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Кремлевские пропагандисты предлагают применить в Украине российское "супероружие": священники РПЦ с иконами должны пролететь над линией фронта. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты предлагают обратиться к священникам РПЦ, чтобы те пролетели самолетом с иконами вдоль линии фронта в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, применить такое российское "супероружие" предложил один из участников пропагандистского шоу Соловьева.

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пропаганда (3675) РПЦ (744)


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Топ комментарии
+67
Краще скидати з літаків священиків РПЦ з іконами, як бімби. Це точно допоможе.
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15.09.2022 10:45
+33
Попобомби?
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15.09.2022 10:46
+15
Нехай літають, якраз і секту РПЦ почистимо
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15.09.2022 10:46
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Це точно допоможе, можна скидати як бімби.
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15.09.2022 15:20 Ответить
Хочу сподіватися, що це остання зброя расії.
А далі що " лепешками коровьими" почнуть кидатися?)
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15.09.2022 15:31 Ответить
Посадить Гундяя в ИЛ-86 и пусть пролетит, если сможет😁
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15.09.2022 16:42 Ответить
Проклятые сатанисты.
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16.09.2022 14:22 Ответить
Надо этих бородато-юбочних колготками снабдит даби снизу не продувало, кисел кин клич чтоби на колготки православные русские скинулис.
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23.11.2022 20:59 Ответить
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