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Новости Видео Война
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Ликвидированные оккупанты и российские танки на трассе Волохов Яр-Изюм. ВИДЕО

В ходе контрнаступления в Харьковской области украинские военные уничтожили колонну россиян в составе трех танков Т-72Б3 и грузовика с боеприпасами.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись с места успешной атаки. Бойцы уничтожили грузовик, вывели из строя два танка, а один забрали как трофей.

"Удачная засада украинских войск на дороге Волохов Яр-Изюм. Колонна танков Т-72Б3 образца 2016 года была атакована во время движения по трассе... Взорвалась также машина с боекомплектом. Боекомплект танковый", - рассказывает Бутусов.

Смотрите: Россия рекламирует набор зеков, совершивших тяжкие преступления, на войну в Украине: "Каждый имеет второй шанс!" ВИДЕО

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+39
Нє убєрьог Камчатку орк.
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15.09.2022 11:10
+29
А сидів би у себе на камчаткі,був би живий. А скільки ще їх таких по посадках валяється...
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15.09.2022 11:17
+26
хто ж теперя будет камчатку беречь???
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15.09.2022 11:23
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Нє убєрьог Камчатку орк.
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15.09.2022 11:10 Ответить
Вибачаюся, ще й надзюрив у штани.
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15.09.2022 11:23 Ответить
Слава Честь иХвала нашим Героям❤️💙💛‼️🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀Горите в пекли оккупанты‼️
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15.09.2022 11:38 Ответить
"aбоссаний дохляк" в канаві валявся чиїсь нові білі жигулі
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15.09.2022 12:48 Ответить
Так і подавайте новини: не 1 новина а 4 повязані.
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15.09.2022 11:11 Ответить
Денис барышев отрицательно живёт)
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15.09.2022 11:13 Ответить
то можна переглядати нескінченно!
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15.09.2022 11:15 Ответить
А сидів би у себе на камчаткі,був би живий. А скільки ще їх таких по посадках валяється...
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15.09.2022 11:17 Ответить
Добрива під міліард Зедерев.
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15.09.2022 11:23 Ответить
хто ж теперя будет камчатку беречь???
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15.09.2022 11:23 Ответить
ісчо тьолкі наражаютЬ
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15.09.2022 12:49 Ответить
японці
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15.09.2022 20:40 Ответить
камчатка в опасности, граница не на замке это ж надо так компасу забарахлить, что аж стороны света перепутал, мичман хренов
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15.09.2022 11:25 Ответить
Орк перепутав Камчатку із Харківщиною і отримав по зубах
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15.09.2022 11:27 Ответить
Бутусов всюди. Він реально військових дій журналіст. Поважаю,підписана,читаю.
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15.09.2022 11:33 Ответить
oh no, this is the road to hell
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15.09.2022 11:37 Ответить
Мало вбито російських окупантів, їх усіх потрібно знищити.
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15.09.2022 11:37 Ответить
А помните рашики угарали с анектода- "Как заявила спикер Госдепа США Дженнифер Псаки: "Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".
Походу для рашиков это уже не анекдот... Мы наблюдаем в реальности Балтийский флот РФ у берегов Харькова.
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15.09.2022 11:39 Ответить
У Бутусова добре відео.
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15.09.2022 11:39 Ответить
у них все так "чудово" на Камчатці і так чудово "получається" її зберігати, що вони вирішили допомогти зберегти Україну українцям, небаченої щедрості альтруїсти просто
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15.09.2022 11:49 Ответить
мичман, був собутыльник сивухи, судя по мокрій матні ))
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15.09.2022 11:51 Ответить
Тсссс.... Сивохо - у складі вищого керівництва України. Був на зустрічі з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Блінкеним. https://www.youtube.com/watch?v=9JAUym9aEqg https://www.youtube.com/watch?v=9JAUym9aEqg
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15.09.2022 14:05 Ответить
"штани сивухи на зустрічі з дерсекретарем повітря також не озонували" )
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15.09.2022 14:16 Ответить
пруться раша-фашистські івани в Україну... за своєю смертю.
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15.09.2022 12:01 Ответить
Камчатка в другой старанє)
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15.09.2022 12:04 Ответить
Мама, я на Украине, берегу камчатку не жалея жизни.
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15.09.2022 12:25 Ответить
"мамачка, папачка, нам нада свалівать атсюда!" (с)
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15.09.2022 12:53 Ответить
За неисполнение приказа о плановой передислокации лишить почётного звания защитника Камчатки
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15.09.2022 12:44 Ответить
розлетілись лапті
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15.09.2022 13:01 Ответить
"Вот экипаж танка, а где-то их члены..."
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15.09.2022 14:29 Ответить
Денис Барышев истек кровью - будет суши для собачар! И "Кончатку" свою не сберег!
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15.09.2022 14:33 Ответить
Був член екіпажу,а став много член
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15.09.2022 15:12 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.* Слава ЗСУ!
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15.09.2022 15:14 Ответить
Дениска обосався на последок.
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15.09.2022 16:35 Ответить
Гарненько!
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15.09.2022 16:37 Ответить
Денискин папа купит себе белую Ладу. Повезло!
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15.09.2022 16:38 Ответить
херойські здохлий камчатскій вітязь не тільки стік кров"ю,а й обісцявся (подивіться на мокрі штанці нижче пояса)....
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15.09.2022 18:19 Ответить
баришев так завзято йшов "на Киев за 3 дня" шо аж ноги постирав... буває.
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16.09.2022 06:26 Ответить
ех, камчадал, камчадал... за що вмер?
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16.09.2022 16:15 Ответить
 
 