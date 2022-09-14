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Украинские бойцы вместе поставили на колеса многотонную бронемашину. ВИДЕО

Украинские бойцы показали пример сплоченности, поставив на колеса перевернувшуюся на бок многотонную бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента бойцы опубликовали в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+39
Приблизно так витягуватимуть плєшивого з бункера
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14.09.2022 10:21
+31
Ось це справжні українські козаки на відміну від кацапських запарєбрікавих кізяків...
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14.09.2022 10:20
+20
Еще один критик нашелся. Тебе не понять, что смысл этого видео не в колесах и даже не в бронемашине, а в коллективизме и смекалке украинцев
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14.09.2022 10:41
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Це Ошкош?
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14.09.2022 10:20 Ответить
Ось це справжні українські козаки на відміну від кацапських запарєбрікавих кізяків...
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14.09.2022 10:20 Ответить
Приблизно так витягуватимуть плєшивого з бункера
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14.09.2022 10:21 Ответить
честь и хвала!
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14.09.2022 10:22 Ответить
і шо?
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14.09.2022 10:34 Ответить
A шо,шо ?
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14.09.2022 13:06 Ответить
А чому не за допомогою машини, що стояла поруч?
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14.09.2022 10:28 Ответить
Машина была в качестве якоря.
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14.09.2022 10:31 Ответить
Машина також тягнула - від неї десь 6 строп натягнуто. Імовірно не вистачило точок прикладання сили
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14.09.2022 10:36 Ответить
На гачку там 50 тон, бійці видали близько 12-15 в імпульсі.
Передивіться уважніше, якщо потрібно з уповільненням.
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14.09.2022 13:52 Ответить
В правой стороне теперь колеса на ходу не отвалится? Та махина много весит.
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14.09.2022 10:33 Ответить
Еще один критик нашелся. Тебе не понять, что смысл этого видео не в колесах и даже не в бронемашине, а в коллективизме и смекалке украинцев
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14.09.2022 10:41 Ответить
Здрасте. А про технику спрашиваю, а он обижается.
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14.09.2022 10:52 Ответить
Да машина и так проблемная, раз ее перевернуло) для транспортировки нужно было ее поставить на колеса. А перетягивание каната - древний спорт для крепких парней. А уж пободаться с многотонным чудищем - вообще удовольствие. Так что парни решили и проблему транспортировки, и хорошо по-мужски размялись) я б сам с удовольствием принял участие, вон какой у них азарт был)
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14.09.2022 12:14 Ответить
Трясти надо было.
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14.09.2022 23:16 Ответить
Організували поліспаст. Вільний кінець мотузки закріпили на машині на колесах. Все зробили правильно. Так і навісні переправи через річки наводять. Армія повинна бути забезпечена альпіністським спорядженням і навчена ним користуватися, як в даному випадку.
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14.09.2022 10:37 Ответить
Для цього існують інженерно-саперні та ремонтно-востановчі підрозділи там таке обладнання є. А про альпіністів це вже не до піхоти, є спеціальні горно-стрілкові частини у якихтаке обладнання та навчанні люди існують.
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14.09.2022 11:12 Ответить
Козацькому роду нема переводу
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14.09.2022 10:40 Ответить
В гурті робити - як із гори бігти. Українське прислів'я.
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14.09.2022 10:41 Ответить
Хлопці, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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14.09.2022 10:41 Ответить
ну бронемашина не кацапська це точно..
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14.09.2022 11:14 Ответить
тут можно заглибитись в ідеологію і генетику надовго, у висновку все одно прийдемо то того що справжні кацапи "не вміють, не можуть і не хочуть".

Все що робилось в "Совку" - це ті вчені яких
1) депортували в "глубинку Московії" при наступі Німців.
2) Підправили в Московію по нарядам чи припискам.

Куда не кинься: розробник з України: військовий інженер, кораблебудівник, зварювальник чи по Космосу. Вкрали людей, зомбували, відлучили від неньки - назвали "россиянен" - і все запрацювало... До цього моменту, як "кофемани" вирішили геноцид прискорити.

Ми були колонією довго, саме тому у них (володарів негойських) є говірка: "Немає Росії без України". Це тому що Русь - Це Україна, а не Московія, яка вкрала нашу мову, літопис, звичаї та людей... Та перетворила це все на "свое" на кшталт Літопис" - изТОРіЯ, Земля, країна - ТерриТОРіЯ.... та таке інше, в цій канві коломойський справді вважає що він господар Україні-Русі, тому що вони тут все окупували і привласнили. Тепер ми для них не просто г**ї а справжнісінькі раби.
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14.09.2022 14:02 Ответить
В БТР відірвало праве колесо тому він і перекинувся. Сподіваюсь що хлопці посадять. А машина дуже добра, сам бачив
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14.09.2022 11:15 Ответить
Гуртом і орків бити продуктивно. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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14.09.2022 11:24 Ответить
Хлопці чудово знайшли рішення у ситуації. Той автомобіль, що ліворуч, використаний у якості якоря, а вони вручну, завдяки поліспастам, поставили на місце панцерника. Чому не використали буксира? - можливо, грунт розмочений, тягач просто не зміг би потягнути, пробуксовував би. А так - мінімум зусиль, мінімум затрат, мінімум зношення техніки. Мінімум часу і нервів.
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14.09.2022 11:34 Ответить
А в часи совєцкої армії 2 солдати із сройбата заміняли екскаватор.
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14.09.2022 12:46 Ответить
А в воєнний час сінус прямого кута може дорівнювати 3.
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14.09.2022 15:10 Ответить
Зачем так пыхтеть и надрываться - проще использовать телекинез
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14.09.2022 12:53 Ответить
Скоро наші бійці так будуть валити московський кремль. Кацапський "Карфаген" має бути знищений.
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14.09.2022 13:06 Ответить
Вага авто під 5 тон, гарна важка атлетіка, краще за турнік
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14.09.2022 13:46 Ответить
Скоріш тон 20, панцерник це напівтанк. Голе шасі КрАЗ важить 10 тон
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15.09.2022 20:41 Ответить
Там схоже тільки кабіна броньована.
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16.09.2022 00:23 Ответить
піраміди і чорне море реально могли зробити укранці
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14.09.2022 16:02 Ответить
Это конечно все прекрасно, но спины лучше поберечь
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14.09.2022 22:14 Ответить
 
 