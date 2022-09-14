Українські бійці гуртом поставили на колеса багатотонну бронемашину. ВIДЕО
Українські бійці показали приклад згуртованості, поставивши на колеса багатотонну бронемашину, що перекинулася на бік.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+39 Іван Петренко #527883
показати весь коментар14.09.2022 10:21
+31 Александр Чуднивец #474549
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+20 житель юговостока
показати весь коментар14.09.2022 10:41
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Все що робилось в "Совку" - це ті вчені яких
1) депортували в "глубинку Московії" при наступі Німців.
2) Підправили в Московію по нарядам чи припискам.
Куда не кинься: розробник з України: військовий інженер, кораблебудівник, зварювальник чи по Космосу. Вкрали людей, зомбували, відлучили від неньки - назвали "россиянен" - і все запрацювало... До цього моменту, як "кофемани" вирішили геноцид прискорити.
Ми були колонією довго, саме тому у них (володарів негойських) є говірка: "Немає Росії без України". Це тому що Русь - Це Україна, а не Московія, яка вкрала нашу мову, літопис, звичаї та людей... Та перетворила це все на "свое" на кшталт Літопис" - изТОРіЯ, Земля, країна - ТерриТОРіЯ.... та таке інше, в цій канві коломойський справді вважає що він господар Україні-Русі, тому що вони тут все окупували і привласнили. Тепер ми для них не просто г**ї а справжнісінькі раби.