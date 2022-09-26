Вибухи та стрілянина лунають в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи та звуки стрілецької зброї.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"14:35 Лівобережний район. Бул. Морський. Звуки вибухів та стрілецької зброї. 16:15 Приморський район. Звуки автоматних черг та поодинокі постріли зі стрілецької зброї в середині Маріупольського пору.
Мешканці Піщанки (район біля порту) повідомляють, що стрілянина від кадирівців. Подробиці згодом. Але вечір перестає бути томним", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Urs
показати весь коментар26.09.2022 17:33
+9 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар26.09.2022 17:38
+6 Тетяна Тать
показати весь коментар26.09.2022 17:32
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