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Новости Видео Война
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Взрывы и стрельба раздаются в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе раздаются взрывы и звуки стрелкового оружия.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"14:35 Левобережный район. Бул. Морской. Звуки взрывов и стрелкового оружия. 16:15 Приморский район. Звуки автоматных очередей и одиночные выстрелы из стрелкового оружия в середине Мариупольского времени.

Жители Песчанки (район возле порта) сообщают, что стрельба от кадыровцев. Подробности со временем. Но вечер перестает быть тяжелым", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отчитываются о 77% явки на "референдуме", а сами с бюллетенями бегают за "избирателями", - Андрющенко. ВИДЕО

Мариуполь (5712) оккупация (10137) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+15
кадыровцы с лугандонцами добычу не поделили.
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26.09.2022 17:33
+9
Може то зйомки нової серії Тік-Ток?
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26.09.2022 17:38
+6
що, хтось не так проголосував?
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26.09.2022 17:32
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що, хтось не так проголосував?
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26.09.2022 17:32 Ответить
кадыровцы с лугандонцами добычу не поделили.
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26.09.2022 17:33 Ответить
https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1574272358419939328?t=WX0TMxIXdR7EEJaM4S-1ig&s=19

Видео расстрела военкома в Ижевске...

Неплохо было бы Украине обменять этого чувака...даже на 10 пленных кадыровцев...
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26.09.2022 17:37 Ответить
Може то зйомки нової серії Тік-Ток?
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26.09.2022 17:38 Ответить
кацапосы за унитазы меж собой змагаються...
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26.09.2022 17:41 Ответить
Рехферендум идет
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26.09.2022 17:42 Ответить
Снова орки забыли окурок погасить.
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26.09.2022 17:51 Ответить
Скорее всего кадыровцы празднуют что изнасиловали очередного ишака
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26.09.2022 18:07 Ответить
Орки метал ділять?
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26.09.2022 18:25 Ответить
Овцу делят.
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26.09.2022 18:38 Ответить
А як же ! Така скарбниця насолод для вівцелюбів.
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26.09.2022 19:04 Ответить
 
 