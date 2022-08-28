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В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы возле базы россиян, - СМИ

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

О мощных взрывах в херсонском микрорайоне Северный возле исправительной колонии 90 сообщают жители города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонское издание "Мост".

По данным издания, херсонцы также сообщают, что от взрывов вылетели окна в окнах нескольких зданий исправительной колонии, а также – в окнах расположенных неподалеку от многоквартирных жилых домов.

Сообщается и об активном движении оккупантских автомобилей на Северном.

"Известно, что на территории колонии №90 оккупанты устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов. Они и могли сдетонировать после удара ВСУ. Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне", - пишет издание.

Горожане сообщают, что удар был нанесен по промзоне, расположенной рядом с колонией и захваченной оккупантами для размещения там техники и личного состава. В результате удара, согласно предварительной информации, уничтожено немало техники и живой силы врага.

Читайте: Уничтожен вражеский склад боеприпасов в Новой Каховке, состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, - ОК "Південь"

взрыв (6728) оккупация (10125) Херсон (2796)


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Топ комментарии
+40
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27.08.2022 23:37
+26
Бавовнятко пробігало https://t.me/AFUStratCom/5741

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27.08.2022 23:35
+21
Добре ж, добре! Молодці українські ракетники! 💙💛 І партизани, що інформують про розташування бандюків, теж молодці.
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27.08.2022 23:24
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Бавовна
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27.08.2022 23:18 Ответить
Бавовнятко пробігало https://t.me/AFUStratCom/5741

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27.08.2022 23:35 Ответить

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27.08.2022 23:35 Ответить
Б- бавовна
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27.08.2022 23:18 Ответить
І не тільки там!!! Добре сьогодні смажать їх на Херсонщині
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27.08.2022 23:20 Ответить
Нік 👍
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28.08.2022 00:10 Ответить
Ми з України.
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27.08.2022 23:21 Ответить
видео: https://twitter.com/i/status/1563615438923259904
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27.08.2022 23:23 Ответить
Добре ж, добре! Молодці українські ракетники! 💙💛 І партизани, що інформують про розташування бандюків, теж молодці.
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27.08.2022 23:24 Ответить
по десять разів одне ж теж саме обсмокатують в новинах. Де наступ, Карл?
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27.08.2022 23:26 Ответить
Не на часі...
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28.08.2022 11:45 Ответить
тебе всі чекають в перших рядах. чи ти герой наступати на дивані?
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28.08.2022 12:29 Ответить
Я вже почав сумувати за великою бавовною.
Дякую ЗСУ, що тримає в тонусі та чекаю на відео (поп корн вже є)
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27.08.2022 23:28 Ответить
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27.08.2022 23:37 Ответить
Ну що , русоФашисти , добре почуваєтесь на чужій землі ? 😃
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27.08.2022 23:41 Ответить
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27.08.2022 23:44 Ответить
Вапще не хочу чтобы бавовна там прекратилась .. так класно бухкает, душевно...
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28.08.2022 07:36 Ответить
Звичайно ж, колонія, бо це для кацапів звичне місце!
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28.08.2022 07:57 Ответить
хто здав Херсон ворогу?
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29.08.2022 07:41 Ответить
 
 