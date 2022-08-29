ВСУ попали в военную часть рашистов в оккупированном Херсоне. ВИДЕО (обновлено)
Защитники Украины попали в военную часть рашистов в оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.
"Военная часть.... все... Прямое попадание, прямо посреди здания... Приехали орки, своих собирать", - говорится в сообщении.
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.
Позже информацию о взрыве на военной части подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"Херсонщина. Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", - говорится в сообщении.
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Бавовнятко грає
Де воно гуляє
Там кацап вмирає
Миле Бавовнятко
Ти себе не стримуй
Геть спали Москальщину!
Слава Україні! ...
‼️Максимальне поширення
🇺🇦 Мешканці Херсонщини, якщо у вас є інформація щодо рашистів, якою бажаєте поділитись, запрошуємо на канал @nadzor_kherson . Канал також має чат-бот для швидкої передачі інформації на Херсонському та Миколаївському напрямку.
Все наше привласнили
Мои отписались (дословно): у нас вся ночь и утро было громко. Наши хорошо кошмарили уродов😁🤭🤭
защитил Украину -получил уголовное дело
Це - неповага до самих себе чи кацапські "брати" свого часу постарались?
А теперь удивляются, что всё так уёво, да, логично.
Ой.