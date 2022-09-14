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Украинские трактористы вывозят захваченный вблизи Изюма российский танк Т-72Б3. ВИДЕО

Украинские трактористы отбуксировали захваченный вблизи Изюма российский танк Т-72Б3 для ремонта и последующей эксплуатации, но уже в составе ВСУ.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись с новым трофеем украинских "тракторных войск".

Смотрите: Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области. ФОТОрепортаж

трофеи (180)


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Топ комментарии
+41
Тракторні війська Украіни , браво 👍🏼👍🏼👍🏼
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14.09.2022 12:55
+37
Майже , як на марці !
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14.09.2022 13:07
+22
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14.09.2022 13:01
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Тракторні війська Украіни , браво 👍🏼👍🏼👍🏼
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14.09.2022 12:55 Ответить
- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?

- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!

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14.09.2022 13:56 Ответить
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14.09.2022 18:46 Ответить
Слава Україні! Написали на машині. Мда,ідеальні тракторні війська України
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14.09.2022 12:56 Ответить
- Послушайте! А какого хрена вы по тракторам бьёте в Украине, а не по боевой технике?
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!
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14.09.2022 13:54 Ответить
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14.09.2022 13:01 Ответить
Майже по темі: liveuamap пише, що один будинок у Дебальцевому і один у Горлівці стали нижчими на один поверх.
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14.09.2022 13:02 Ответить
Так "па дамашнєму".
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14.09.2022 13:02 Ответить
Аха-ха-ха!

Тракторні війська - це однозначно один з новітніх мемів України!

Слава Україні!
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14.09.2022 13:04 Ответить
Майже , як на марці !
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14.09.2022 13:07 Ответить
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14.09.2022 13:16 Ответить
До цього вже звикли, таке було сотні разів. А ось коли українські роми крали не коней, а кацапські БМП - оце було прикольно.
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14.09.2022 13:22 Ответить
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14.09.2022 18:55 Ответить
Так покажіть це по всіх американських, канадських, британських, європейських найбільш популярних каналах, блдь!!! Заплатіть, бо це така реклама України і такий удар по раші, що дай Боже!!! Де подолякові троле-підараси, які топлять своїх?! Подоляк, ти ще не зрозумів, на чиєму боці перемога, чи досі відробляєш кремлівські гроші??)))
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14.09.2022 13:27 Ответить
Шо ******* .. шо *******..)) Танк *******))) Как в анедоте))
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14.09.2022 13:46 Ответить
Оце хазяйські хлопці, все в дім тягнуть!
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14.09.2022 13:53 Ответить
Ну - в кого шо вродило...))
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14.09.2022 14:02 Ответить
баян трехдневка с телеги)
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14.09.2022 15:14 Ответить
 
 