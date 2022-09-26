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В преддверии убийства военкома в российском Усть-Илимске пропагандист Соловьев предлагал расстреливать ответственных за мобилизацию в РФ. ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает расстреливать ответственных за мобилизацию в РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Соловьев заявил в своем шоу при обсуждении фактов мобилизации непригодных для службы россиян.
Напомним, что сегодня в Усть-Илимском военкомате Иркутской области РФ "частично мобилизованный" местный житель Руслан Зинин 1998 г.р. несколькими выстрелами в упор застрелил военкома Александра Елисеева. Сначала сообщалось, что тот якобы в тяжелом состоянии – потом стало известно, что он погиб. Очевидцы утверждают, что Зинин выстрелил 3-4 раза. Инцидент произошел в актовом зале военкомата в присутствии многих свидетелей.
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Ці ****** добре знають на яку владу вони працюючи
поржал конкретно.
но лучше бы было:"А ты застрелил военкома?"
и можно было бы поставить этот агитплакат после видео расстрела военкома сегодня
Розстріли повинні бути на расєі регулярні.
ПОЛУЧИЛОСЬ НИХ@ЕВО
РАЗОРВАЛИ КАК БАЯН
МАРГАРИТУ СИМОНЯН.
процес ВЖЕ іде
і в Дагестані також у них якісь неприємності здається...
соловйов щось не встигає за новинами раші.
хай вчить матчасть
і вони переймаються тим, що їх можуть вбити..а не війною і тим, що вбивають нас..був би варіант війни - як у ТИРі, риторика була б іншою..
а тут, цук, мішені відстрілюються..санкції..ось вимушено починають задкувати..
@Anakoyher
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https://twitter.com/Anakoyher/status/1574369685428375553 2 ч
Пишут, что в России в военкоматы стали выстраиваться очереди из желающих застрелить военкомов.
https://youtu.be/XTThUKi3sWI Могилізація російського військкома прямо в військкоматі: успіх мобілізації
чы то лишнее?раз у жыдоугрофиннобурятов даже главный поп нерусь?
его уже один раз *******, за длинный язык..... и тут может быть только два предположения - либо ему мало, либо он тупенький.....
Но когда ЕГО хотят загрести на войну, его генетическая злобность может пойти непресказуемо для мобилизаторщиков. То есть в их строну.