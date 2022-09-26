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Новини Відео Війна Мобілізація в РФ
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Напередодні вбивства воєнкома в російському Усть-Ілімську пропагандист Соловйов пропонував розстрілювати відповідальних за мобілізацію в РФ. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує розстрілювати відповідальних за мобілізацію в РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Соловйов заявив у своєму шоу при обговорення фактів мобілізації непридатних до служби росіян.

Нагадаємо, що сьогодні в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області РФ "частково мобілізований" місцевий мешканець Руслан Зінін 1998 р.н кількома пострілами впритул застрелив воєнкома Олександра Єлісеєва. Спочатку повідомлялось, що той нібито у важкому стані - потім стало відомо, що він загинув. Очевидці стверджують, що Зінін вистрілив 3-4 рази. Інцидент стався в актовому залі військомату в присутності багатьох свідків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований росіянин застрелив воєнкома в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+70
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26.09.2022 17:29
+52
ХОРОНИЛИ СОЛОВЬЕВА
ПОЛУЧИЛОСЬ НИХ@ЕВО
РАЗОРВАЛИ КАК БАЯН
МАРГАРИТУ СИМОНЯН.
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26.09.2022 17:38
+45
Лядь, сам не повірю, але вперше, я з цим ідіотом погоджуюся) Слухайте, а ця парочка часом не заслана агентура? а то так нарратив помінявся, що скоро соловей ***** ****** буде називати)
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26.09.2022 17:27
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Лядь, сам не повірю, але вперше, я з цим ідіотом погоджуюся) Слухайте, а ця парочка часом не заслана агентура? а то так нарратив помінявся, що скоро соловей ***** ****** буде називати)
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26.09.2022 17:27 Відповісти
Бажано ще в прямому ефірі. Беріть приклад з товстунчика Кіма
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26.09.2022 17:31 Відповісти
сегодня уже одного военкома расстреляли
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26.09.2022 17:33 Відповісти
надіюсь,його почули не тільки в Усть-Ілімську...
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26.09.2022 17:45 Відповісти
та да, вислужуються перед Заходом і НАТО
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26.09.2022 17:49 Відповісти
не думаю переживає щоб йому повістка прилетіла, як намікнули до 35 років і не більше ....
Ці ****** добре знають на яку владу вони працюючи
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26.09.2022 18:26 Відповісти
Але він сказав: "розстріляти пару воєнкомів". - Але це явно мало. Хіба що пару воєнкомів у кожному з військоматів РФ. - Тоді тільки на інших воєнкомів перекладуть понаднормову роботу за ще 2 загиблих воєнкомів... Якщо подумати, то це не зупинить могилізацію, а тільки сповільнить її... - Так що треба не гальмувати, а розстрілювати всіх воєнкомів в РФ.
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27.09.2022 03:25 Відповісти
Та всіх там розстрілюйте! І побільше!
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26.09.2022 17:27 Відповісти
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26.09.2022 17:29 Відповісти

поржал конкретно.
но лучше бы было:"А ты застрелил военкома?"
и можно было бы поставить этот агитплакат после видео расстрела военкома сегодня
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26.09.2022 18:41 Відповісти
Воєнкоми напряглись
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26.09.2022 21:01 Відповісти
я поддерживаю!
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26.09.2022 17:27 Відповісти
Наверное и тут "укро-фашисты" виноваты...
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26.09.2022 17:27 Відповісти
100 пудово бандЄрАвци пАстарались
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26.09.2022 18:38 Відповісти
Підтримую. А також тих, що прийде їм на заміну
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26.09.2022 17:27 Відповісти
Всіх хто причетний до війни теж розстріляти.

Розстріли повинні бути на расєі регулярні.
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26.09.2022 17:27 Відповісти
ХОРОНИЛИ СОЛОВЬЕВА
ПОЛУЧИЛОСЬ НИХ@ЕВО
РАЗОРВАЛИ КАК БАЯН
МАРГАРИТУ СИМОНЯН.
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26.09.2022 17:38 Відповісти
Fucking clown.
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26.09.2022 17:27 Відповісти
Когда уже этому табаки его поганый язык вырвут?
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26.09.2022 17:28 Відповісти
Згадалос давнє-предавнє: "Йосип Гайовий, Соловйов та Майоров поїхали до району ловити йоржів".
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26.09.2022 17:28 Відповісти
Соловйова би в воєнокоми... щоб розстріляли від цього таки б не тільки шкоди змешилось, а й користі прибуло
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26.09.2022 17:29 Відповісти
Стреляешь в военкома - получаешь 8 лет, отказываешься от могилизации - получаешь 10 лет. Вполне рабочая схема, как скосить срок за отказ умирать за Путина. Зачем сидеть больше?
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26.09.2022 17:30 Відповісти
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26.09.2022 17:31 Відповісти
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26.09.2022 17:34 Відповісти
Вот взять этого соловьева за ухо и на передовую. Там от него помёта будет...........
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26.09.2022 17:31 Відповісти
я не втямила, тоді які питання до москаля, що застрелив воєнкома?
процес ВЖЕ іде
і в Дагестані також у них якісь неприємності здається...
соловйов щось не встигає за новинами раші.

хай вчить матчасть
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26.09.2022 17:31 Відповісти
В мире нет бойца смелей, чем испуганный еврей (с)
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26.09.2022 17:32 Відповісти
У этого гандона куча детей. Интересно, он хоть одного из них пустил в Украину на пушечное мясо?
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26.09.2022 17:32 Відповісти
у него сыновья педики ну один точно
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26.09.2022 21:30 Відповісти
так вроде ж как бы равноправие, или нет?
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26.09.2022 21:47 Відповісти
это я к тому что по тв он борется против гей парадов -а в это время его сыночку кто-то вставляет
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26.09.2022 22:02 Відповісти
как раз есть повод отправить этого негодника в мясорубку.
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26.09.2022 22:57 Відповісти
Цікаво, якби Соловйова у воєнкоми призначили, скільки було б бажаючих його грохнути
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26.09.2022 17:32 Відповісти
Пропагандонів теж не завадило б перестрілять в прямому ефірі
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26.09.2022 17:33 Відповісти
У Вас творчий підхід.
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27.09.2022 03:29 Відповісти
Кто были самыми жестокими НКВДистами?
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26.09.2022 17:34 Відповісти
Эйхманс, Плинер, Коган,Берман, руководители ГУЛАГа, гусские.
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26.09.2022 17:47 Відповісти
то рожа солов'їна занепокоєна тим, що його призовуть..

і вони переймаються тим, що їх можуть вбити..а не війною і тим, що вбивають нас..був би варіант війни - як у ТИРі, риторика була б іншою..

а тут, цук, мішені відстрілюються..санкції..ось вимушено починають задкувати..
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26.09.2022 17:34 Відповісти
уже расстреливают ..................а точнее просто стреляют в голову, прямо на пунктах сбора.
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26.09.2022 17:35 Відповісти
Надо,чтобы такой хороший"почин" (уничтожения военкомов),проходил по всех Усть *********** и не только...
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26.09.2022 20:41 Відповісти
https://www.yaplakal.com/forum28/topic2507428.html Очевидцы сообщают о прибытии российских военных на пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией
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26.09.2022 17:35 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·

https://twitter.com/Anakoyher/status/1574369685428375553 2 ч

Пишут, что в России в военкоматы стали выстраиваться очереди из желающих застрелить военкомов.
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26.09.2022 17:35 Відповісти
Повторю свій пост "на всіх воєнкомів не вистарчить) можна ще активістів що агітують іти в армію і всяку шолупонь зZ і колорадкою добавити до списку.."
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26.09.2022 17:40 Відповісти
Так в чем проблема? (Уже, как говорится!):
https://youtu.be/XTThUKi3sWI Могилізація російського військкома прямо в військкоматі: успіх мобілізації
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26.09.2022 17:37 Відповісти
Неплохо Украине было бы постараться обменять этого малацца...даже на пару пленных кадыровцев...
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26.09.2022 17:45 Відповісти
мож викторину якусь замутить по поиску словян в студиях соловйовых и симонянш?
чы то лишнее?раз у жыдоугрофиннобурятов даже главный поп нерусь?
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26.09.2022 17:38 Відповісти
Тільки одній країні допомогли розстріли, це Китаю і то лиш після того, як він почав розстрілювати топ корупціонерів, став другою економікою у світі
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26.09.2022 17:39 Відповісти
ишь чего задумал - самого царя расстрелять призывает!
его уже один раз *******, за длинный язык..... и тут может быть только два предположения - либо ему мало, либо он тупенький.....
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26.09.2022 17:40 Відповісти
Кедми подкидывает уголька
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26.09.2022 17:41 Відповісти
Заказ виконано.
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26.09.2022 17:46 Відповісти
царь-то хороший.. баяре плохие..это понятно...
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26.09.2022 17:47 Відповісти
Соловьев сказал - надо, кацапы ответили - есть !
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26.09.2022 17:48 Відповісти
Це тіпа цар хороший а боярє - кінчені сукі,растрєлівать усєх...Можна подумати що воєнкоми по власній ініціативі стараються,гребуть підряд все що рухається...Все що робить ***** розраховано на ідіотів,і ставка ця в рашці безпомилкова...Майже сто років совітської селекціі зробило з росіян такого покруча,який по команді готовий йти і різати власних батьків.Щастя,що в нас є Галичина,Волинь і Буковина,де совітизм не запустив глибокі метастази,є весела Одеса яка взагалі не схильна до зомбування...видряпаємось,переборемо,вичухаємось з того завошивленого рускава міра...
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26.09.2022 17:51 Відповісти
Всё равно - на фронт через тюрьму.В ЧВК Вагнер даже лучше условия)))
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26.09.2022 18:09 Відповісти
Там в Дагестане закипело, пока сильно.вроде бы чеченцев натравить хотят, успокоить. Будет явно замес. Кавказ рвануть может.
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26.09.2022 18:23 Відповісти
если даги отстоят свои права,то и другие национальные республики пошлют моцкву с ее имперской войной
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26.09.2022 18:43 Відповісти
пожелаем им удачи
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27.09.2022 00:43 Відповісти
Оце добре. Може, нарешті щось почнеться?..

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27.09.2022 01:58 Відповісти
ані саобщнікі... банда!
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26.09.2022 18:42 Відповісти
Злым кацапам нравится чьими-то руками убивать украинцев. Но когда ЕГО хотят загрести на войну, его генетическая злость может пойти непресказуемо для мобилизаторщиков. То есть в их строну.
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26.09.2022 19:09 Відповісти
побільше таких розстрілів
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26.09.2022 19:21 Відповісти
Очередной шаг мобилизация-могилизация в поиске "мира" на крови ставит перед россиянами путинской россии вопрос между черным-белым, перед рабством или свободой. Это касается и "хороших русских" - вы на чей стороне в этой войне? Если путинская мобилизация произведет рост количества добровольцев в российском батальоне ЗСУ то для режима путина вопрос гражданской войны в России станет не праздным, а знаковым.
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26.09.2022 19:28 Відповісти
хоч якась користь від цього божевільного
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26.09.2022 19:42 Відповісти
В расєюшке закликати до розстрілів означає теж бути розстріляним.
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26.09.2022 20:07 Відповісти
Вбивати треба Путіна, депутатів, губернаторів, ментов а военком це пішак
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26.09.2022 20:48 Відповісти
Из мира животных. Впрочем, этим существам до животных еще надо дорасти.
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26.09.2022 21:43 Відповісти
Вот бы так путлера завалил или хотя бы медведа… а военком в каком то мухосранске это ничто… баловство…
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26.09.2022 22:40 Відповісти
Соловйов просто відчув що і його можуть відправити на передову от розпереживаася
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27.09.2022 00:27 Відповісти
Клинический кретин. Теперь опять 3.14здюлей получит.
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27.09.2022 01:12 Відповісти
Злым кацапам нравится чьими-то руками убивать украинцев, а самим это наблюдать по телевизору.
Но когда ЕГО хотят загрести на войну, его генетическая злобность может пойти непресказуемо для мобилизаторщиков. То есть в их строну.
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27.09.2022 02:32 Відповісти
Воєнкомам слід знизити ціни. І гребти,гребти, гребти.....
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27.09.2022 08:42 Відповісти
 
 