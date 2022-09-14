Украинские трактористы вывозят захваченный вблизи Изюма российский танк Т-72Б3. ВИДЕО

Украинские трактористы отбуксировали захваченный вблизи Изюма российский танк Т-72Б3 для ремонта и последующей эксплуатации, но уже в составе ВСУ.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись с новым трофеем украинских "тракторных войск".

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