30 Відповісти
що ти пропонуєш, скиглій?
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29.08.2022 08:48 Відповісти
Як взагалі можна було поназивати телеграми у своїх містах "Ху@вый Херсон", "Ху@вый Харьков"?
Це - неповага до самих себе чи кацапські "брати" свого часу постарались?
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29.08.2022 08:53 Відповісти
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
А теперь удивляются, что всё так уёво, да, логично.
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29.08.2022 09:33 Відповісти
Потому как изначально эти паблики создавались с целью публикации всего дерьма что происходит в городе Х. Буквально у каждого более менее большого города в тг есть паблик с названием *херовый название_города*, вы как с Луны свалилась.
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29.08.2022 13:19 Відповісти
Щось голосок якийсь невеселий...мабуть ватний...
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29.08.2022 09:48 Відповісти
Так, може вона з Мухосранська, зайняла квартиру евакуйованих чи вбитих українців.
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29.08.2022 12:02 Відповісти
чую сум у голосі малороски ..
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29.08.2022 10:05 Відповісти
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29.08.2022 11:48 Відповісти
А почему комментарий таким грустным голосом, без огонька?
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29.08.2022 12:21 Відповісти
Частина от частини не далеко падают
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29.08.2022 13:16 Відповісти
КРАСЄВО
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29.08.2022 14:09 Відповісти
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29.08.2022 14:10 Відповісти
А чому так засмучено і чуть не плачучи коментує? Я так гадаю - стало жаль орків?
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29.08.2022 15:50 Відповісти
Уезжать так не хочется, душевно все там так, по домашнему
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29.08.2022 16:20 Відповісти
100%. Мабуть в цій частині її самець був а вона в покинутій квартирі мешкала.
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29.08.2022 20:08 Відповісти
Желаю вам поскорее и с наименьшими потерями освободить Херсон, а за ним и все остальное включая ВАШ Крым. На вопрос чей он с 2014 года лично у меня никогда не было сомнений - Крым это Украина !
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29.08.2022 19:02 Відповісти
всіх хто щойно отримав ордена на прорив до Херсону,козловский лісий и иже з нимі. Вперед!
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29.08.2022 20:36 Відповісти
> Військова частина.... все... <

Ой.
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30.08.2022 06:58 Відповісти
 
 