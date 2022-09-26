Взрывы и стрельба раздаются в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе раздаются взрывы и звуки стрелкового оружия.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"14:35 Левобережный район. Бул. Морской. Звуки взрывов и стрелкового оружия. 16:15 Приморский район. Звуки автоматных очередей и одиночные выстрелы из стрелкового оружия в середине Мариупольского времени.

Жители Песчанки (район возле порта) сообщают, что стрельба от кадыровцев. Подробности со временем. Но вечер перестает быть тяжелым", - говорится в сообщении.

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