В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази росіян, - ЗМІ
Про потужні вибухи в херсонському мікрорайоні Північний біля виправної колонії 90 повідомляють мешканці міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє херсонське видання "Мост".
За даними видання, херсонці також повідомляють, що від вибухів повилітали шибки у вікнах кількох будівель виправної колонії, а також – у вікнах розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинків.
Повідомляється й про активний рух окупантських автівок на Північному.
"Відомо, що на території колонії №90 окупанти влаштували свою базу, де ймовірно був і склад боєприпасів. Вони й могли здетонувати після удару ЗСУ. Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні", - пише видання.
Містяни повідомляють, що удар був завданий по промзоні, розташованій поруч з колонією й захопленій окупантами для розміщення там техніки й особового складу. Внаслідок удару, згідно з попередньою інформацією, знищено чимало техніки й живої сили ворога.
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Дякую ЗСУ, що тримає в тонусі та чекаю на відео (поп корн вже є)