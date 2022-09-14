Львовские десантники сбили вражеский многоцелевой истребитель Су-30 из советской "зенитки". ВИДЕО

Зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины навсегда приземлили российский многоцелевой истребитель Су-30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Десантно-штурмовых войск ВС Украины

"Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить с 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23", - говорится в сообщении.

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