Впечатляющие кадры работы гаубиц ВСУ Украины. ВИДЕО
Гаубицы М777А2 задействованы при контрнаступлении в Харьковской области и обороне Донбасса.
Видео работы гаубиц Цензор.НЕТ отправили подписчики.
На этих кадрах – впечатляющая работа наших воинов при контрнаступлении на Харьковщине и ведение активной обороны на Донецком и Луганском направлении.
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Гей, Сокири, Сокироньки,
Три моїх сємьорки!
Вдарте, хутко, дорогенькі
Най летять в чотири боки
Срані гімнастьорки
😂