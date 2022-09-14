Українські трактористи вивозять захоплений поблизу Ізюму російський танк Т-72Б3. ВIДЕО
Українські трактористи відбуксирували захоплений поблизу Ізюму російський танк Т-72Б3 для ремонту і подальшої експлуатації, але вже у складі ЗСУ.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис з новим трофеєм українських "тракторних військ".
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- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!
Тракторні війська - це однозначно один з новітніх мемів України!
Слава Україні!