За сутки украинцы собрали миллион гривен на бандерпечи для военных. ВИДЕО

Украинцы в сутки собрали миллион гривен на бандерпечи для украинских воинов.

Об этом сообщает Волонтерский штаб "Украинская команда", который запустил проект "Тепло на фронт", передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы – огонь! За сутки мы собрали первый миллион на бандерпечи для наших защитников! Проект "Украинской команды" "Тепло на фронт" уже поддержали тысячи украинцев, прислав переводы. Спасибо каждому, кто присоединился! Ведь каждая ваша гривна – это еще немного тепла для наших героев, которые защищают нас на передовой", - говорится в сообщении.

Первые заказы уже переданы производителям, но сбор продолжается.

"Не замедляем темп! Наша цель – 2 000 000 гривен. Завтра уже осень, а там и холода. Так что срочно нужны бандерпечи как минимум для 5000 наших защитников, которые вынуждены долгое время жить в походных условиях. Давайте еще немного поднажмем, друзья! Сделаем нашим тепло, чтобы врагам пекло!" – призывают волонтеры.

Реквизиты для помощи:

Монобанк:

https://send.monobank.ua/jar/51RXkxc45J (5375411200407976)



Приватбанк:

https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%226aef21c7-6006-45bb-8b9f-60f8985cfd6d%22%7D



UAPay:

https://payment.uapay.ua/i/5a3ce07b-298b-44d8-a4a0-9edf02c87d00



Полные реквизиты (ЄПБ):

Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКА КОМАНДА"

вул. Михайла Грушевського 9-А, 01021, Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 44837411

IBAN: UA 143770900000026009001304012

Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

Назначение платежа: Благотворительный взнос.



Для осуществления Swift-перевода из-за границы Евро:

56:INTERMEDIARY BANK COMMERZBANK AG, FRANKFURT / MAIN, GERMANY

SWIFT: COBADEFF

57: CORRESPONDENT BANK

FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE

SWIFT: FUIBUA2X

59: BENEFICIARY BANK ACC. ACC. UA333348510000016008804559139

JSC "EIB", KIEV, UKRAINE

SWIFT: EUOMUA2X

70: BENEFICIARY

ACCOUNT:

PURPOSE OF PAYMENT:

BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"

IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012

PMNT: charity help



Для осуществления Swift-перевода из-за границы доллар США:

56: INTERMEDIARY BANK The Bank of New York Mellon

SWIFT: IRVTUS3N

57: CORRESPONDENT BANK FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE

SWIFT: FUIBUA2X

59: BENEFICIARY BANK ACC. UA333348510000016008804559139

JSC "EIB", KIEV, UKRAINE

SWIFT: EUOMUA2X

70: BENEFICIARY

ACCOUNT:

PURPOSE OF PAYMENT:

BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"

IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012

PMNT: charity help letter