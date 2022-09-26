Украинские воины захватили четыре вражеских РЛС для контрбатарейной борьбы. ВIДЕО

Бойцы ВСУ захватили сразу 4 РЛС для контрбатарейной борьбы во время контрнаступательных действий на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своих трофеев украинские воины опубликовали в соцсетях.

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