Напередодні вбивства воєнкома в російському Усть-Ілімську пропагандист Соловйов пропонував розстрілювати відповідальних за мобілізацію в РФ. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує розстрілювати відповідальних за мобілізацію в РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Соловйов заявив у своєму шоу при обговорення фактів мобілізації непридатних до служби росіян.

Нагадаємо, що сьогодні в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області РФ "частково мобілізований" місцевий мешканець Руслан Зінін 1998 р.н кількома пострілами впритул застрелив воєнкома Олександра Єлісеєва. Спочатку повідомлялось, що той нібито у важкому стані - потім стало відомо, що він загинув. Очевидці стверджують, що Зінін вистрілив 3-4 рази. Інцидент стався в актовому залі військомату в присутності багатьох свідків.

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