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Новости Видео Война
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Впечатляющие кадры работы гаубиц ВСУ Украины. ВИДЕО

Гаубицы М777А2 задействованы при контрнаступлении в Харьковской области и обороне Донбасса.

Видео работы гаубиц Цензор.НЕТ отправили подписчики.

На этих кадрах – впечатляющая работа наших воинов при контрнаступлении на Харьковщине и ведение активной обороны на Донецком и Луганском направлении.

Также смотрите: Артиллеристы уничтожают вражеское подразделение, развернувшееся для атаки на украинские позиции. ВИДЕО

артиллерия (635)


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Топ комментарии
+26
працюйть сокири, рубають кацапські макітри.....
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15.09.2022 09:34
+9
ото добре.....палить хлопці русню
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15.09.2022 09:53
+6
білі лади полетіли..
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15.09.2022 10:03
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працюйть сокири, рубають кацапські макітри.....
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15.09.2022 09:34 Ответить
👍
Гей, Сокири, Сокироньки,
Три моїх сємьорки!
Вдарте, хутко, дорогенькі

Най летять в чотири боки
Срані гімнастьорки
😂
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15.09.2022 13:48 Ответить
ото добре.....палить хлопці русню
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15.09.2022 09:53 Ответить
точніше бридку кацапню
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15.09.2022 12:05 Ответить
білі лади полетіли..
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15.09.2022 10:03 Ответить
Стройним клином, на родіну 😂
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15.09.2022 13:50 Ответить
https://t.me/chanel24/54026

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15.09.2022 10:12 Ответить
🤣
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15.09.2022 10:35 Ответить
"Хрєново вкопали "лапи" гаубичні" - після пострілу ліва лапа "поїхала" Треба по новій гармату виставлять та наводить!
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15.09.2022 10:13 Ответить
Придивлявся - не побачив. Ствол різко веде вгору після пострілу, що дивно, але і на інших відео точно так само
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15.09.2022 12:00 Ответить
Після пострілу ліва лапа гребе землю - видно як там з"являється чорний горб нагорнутої землі
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15.09.2022 12:08 Ответить
Придивіться як гарно 155 снаряд іде в небо !
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15.09.2022 10:23 Ответить
 
 