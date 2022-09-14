Украинские бойцы вместе поставили на колеса многотонную бронемашину. ВИДЕО
Украинские бойцы показали пример сплоченности, поставив на колеса перевернувшуюся на бок многотонную бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента бойцы опубликовали в соцсетях.
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+39 Іван Петренко #527883
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+31 Александр Чуднивец #474549
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+20 житель юговостока
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Передивіться уважніше, якщо потрібно з уповільненням.
Все що робилось в "Совку" - це ті вчені яких
1) депортували в "глубинку Московії" при наступі Німців.
2) Підправили в Московію по нарядам чи припискам.
Куда не кинься: розробник з України: військовий інженер, кораблебудівник, зварювальник чи по Космосу. Вкрали людей, зомбували, відлучили від неньки - назвали "россиянен" - і все запрацювало... До цього моменту, як "кофемани" вирішили геноцид прискорити.
Ми були колонією довго, саме тому у них (володарів негойських) є говірка: "Немає Росії без України". Це тому що Русь - Це Україна, а не Московія, яка вкрала нашу мову, літопис, звичаї та людей... Та перетворила це все на "свое" на кшталт Літопис" - изТОРіЯ, Земля, країна - ТерриТОРіЯ.... та таке інше, в цій канві коломойський справді вважає що він господар Україні-Русі, тому що вони тут все окупували і привласнили. Тепер ми для них не просто г**ї а справжнісінькі раби.