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Новости Война
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ВСУ попали в военную часть рашистов в оккупированном Херсоне. ВИДЕО (обновлено)

Защитники Украины попали в военную часть рашистов в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

"Военная часть.... все... Прямое попадание, прямо посреди здания... Приехали орки, своих собирать", - говорится в сообщении.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

ВСУ попали в военную часть рашистов в оккупированном Херсоне 01

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Позже информацию о взрыве на военной части подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19115) Херсон (2799)


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Топ комментарии
+80
закосил от армии -получил орден

защитил Украину -получил уголовное дело

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29.08.2022 08:22
+55
а четырежды закосил -стал презэдентом
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29.08.2022 08:39
+46
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29.08.2022 07:52
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29.08.2022 07:51 Ответить
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29.08.2022 07:52 Ответить
У тилах кацапських
Бавовнятко грає
Де воно гуляє
Там кацап вмирає

Миле Бавовнятко
Ти себе не стримуй
Геть спали Москальщину!
Слава Україні! ...
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29.08.2022 08:48 Ответить
У В А Г А!

‼️Максимальне поширення

🇺🇦 Мешканці Херсонщини, якщо у вас є інформація щодо рашистів, якою бажаєте поділитись, запрошуємо на канал @nadzor_kherson . Канал також має чат-бот для швидкої передачі інформації на Херсонському та Миколаївському напрямку.
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29.08.2022 13:57 Ответить
В них вже там і частини є..
Все наше привласнили
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29.08.2022 07:53 Ответить
Судя по видео и если(!!!) не ошибаюсь=>девятиэтажка на заднем фоне, это здание - теперь уже бывший военкомат по Паровозной…….

Мои отписались (дословно): у нас вся ночь и утро было громко. Наши хорошо кошмарили уродов😁🤭🤭
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29.08.2022 10:02 Ответить
Живим кацапам не буде спокою на нашій землі , НІКОЛИ 😠
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29.08.2022 07:54 Ответить
Як по мене, то до " ...все..." там далеко. Половина верхнього поверху тільки розвалена.
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29.08.2022 07:55 Ответить
І до того ж скоріш за все, там нікого й не було на жаль.
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29.08.2022 08:08 Ответить
скоріше за все, ти кцпськє базікало
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29.08.2022 08:29 Ответить
поцілили в частину... тепер збирають частини...
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29.08.2022 08:01 Ответить
Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!! Слава нації !!! Смерть рашистській ********* !!!
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29.08.2022 08:08 Ответить
частину поділили на частини, руки та ноги на різних поверхах
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29.08.2022 08:09 Ответить
закосил от армии -получил орден

защитил Украину -получил уголовное дело

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29.08.2022 08:22 Ответить
"Герой" України
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29.08.2022 08:33 Ответить
а четырежды закосил -стал презэдентом
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29.08.2022 08:39 Ответить
ХЕРОЙ!
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29.08.2022 09:36 Ответить
🤢🤡готовил последовательно 2,5 года КАПИТУЛЯЦИЮ - ФАКТ ‼️Д'ерьмак из трусов выпрыгивал , рассказывал Волкеру , как его ВОРЮГА БРАТ , был УБИТ НА ВОЙНЕ РАЗВЯЗАННОЙ Порошенко ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ ПРЕДАТЕЛИ БРЕХУНЫ Калозеленые выродки подкацапные оборотни
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29.08.2022 10:24 Ответить
Шось ми б'ємо, б"ємо.., а вони все є та є..
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29.08.2022 08:30 Ответить
що ти пропонуєш, скиглій?
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29.08.2022 08:48 Ответить
Як взагалі можна було поназивати телеграми у своїх містах "Ху@вый Херсон", "Ху@вый Харьков"?
Це - неповага до самих себе чи кацапські "брати" свого часу постарались?
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29.08.2022 08:53 Ответить
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
А теперь удивляются, что всё так уёво, да, логично.
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29.08.2022 09:33 Ответить
Потому как изначально эти паблики создавались с целью публикации всего дерьма что происходит в городе Х. Буквально у каждого более менее большого города в тг есть паблик с названием *херовый название_города*, вы как с Луны свалилась.
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29.08.2022 13:19 Ответить
Щось голосок якийсь невеселий...мабуть ватний...
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29.08.2022 09:48 Ответить
Так, може вона з Мухосранська, зайняла квартиру евакуйованих чи вбитих українців.
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29.08.2022 12:02 Ответить
чую сум у голосі малороски ..
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29.08.2022 10:05 Ответить
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29.08.2022 11:48 Ответить
А почему комментарий таким грустным голосом, без огонька?
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29.08.2022 12:21 Ответить
Частина от частини не далеко падают
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29.08.2022 13:16 Ответить
КРАСЄВО
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29.08.2022 14:09 Ответить
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29.08.2022 14:10 Ответить
А чому так засмучено і чуть не плачучи коментує? Я так гадаю - стало жаль орків?
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29.08.2022 15:50 Ответить
Уезжать так не хочется, душевно все там так, по домашнему
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29.08.2022 16:20 Ответить
100%. Мабуть в цій частині її самець був а вона в покинутій квартирі мешкала.
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29.08.2022 20:08 Ответить
Желаю вам поскорее и с наименьшими потерями освободить Херсон, а за ним и все остальное включая ВАШ Крым. На вопрос чей он с 2014 года лично у меня никогда не было сомнений - Крым это Украина !
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29.08.2022 19:02 Ответить
всіх хто щойно отримав ордена на прорив до Херсону,козловский лісий и иже з нимі. Вперед!
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29.08.2022 20:36 Ответить
> Військова частина.... все... <

Ой.
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30.08.2022 06:58 Ответить
 
 