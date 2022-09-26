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Новини Відео Війна
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Вибухи та стрілянина лунають в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи та звуки стрілецької зброї.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"14:35 Лівобережний район. Бул. Морський. Звуки вибухів та стрілецької зброї. 16:15 Приморський район. Звуки автоматних черг та поодинокі постріли зі стрілецької зброї в середині Маріупольського пору.

Мешканці Піщанки (район біля порту) повідомляють, що стрілянина від кадирівців. Подробиці згодом. Але вечір перестає бути томним", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти звітують про 77% явки на "референдумі", а самі з бюлетенями ганяються за "виборцями", - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6687) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+15
кадыровцы с лугандонцами добычу не поделили.
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26.09.2022 17:33
+9
Може то зйомки нової серії Тік-Ток?
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26.09.2022 17:38
+6
що, хтось не так проголосував?
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26.09.2022 17:32
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що, хтось не так проголосував?
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26.09.2022 17:32 Відповісти
кадыровцы с лугандонцами добычу не поделили.
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26.09.2022 17:33 Відповісти
https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1574272358419939328?t=WX0TMxIXdR7EEJaM4S-1ig&s=19

Видео расстрела военкома в Ижевске...

Неплохо было бы Украине обменять этого чувака...даже на 10 пленных кадыровцев...
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26.09.2022 17:37 Відповісти
Може то зйомки нової серії Тік-Ток?
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26.09.2022 17:38 Відповісти
кацапосы за унитазы меж собой змагаються...
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26.09.2022 17:41 Відповісти
Рехферендум идет
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26.09.2022 17:42 Відповісти
Снова орки забыли окурок погасить.
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26.09.2022 17:51 Відповісти
Скорее всего кадыровцы празднуют что изнасиловали очередного ишака
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26.09.2022 18:07 Відповісти
Орки метал ділять?
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26.09.2022 18:25 Відповісти
Овцу делят.
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26.09.2022 18:38 Відповісти
А як же ! Така скарбниця насолод для вівцелюбів.
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26.09.2022 19:04 Відповісти
 
 