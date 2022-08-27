В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази росіян, - ЗМІ

Про потужні вибухи в херсонському мікрорайоні Північний біля виправної колонії 90 повідомляють мешканці міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє херсонське видання "Мост".

За даними видання, херсонці також повідомляють, що від вибухів повилітали шибки у вікнах кількох будівель виправної колонії, а також – у вікнах розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинків.

Повідомляється й про активний рух окупантських автівок на Північному.

"Відомо, що на території колонії №90 окупанти влаштували свою базу, де ймовірно був і склад боєприпасів. Вони й могли здетонувати після удару ЗСУ. Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні", - пише видання.

Містяни повідомляють, що удар був завданий по промзоні, розташованій поруч з колонією й захопленій окупантами для розміщення там техніки й особового складу. Внаслідок удару, згідно з попередньою інформацією, знищено чимало техніки й живої сили ворога.

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