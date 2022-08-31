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За сутки украинцы собрали миллион гривен на бандерпечи для военных. ВИДЕО

Украинцы в сутки собрали миллион гривен на бандерпечи для украинских воинов.

Об этом сообщает Волонтерский штаб "Украинская команда", который запустил проект "Тепло на фронт", передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы – огонь! За сутки мы собрали первый миллион на бандерпечи для наших защитников! Проект "Украинской команды" "Тепло на фронт" уже поддержали тысячи украинцев, прислав переводы. Спасибо каждому, кто присоединился! Ведь каждая ваша гривна – это еще немного тепла для наших героев, которые защищают нас на передовой", - говорится в сообщении.

Первые заказы уже переданы производителям, но сбор продолжается.

"Не замедляем темп! Наша цель – 2 000 000 гривен. Завтра уже осень, а там и холода. Так что срочно нужны бандерпечи как минимум для 5000 наших защитников, которые вынуждены долгое время жить в походных условиях. Давайте еще немного поднажмем, друзья! Сделаем нашим тепло, чтобы врагам пекло!" – призывают волонтеры.

Реквизиты для помощи:

Монобанк:
https://send.monobank.ua/jar/51RXkxc45J (5375411200407976)

Приватбанк:
https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%226aef21c7-6006-45bb-8b9f-60f8985cfd6d%22%7D

UAPay:
https://payment.uapay.ua/i/5a3ce07b-298b-44d8-a4a0-9edf02c87d00

Полные реквизиты (ЄПБ):
Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКА КОМАНДА"
вул. Михайла Грушевського 9-А, 01021, Київ, Україна
Код ЄДРПОУ 44837411
IBAN: UA 143770900000026009001304012
Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
Назначение платежа: Благотворительный взнос.

Для осуществления Swift-перевода из-за границы Евро:
56:INTERMEDIARY BANK COMMERZBANK AG, FRANKFURT / MAIN, GERMANY
SWIFT: COBADEFF
57: CORRESPONDENT BANK
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE
SWIFT: FUIBUA2X
59: BENEFICIARY BANK ACC. ACC. UA333348510000016008804559139
JSC "EIB", KIEV, UKRAINE
SWIFT: EUOMUA2X
70: BENEFICIARY
ACCOUNT:
PURPOSE OF PAYMENT:
BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"
IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012
PMNT: charity help

Для осуществления Swift-перевода из-за границы доллар США:
56: INTERMEDIARY BANK The Bank of New York Mellon
SWIFT: IRVTUS3N
57: CORRESPONDENT BANK FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE
SWIFT: FUIBUA2X
59: BENEFICIARY BANK ACC. UA333348510000016008804559139
JSC "EIB", KIEV, UKRAINE
SWIFT: EUOMUA2X
70: BENEFICIARY
ACCOUNT:
PURPOSE OF PAYMENT:
BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"
IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012
PMNT: charity help letter

помощь (7798) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+12
Народ собирает,а чиновники воруют,так зачем нам такие слуги народа?
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31.08.2022 15:26
+9
ще потрібні бандеропечі для спалювання корупціонерів
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31.08.2022 15:46
+8
Если НАБУ еще пройдется по матрасам Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони ....
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31.08.2022 15:24
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Правила форума Совет форумчан
печі треба робити завжки із бурята - сухими ці кізяки добре горят
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31.08.2022 15:21 Ответить
Если НАБУ еще пройдется по матрасам Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони ....
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31.08.2022 15:24 Ответить
+
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31.08.2022 15:25 Ответить
Народ собирает,а чиновники воруют,так зачем нам такие слуги народа?
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31.08.2022 15:26 Ответить
Ще треба зібрати на бандербушлати,бандердрова,бандерспальники...
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31.08.2022 15:33 Ответить
а навіщо тоді нам "Адвокатська контора Рэзніков, Маляр та компаньони-крадії" ?
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31.08.2022 16:11 Ответить
ще потрібні бандеропечі для спалювання корупціонерів
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31.08.2022 15:46 Ответить
а шо війна?Розкрадання $580 тис.: У чиновника Міноборони Хмельницького пройшли обшуки, гроші знайшли у дивані
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31.08.2022 16:13 Ответить
ОК, хто тоді скинувся Притулі на 600 лямів, за тіх же 1-2 дні?. завжди казав і казатиму: більше 2-3 лямів простий народ ні на що не збере, або збере тільки за рік а не за 2 дні.
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31.08.2022 16:36 Ответить
Хто - хто ? побачимо на наступних президентських виборах....
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31.08.2022 19:27 Ответить
кто то последние копейки на армию жертвует, а у Зе-слуг уже диваны и кладовки не закрывается от наворованного бабла...
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31.08.2022 18:55 Ответить
 
 