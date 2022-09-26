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Украинские воины захватили четыре вражеских РЛС для контрбатарейной борьбы. ВIДЕО

Бойцы ВСУ захватили сразу 4 РЛС для контрбатарейной борьбы во время контрнаступательных действий на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своих трофеев украинские воины опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: Более десяти единиц боевой техники затрофеили бойцы батальона "Карпатская Сечь" во время "плановой перегруппировки" армии РФ на Харьковщине. ВИДЕО

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трофеи (180)


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Топ комментарии
+40
Нігуя собі -- оце улов.
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26.09.2022 16:52
+39
іноді виникає таке відчуття що кацапи білше лендлізять а ніж німечина і франція разом узяті......
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26.09.2022 16:54
+26
Forza, ЗСУ!
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26.09.2022 16:53
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Нігуя собі -- оце улов.
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26.09.2022 16:52 Ответить
А німці, скотиняки, не дають нам техніку, бо типу, ніхто не дає. Дівітья, щоб вам повилазило! Нам навіть русофашисти допомогають, а ви сците. Беріть приклад!
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26.09.2022 18:17 Ответить
Forza, ЗСУ!
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26.09.2022 16:53 Ответить
ВПК ********* теперь работает на две стороны, а работягам-холопам платят меньше. Планы ***** становятся все более понятными.
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26.09.2022 16:54 Ответить
Його плани виглядають дуже цікавими, таке враження, що він землі кацапії продав-подарував китаю, а зараз хоче їх звільнити від організмів, які населяють ці площі
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26.09.2022 17:25 Ответить
Дємілітарізация і дєнацифікація кацапав ідьот па плану...
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26.09.2022 16:54 Ответить
іноді виникає таке відчуття що кацапи білше лендлізять а ніж німечина і франція разом узяті......
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26.09.2022 16:54 Ответить
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26.09.2022 16:56 Ответить
ну так по факту оно так и есть)
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26.09.2022 16:56 Ответить
Не будь той помощи, не было бы и этого РашаЛендлиза
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26.09.2022 21:43 Ответить
А где наши кольчуги епть ?
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26.09.2022 16:56 Ответить
... працюють "Кольчуги".
Слухайте Леоніда Ціхановського, і питань не буде.
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26.09.2022 17:27 Ответить
тоді ми б мали знати коли кацап перднув...
і не прозявлювати ракети чи безпілотники.
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26.09.2022 22:14 Ответить
Дякую, ЗСУ! Гарна робота!
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26.09.2022 16:57 Ответить
Славні ЗСУ лендлізять собі самостійно!
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26.09.2022 16:57 Ответить
Кацапи не можуть не мавпувати у викривленний спосіб. Як Захід передає техніку Україні, так ось кацапи теж
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26.09.2022 16:58 Ответить
Опт це завжди круто!
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26.09.2022 16:59 Ответить
так виглядає наші файно посувають московитів якщо такі рибки ловляться
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26.09.2022 17:00 Ответить
Ну з почином- перша партія часково мобілізованих доїхали в пункт призначення станціїї 200- чекаєм офф підтвердження
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26.09.2022 17:01 Ответить
тупое кацапье даже РЛС не способно продать. А ведь хватило бы денег построить домик где-нибудь в усть-зажопинске после обмена, и еще бы на драндулет хватило бы.
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26.09.2022 17:02 Ответить
Та мабуть тікали так, що наші десь поблизу і їх лапті познаходять.
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26.09.2022 18:14 Ответить
привіт, Юра.
Лапті вони перевзувать на більш пристойне взуття, як тільки заходять на нашу територію - або грабують, або мародерять.
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26.09.2022 19:44 Ответить
Красунчики, бережи вас Господь
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26.09.2022 17:07 Ответить
Цікаво, де це? Сьогодні москалі почали плакати, що наші хлопці вийшли на кордон Луганщини в районі Миролюбівки і Чернещини. Це 25 кілометрів від Сватового.
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26.09.2022 17:18 Ответить
Дружелюбівка, а не Миролюбівка.
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26.09.2022 17:23 Ответить
Вибачаюсь, допустив помилку.
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26.09.2022 20:08 Ответить
тоді намічається жест доброї волі з Борової...
і можливо аж до Жеребця...
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26.09.2022 22:27 Ответить
Не, ну это ни в какие ворота не лезет. Какой-то неправильный ленд-лиз получается 😃 Про запчасти забыли......
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26.09.2022 17:18 Ответить
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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26.09.2022 17:39 Ответить
Більше схоже на АЗК - артиллерійський звукометричний комплекс... Теж може застосовуватись для контрбатарейної боротьби, хороший ще тим, що він нічого не випромінює і його засікти засобами радіолокаційної розвідки практично не можливо... Один недолік, що він не такий точний, як той же "Зоопарк", але на господарстві все згодиться
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26.09.2022 17:20 Ответить
Сподiваюсь кацапи добре кивають п"ятами, раз кидають технiку i не встигають ii вiдвести.
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26.09.2022 17:45 Ответить
Наші хлопці просто геніальні!
Вони винахідливі,креативні,безстрашні!
Молимось за вас,допомагаєм армії,наближуєм нашу перемогу.
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26.09.2022 19:20 Ответить
справжні українські воїни
все в господарстві згодиться як у справного господаря
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26.09.2022 19:35 Ответить
Глянув на кадрах на ті апаратні На базі зіл-131 чи урал-375 і ніби пренісся на 32 роки назад. Може цей мотлох з кацапського мобресурсу?
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26.09.2022 19:54 Ответить
Більш схоже на РЕБИ,або машини звязку.Контрбатарейні радари мають інший вигляд.
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26.09.2022 22:34 Ответить
 
 