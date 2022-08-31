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За добу українці зібрали мільйон гривень на бандерпечі для військових. ВIДЕО

Українці за добу зібрали мільйон гривень на бандерпечі для українських воїнів.

Про це повідомляє Волонтерський штаб "Українська команда", який запустив проєкт "Тепло на фронт", передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, ви - вогонь! За добу ми зібрали перший мільйон на бандерпечі для наших захисників! Проєкт "Української команди" "Тепло на фронт" вже підтримали тисячі українців, надіславши перекази. Дякуємо кожному, хто долучився! Адже кожна ваша гривня - це ще трошки тепла для наших героїв, що боронять нас на передовій", - йдеться у повідомленні.

Перші замовлення вже передано виробникам, але збір продовжується.

"Не сповільнюємо темп! Наша мета - 2 000 000 гривень. Завтра вже осінь, а там і холоди. Тож терміново потрібні бандерпечі щонайменше для 5000 наших захисників, які змушені тривалий час жити в похідних умовах. Давайте ще трохи піднатиснемо, друзі! Зробимо нашим тепло, щоб ворогам було пекло!" - закликають волонтери.

Реквізити для допомоги:

Монобанк:
https://send.monobank.ua/jar/51RXkxc45J (5375411200407976)

Приватбанк:
https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%226aef21c7-6006-45bb-8b9f-60f8985cfd6d%22%7D

UAPay:
https://payment.uapay.ua/i/5a3ce07b-298b-44d8-a4a0-9edf02c87d00

Повні реквізити (ЄПБ):
Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКА КОМАНДА"
вул. Михайла Грушевського 9-А, 01021, Київ, Україна
Код ЄДРПОУ 44837411
IBAN: UA 143770900000026009001304012
Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
Призначення платежу: Благодійний внесок.

Для здійснення Swift-переказу з-за кордону Євро:
56:INTERMEDIARY BANK COMMERZBANK AG, FRANKFURT / MAIN, GERMANY
SWIFT: COBADEFF
57: CORRESPONDENT BANK
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE
SWIFT: FUIBUA2X
59: BENEFICIARY BANK ACC. ACC. UA333348510000016008804559139
JSC "EIB", KIEV, UKRAINE
SWIFT: EUOMUA2X
70: BENEFICIARY
ACCOUNT:
PURPOSE OF PAYMENT:
BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"
IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012
PMNT: charity help

Для здійснення Swift-переказу з-за кордону долар США:
56: INTERMEDIARY BANK The Bank of New York Mellon
SWIFT: IRVTUS3N
57: CORRESPONDENT BANK FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE
SWIFT: FUIBUA2X
59: BENEFICIARY BANK ACC. UA333348510000016008804559139
JSC "EIB", KIEV, UKRAINE
SWIFT: EUOMUA2X
70: BENEFICIARY
ACCOUNT:
PURPOSE OF PAYMENT:
BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"
IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012
PMNT: charity help letter

Автор: 

допомога (8341) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+12
Народ собирает,а чиновники воруют,так зачем нам такие слуги народа?
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31.08.2022 15:26
+9
ще потрібні бандеропечі для спалювання корупціонерів
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31.08.2022 15:46
+8
Если НАБУ еще пройдется по матрасам Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони ....
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31.08.2022 15:24
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печі треба робити завжки із бурята - сухими ці кізяки добре горят
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31.08.2022 15:21 Відповісти
Если НАБУ еще пройдется по матрасам Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони ....
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31.08.2022 15:24 Відповісти
+
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31.08.2022 15:25 Відповісти
Народ собирает,а чиновники воруют,так зачем нам такие слуги народа?
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31.08.2022 15:26 Відповісти
Ще треба зібрати на бандербушлати,бандердрова,бандерспальники...
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31.08.2022 15:33 Відповісти
а навіщо тоді нам "Адвокатська контора Рэзніков, Маляр та компаньони-крадії" ?
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31.08.2022 16:11 Відповісти
ще потрібні бандеропечі для спалювання корупціонерів
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31.08.2022 15:46 Відповісти
а шо війна?Розкрадання $580 тис.: У чиновника Міноборони Хмельницького пройшли обшуки, гроші знайшли у дивані
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31.08.2022 16:13 Відповісти
ОК, хто тоді скинувся Притулі на 600 лямів, за тіх же 1-2 дні?. завжди казав і казатиму: більше 2-3 лямів простий народ ні на що не збере, або збере тільки за рік а не за 2 дні.
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31.08.2022 16:36 Відповісти
Хто - хто ? побачимо на наступних президентських виборах....
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31.08.2022 19:27 Відповісти
кто то последние копейки на армию жертвует, а у Зе-слуг уже диваны и кладовки не закрывается от наворованного бабла...
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31.08.2022 18:55 Відповісти
 
 