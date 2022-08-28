В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы возле базы россиян, - СМИ

О мощных взрывах в херсонском микрорайоне Северный возле исправительной колонии 90 сообщают жители города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонское издание "Мост".

По данным издания, херсонцы также сообщают, что от взрывов вылетели окна в окнах нескольких зданий исправительной колонии, а также – в окнах расположенных неподалеку от многоквартирных жилых домов.

Сообщается и об активном движении оккупантских автомобилей на Северном.

"Известно, что на территории колонии №90 оккупанты устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов. Они и могли сдетонировать после удара ВСУ. Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне", - пишет издание.

Горожане сообщают, что удар был нанесен по промзоне, расположенной рядом с колонией и захваченной оккупантами для размещения там техники и личного состава. В результате удара, согласно предварительной информации, уничтожено немало техники и живой силы врага.

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