Українські трактористи вивозять захоплений поблизу Ізюму російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Українські трактористи відбуксирували захоплений поблизу Ізюму російський танк Т-72Б3 для ремонту і подальшої експлуатації, але вже у складі ЗСУ.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис з новим трофеєм українських "тракторних військ".

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