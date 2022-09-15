Впечатляющие кадры работы гаубиц ВСУ Украины. ВИДЕО

Гаубицы М777А2 задействованы при контрнаступлении в Харьковской области и обороне Донбасса.

Видео работы гаубиц Цензор.НЕТ отправили подписчики.

На этих кадрах – впечатляющая работа наших воинов при контрнаступлении на Харьковщине и ведение активной обороны на Донецком и Луганском направлении.

Также смотрите: Артиллеристы уничтожают вражеское подразделение, развернувшееся для атаки на украинские позиции. ВИДЕО