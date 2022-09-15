Кремлевские пропагандисты предлагают применить в Украине российское "супероружие": священники РПЦ с иконами должны пролететь над линией фронта. ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты предлагают обратиться к священникам РПЦ, чтобы те пролетели самолетом с иконами вдоль линии фронта в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, применить такое российское "супероружие" предложил один из участников пропагандистского шоу Соловьева.
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А далі що " лепешками коровьими" почнуть кидатися?)