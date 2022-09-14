Українські бійці гуртом поставили на колеса багатотонну бронемашину. ВIДЕО

Українські бійці показали приклад згуртованості, поставивши на колеса багатотонну бронемашину, що перекинулася на бік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту бійці опублікували в соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські сили досягли значного прогресу на фронті, але шлях ще довгий, - Байден