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В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази росіян, - ЗМІ

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Про потужні вибухи в херсонському мікрорайоні Північний біля виправної колонії 90 повідомляють мешканці міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє херсонське видання "Мост".

За даними видання, херсонці також повідомляють, що від вибухів повилітали шибки у вікнах кількох будівель виправної колонії, а також – у вікнах розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинків.

Повідомляється й про активний рух окупантських автівок на Північному.

"Відомо, що на території колонії №90 окупанти влаштували свою базу, де ймовірно був і склад боєприпасів. Вони й могли здетонувати після удару ЗСУ. Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні", - пише видання.

Містяни повідомляють, що удар був завданий по промзоні, розташованій поруч з колонією й захопленій окупантами для розміщення там техніки й особового складу. Внаслідок удару, згідно з попередньою інформацією, знищено чимало техніки й живої сили ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці, стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, - ОК "Південь"

Автор: 

вибух (4440) окупація (6675) Херсон (3335)


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Топ коментарі
+40
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27.08.2022 23:37
+26
Бавовнятко пробігало https://t.me/AFUStratCom/5741

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27.08.2022 23:35
+21
Добре ж, добре! Молодці українські ракетники! 💙💛 І партизани, що інформують про розташування бандюків, теж молодці.
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27.08.2022 23:24
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Бавовна
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27.08.2022 23:18 Відповісти
Бавовнятко пробігало https://t.me/AFUStratCom/5741

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27.08.2022 23:35 Відповісти

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27.08.2022 23:35 Відповісти
Б- бавовна
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27.08.2022 23:18 Відповісти
І не тільки там!!! Добре сьогодні смажать їх на Херсонщині
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27.08.2022 23:20 Відповісти
Нік 👍
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28.08.2022 00:10 Відповісти
Ми з України.
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27.08.2022 23:21 Відповісти
видео: https://twitter.com/i/status/1563615438923259904
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27.08.2022 23:23 Відповісти
Добре ж, добре! Молодці українські ракетники! 💙💛 І партизани, що інформують про розташування бандюків, теж молодці.
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27.08.2022 23:24 Відповісти
по десять разів одне ж теж саме обсмокатують в новинах. Де наступ, Карл?
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27.08.2022 23:26 Відповісти
Не на часі...
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28.08.2022 11:45 Відповісти
тебе всі чекають в перших рядах. чи ти герой наступати на дивані?
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28.08.2022 12:29 Відповісти
Я вже почав сумувати за великою бавовною.
Дякую ЗСУ, що тримає в тонусі та чекаю на відео (поп корн вже є)
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27.08.2022 23:28 Відповісти
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27.08.2022 23:37 Відповісти
Ну що , русоФашисти , добре почуваєтесь на чужій землі ? 😃
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27.08.2022 23:41 Відповісти
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27.08.2022 23:44 Відповісти
Вапще не хочу чтобы бавовна там прекратилась .. так класно бухкает, душевно...
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28.08.2022 07:36 Відповісти
Звичайно ж, колонія, бо це для кацапів звичне місце!
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28.08.2022 07:57 Відповісти
хто здав Херсон ворогу?
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29.08.2022 07:41 Відповісти
 
 