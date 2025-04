За добу українці зібрали мільйон гривень на бандерпечі для військових. ВIДЕО

Українці за добу зібрали мільйон гривень на бандерпечі для українських воїнів.

Про це повідомляє Волонтерський штаб "Українська команда", який запустив проєкт "Тепло на фронт", передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, ви - вогонь! За добу ми зібрали перший мільйон на бандерпечі для наших захисників! Проєкт "Української команди" "Тепло на фронт" вже підтримали тисячі українців, надіславши перекази. Дякуємо кожному, хто долучився! Адже кожна ваша гривня - це ще трошки тепла для наших героїв, що боронять нас на передовій", - йдеться у повідомленні.

Перші замовлення вже передано виробникам, але збір продовжується.

"Не сповільнюємо темп! Наша мета - 2 000 000 гривень. Завтра вже осінь, а там і холоди. Тож терміново потрібні бандерпечі щонайменше для 5000 наших захисників, які змушені тривалий час жити в похідних умовах. Давайте ще трохи піднатиснемо, друзі! Зробимо нашим тепло, щоб ворогам було пекло!" - закликають волонтери.

Реквізити для допомоги:

Монобанк:

https://send.monobank.ua/jar/51RXkxc45J (5375411200407976)



Приватбанк:

https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%226aef21c7-6006-45bb-8b9f-60f8985cfd6d%22%7D



UAPay:

https://payment.uapay.ua/i/5a3ce07b-298b-44d8-a4a0-9edf02c87d00



Повні реквізити (ЄПБ):

Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКА КОМАНДА"

вул. Михайла Грушевського 9-А, 01021, Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 44837411

IBAN: UA 143770900000026009001304012

Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

Призначення платежу: Благодійний внесок.



Для здійснення Swift-переказу з-за кордону Євро:

56:INTERMEDIARY BANK COMMERZBANK AG, FRANKFURT / MAIN, GERMANY

SWIFT: COBADEFF

57: CORRESPONDENT BANK

FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE

SWIFT: FUIBUA2X

59: BENEFICIARY BANK ACC. ACC. UA333348510000016008804559139

JSC "EIB", KIEV, UKRAINE

SWIFT: EUOMUA2X

70: BENEFICIARY

ACCOUNT:

PURPOSE OF PAYMENT:

BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"

IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012

PMNT: charity help



Для здійснення Swift-переказу з-за кордону долар США:

56: INTERMEDIARY BANK The Bank of New York Mellon

SWIFT: IRVTUS3N

57: CORRESPONDENT BANK FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, KIEV, UKRAINE

SWIFT: FUIBUA2X

59: BENEFICIARY BANK ACC. UA333348510000016008804559139

JSC "EIB", KIEV, UKRAINE

SWIFT: EUOMUA2X

70: BENEFICIARY

ACCOUNT:

PURPOSE OF PAYMENT:

BO "BF "UKRAINS'KA KOMANDA"

IBAN: UA 14 377090 0000026009001304012

PMNT: charity help letter