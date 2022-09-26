Украинские воины захватили четыре вражеских РЛС для контрбатарейной борьбы. ВIДЕО
Бойцы ВСУ захватили сразу 4 РЛС для контрбатарейной борьбы во время контрнаступательных действий на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своих трофеев украинские воины опубликовали в соцсетях.
Топ комментарии
+40 Валентин Коваль
показать весь комментарий26.09.2022 16:52
+39 Артм Воронцов
показать весь комментарий26.09.2022 16:54
+26 Алекс Ростиков
показать весь комментарий26.09.2022 16:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слухайте Леоніда Ціхановського, і питань не буде.
і не прозявлювати ракети чи безпілотники.
Лапті вони перевзувать на більш пристойне взуття, як тільки заходять на нашу територію - або грабують, або мародерять.
і можливо аж до Жеребця...
Вони винахідливі,креативні,безстрашні!
Молимось за вас,допомагаєм армії,наближуєм нашу перемогу.
все в господарстві згодиться як у справного господаря