ВСУ попали в военную часть рашистов в оккупированном Херсоне. ВИДЕО (обновлено)

Защитники Украины попали в военную часть рашистов в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

"Военная часть.... все... Прямое попадание, прямо посреди здания... Приехали орки, своих собирать", - говорится в сообщении.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

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Позже информацию о взрыве на военной части подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", - говорится в сообщении.