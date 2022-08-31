За добу українці зібрали мільйон гривень на бандерпечі для військових. ВIДЕО
Українці за добу зібрали мільйон гривень на бандерпечі для українських воїнів.
Про це повідомляє Волонтерський штаб "Українська команда", який запустив проєкт "Тепло на фронт", передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, ви - вогонь! За добу ми зібрали перший мільйон на бандерпечі для наших захисників! Проєкт "Української команди" "Тепло на фронт" вже підтримали тисячі українців, надіславши перекази. Дякуємо кожному, хто долучився! Адже кожна ваша гривня - це ще трошки тепла для наших героїв, що боронять нас на передовій", - йдеться у повідомленні.
Перші замовлення вже передано виробникам, але збір продовжується.
"Не сповільнюємо темп! Наша мета - 2 000 000 гривень. Завтра вже осінь, а там і холоди. Тож терміново потрібні бандерпечі щонайменше для 5000 наших захисників, які змушені тривалий час жити в похідних умовах. Давайте ще трохи піднатиснемо, друзі! Зробимо нашим тепло, щоб ворогам було пекло!" - закликають волонтери.
Реквізити для допомоги:
Монобанк:
https://send.monobank.ua/jar/51RXkxc45J (5375411200407976)
Приватбанк:
https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%226aef21c7-6006-45bb-8b9f-60f8985cfd6d%22%7D
UAPay:
https://payment.uapay.ua/i/5a3ce07b-298b-44d8-a4a0-9edf02c87d00
Повні реквізити (ЄПБ):
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SWIFT: FUIBUA2X
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BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"
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Для здійснення Swift-переказу з-за кордону долар США:
56: INTERMEDIARY BANK The Bank of New York Mellon
SWIFT: IRVTUS3N
57: CORRESPONDENT BANK FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE
SWIFT: FUIBUA2X
59: BENEFICIARY BANK ACC. UA333348510000016008804559139
JSC "EIB", KIEV, UKRAINE
SWIFT: EUOMUA2X
70: BENEFICIARY
ACCOUNT:
PURPOSE OF PAYMENT:
BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"
IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012
PMNT: charity help letter
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