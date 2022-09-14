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Львовские десантники сбили вражеский многоцелевой истребитель Су-30 из советской "зенитки". ВИДЕО

Зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины навсегда приземлили российский многоцелевой истребитель Су-30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Десантно-штурмовых войск ВС Украины

"Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить с 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Разбитые украинскими десантниками российские войска на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

самолет (3590) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+13
Зу-23-2 входить у склад озброєння ДШБ ЗСУ - як засіб ППО
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14.09.2022 18:19
+12
Отлично! Достать скоростную воздушную цель сложно, но можно. Тут главное правильное упреждение ставить. Стрелять нужно не в сам самолет, а по курсу вперед и вверх (выше цели), так как пули (или снаряды) имеют баллистическую траекторию и быстро теряют высоту. Чем дальше расстояние до цели, тем больше они будут терять и чем выше угол стрельбы, тем больше еще будет падение.
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14.09.2022 18:05
+11
От що означає "багатоцільовий" -- може використовуватися як землерийна машина
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14.09.2022 18:51
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Так, саме тому її ефективність трохи вища за нуль.
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15.09.2022 09:44 Ответить
Принаймі йому вже ціль зробили-тверда посадка. А те що він не очікував що його зіб'ють , це що він може вижив?
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14.09.2022 17:27 Ответить
Не коверкай мову ,хрюсский
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14.09.2022 18:11 Ответить
Позавчера СУ-25 тоже летел в паре..а потом левый крен...и бабаххххх...улетел на концерт Кабздона...
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14.09.2022 17:47 Ответить
Десантники. Зенитка. В ВСУ каждый уже умеет всё?
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14.09.2022 18:02 Ответить
Зу-23-2 входить у склад озброєння ДШБ ЗСУ - як засіб ППО
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14.09.2022 18:19 Ответить
Отлично! Достать скоростную воздушную цель сложно, но можно. Тут главное правильное упреждение ставить. Стрелять нужно не в сам самолет, а по курсу вперед и вверх (выше цели), так как пули (или снаряды) имеют баллистическую траекторию и быстро теряют высоту. Чем дальше расстояние до цели, тем больше они будут терять и чем выше угол стрельбы, тем больше еще будет падение.
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14.09.2022 18:05 Ответить
правильно розказуєте, але там є спеціальний барабан із кривими, щось типу логарифмічної лінійки і всі дані туди заносяться. і відстань до цілі, і швидкість, і кут пікірування/кабрірування, і вітер здається. Тож завдання навідника чітко вести ціль у перехресті прицілу, а завдання командира вчасно вносити корегування в установки. Але навідник теж при достатньому досвіді може трішки корегувати, так як Ви казали. я випускник військової кафедри ХДУ 1980 року. спеціальність - зенітна артилерія.
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14.09.2022 21:36 Ответить
Да-да, я про линейки знаю. Я просто в двух словах объяснил баллистику, может кому на передке поможет приземлять беспилотники. Зенитчикам - Респект!
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15.09.2022 07:39 Ответить
Збирайте всю єлектроніку (якщо хоч щось залишилось), та на експертизу, щодо постачання московії всього забороненого.
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14.09.2022 18:40 Ответить
Я думаю, що це досить старий літак...

Хоча зібрати все ж слід - раптом там його якось модернізували.
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14.09.2022 19:06 Ответить
От що означає "багатоцільовий" -- може використовуватися як землерийна машина
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14.09.2022 18:51 Ответить
Ще трохи й ці х*йловські анало-говнети діти капцями будуть збивати...)))
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14.09.2022 19:08 Ответить
А что, так можно было?!
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14.09.2022 21:33 Ответить
 
 