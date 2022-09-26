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Напередодні вбивства воєнкома в російському Усть-Ілімську пропагандист Соловйов пропонував розстрілювати відповідальних за мобілізацію в РФ. ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує розстрілювати відповідальних за мобілізацію в РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Соловйов заявив у своєму шоу при обговорення фактів мобілізації непридатних до служби росіян.
Нагадаємо, що сьогодні в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області РФ "частково мобілізований" місцевий мешканець Руслан Зінін 1998 р.н кількома пострілами впритул застрелив воєнкома Олександра Єлісеєва. Спочатку повідомлялось, що той нібито у важкому стані - потім стало відомо, що він загинув. Очевидці стверджують, що Зінін вистрілив 3-4 рази. Інцидент стався в актовому залі військомату в присутності багатьох свідків.
Топ коментарі
+70 Hulio
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+52 Перехватчик
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+45 Ростислав Ланшин
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Ці ****** добре знають на яку владу вони працюючи
поржал конкретно.
но лучше бы было:"А ты застрелил военкома?"
и можно было бы поставить этот агитплакат после видео расстрела военкома сегодня
Розстріли повинні бути на расєі регулярні.
ПОЛУЧИЛОСЬ НИХ@ЕВО
РАЗОРВАЛИ КАК БАЯН
МАРГАРИТУ СИМОНЯН.
процес ВЖЕ іде
і в Дагестані також у них якісь неприємності здається...
соловйов щось не встигає за новинами раші.
хай вчить матчасть
і вони переймаються тим, що їх можуть вбити..а не війною і тим, що вбивають нас..був би варіант війни - як у ТИРі, риторика була б іншою..
а тут, цук, мішені відстрілюються..санкції..ось вимушено починають задкувати..
@Anakoyher
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https://twitter.com/Anakoyher/status/1574369685428375553 2 ч
Пишут, что в России в военкоматы стали выстраиваться очереди из желающих застрелить военкомов.
https://youtu.be/XTThUKi3sWI Могилізація російського військкома прямо в військкоматі: успіх мобілізації
чы то лишнее?раз у жыдоугрофиннобурятов даже главный поп нерусь?
его уже один раз *******, за длинный язык..... и тут может быть только два предположения - либо ему мало, либо он тупенький.....
Но когда ЕГО хотят загрести на войну, его генетическая злобность может пойти непресказуемо для мобилизаторщиков. То есть в их строну.