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Українські бійці гуртом поставили на колеса багатотонну бронемашину. ВIДЕО

Українські бійці показали приклад згуртованості, поставивши на колеса багатотонну бронемашину, що перекинулася на бік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту бійці опублікували в соцмережах

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Автор: 

ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+39
Приблизно так витягуватимуть плєшивого з бункера
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14.09.2022 10:21
+31
Ось це справжні українські козаки на відміну від кацапських запарєбрікавих кізяків...
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14.09.2022 10:20
+20
Еще один критик нашелся. Тебе не понять, что смысл этого видео не в колесах и даже не в бронемашине, а в коллективизме и смекалке украинцев
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14.09.2022 10:41
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Це Ошкош?
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14.09.2022 10:20 Відповісти
Ось це справжні українські козаки на відміну від кацапських запарєбрікавих кізяків...
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14.09.2022 10:20 Відповісти
Приблизно так витягуватимуть плєшивого з бункера
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14.09.2022 10:21 Відповісти
честь и хвала!
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14.09.2022 10:22 Відповісти
і шо?
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14.09.2022 10:34 Відповісти
A шо,шо ?
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14.09.2022 13:06 Відповісти
А чому не за допомогою машини, що стояла поруч?
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14.09.2022 10:28 Відповісти
Машина была в качестве якоря.
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14.09.2022 10:31 Відповісти
Машина також тягнула - від неї десь 6 строп натягнуто. Імовірно не вистачило точок прикладання сили
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14.09.2022 10:36 Відповісти
На гачку там 50 тон, бійці видали близько 12-15 в імпульсі.
Передивіться уважніше, якщо потрібно з уповільненням.
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14.09.2022 13:52 Відповісти
В правой стороне теперь колеса на ходу не отвалится? Та махина много весит.
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14.09.2022 10:33 Відповісти
Еще один критик нашелся. Тебе не понять, что смысл этого видео не в колесах и даже не в бронемашине, а в коллективизме и смекалке украинцев
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14.09.2022 10:41 Відповісти
Здрасте. А про технику спрашиваю, а он обижается.
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14.09.2022 10:52 Відповісти
Да машина и так проблемная, раз ее перевернуло) для транспортировки нужно было ее поставить на колеса. А перетягивание каната - древний спорт для крепких парней. А уж пободаться с многотонным чудищем - вообще удовольствие. Так что парни решили и проблему транспортировки, и хорошо по-мужски размялись) я б сам с удовольствием принял участие, вон какой у них азарт был)
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14.09.2022 12:14 Відповісти
Трясти надо было.
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14.09.2022 23:16 Відповісти
Організували поліспаст. Вільний кінець мотузки закріпили на машині на колесах. Все зробили правильно. Так і навісні переправи через річки наводять. Армія повинна бути забезпечена альпіністським спорядженням і навчена ним користуватися, як в даному випадку.
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14.09.2022 10:37 Відповісти
Для цього існують інженерно-саперні та ремонтно-востановчі підрозділи там таке обладнання є. А про альпіністів це вже не до піхоти, є спеціальні горно-стрілкові частини у якихтаке обладнання та навчанні люди існують.
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14.09.2022 11:12 Відповісти
Козацькому роду нема переводу
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14.09.2022 10:40 Відповісти
В гурті робити - як із гори бігти. Українське прислів'я.
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14.09.2022 10:41 Відповісти
Хлопці, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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14.09.2022 10:41 Відповісти
ну бронемашина не кацапська це точно..
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14.09.2022 11:14 Відповісти
тут можно заглибитись в ідеологію і генетику надовго, у висновку все одно прийдемо то того що справжні кацапи "не вміють, не можуть і не хочуть".

Все що робилось в "Совку" - це ті вчені яких
1) депортували в "глубинку Московії" при наступі Німців.
2) Підправили в Московію по нарядам чи припискам.

Куда не кинься: розробник з України: військовий інженер, кораблебудівник, зварювальник чи по Космосу. Вкрали людей, зомбували, відлучили від неньки - назвали "россиянен" - і все запрацювало... До цього моменту, як "кофемани" вирішили геноцид прискорити.

Ми були колонією довго, саме тому у них (володарів негойських) є говірка: "Немає Росії без України". Це тому що Русь - Це Україна, а не Московія, яка вкрала нашу мову, літопис, звичаї та людей... Та перетворила це все на "свое" на кшталт Літопис" - изТОРіЯ, Земля, країна - ТерриТОРіЯ.... та таке інше, в цій канві коломойський справді вважає що він господар Україні-Русі, тому що вони тут все окупували і привласнили. Тепер ми для них не просто г**ї а справжнісінькі раби.
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14.09.2022 14:02 Відповісти
В БТР відірвало праве колесо тому він і перекинувся. Сподіваюсь що хлопці посадять. А машина дуже добра, сам бачив
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14.09.2022 11:15 Відповісти
Гуртом і орків бити продуктивно. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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14.09.2022 11:24 Відповісти
Хлопці чудово знайшли рішення у ситуації. Той автомобіль, що ліворуч, використаний у якості якоря, а вони вручну, завдяки поліспастам, поставили на місце панцерника. Чому не використали буксира? - можливо, грунт розмочений, тягач просто не зміг би потягнути, пробуксовував би. А так - мінімум зусиль, мінімум затрат, мінімум зношення техніки. Мінімум часу і нервів.
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14.09.2022 11:34 Відповісти
А в часи совєцкої армії 2 солдати із сройбата заміняли екскаватор.
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14.09.2022 12:46 Відповісти
А в воєнний час сінус прямого кута може дорівнювати 3.
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14.09.2022 15:10 Відповісти
Зачем так пыхтеть и надрываться - проще использовать телекинез
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14.09.2022 12:53 Відповісти
Скоро наші бійці так будуть валити московський кремль. Кацапський "Карфаген" має бути знищений.
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14.09.2022 13:06 Відповісти
Вага авто під 5 тон, гарна важка атлетіка, краще за турнік
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14.09.2022 13:46 Відповісти
Скоріш тон 20, панцерник це напівтанк. Голе шасі КрАЗ важить 10 тон
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15.09.2022 20:41 Відповісти
Там схоже тільки кабіна броньована.
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16.09.2022 00:23 Відповісти
піраміди і чорне море реально могли зробити укранці
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14.09.2022 16:02 Відповісти
Это конечно все прекрасно, но спины лучше поберечь
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14.09.2022 22:14 Відповісти
 
 