Украинские трактористы вывозят захваченный вблизи Изюма российский танк Т-72Б3. ВИДЕО
Украинские трактористы отбуксировали захваченный вблизи Изюма российский танк Т-72Б3 для ремонта и последующей эксплуатации, но уже в составе ВСУ.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись с новым трофеем украинских "тракторных войск".
Топ комментарии
+41 Amber
показать весь комментарий14.09.2022 12:55
+37 pOrest
показать весь комментарий14.09.2022 13:07
+22 Чайка Київ
показать весь комментарий14.09.2022 13:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!
Тракторні війська - це однозначно один з новітніх мемів України!
Слава Україні!