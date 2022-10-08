Мобилизованные в Якутии готовятся к войне с помощью местных обрядов. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, на котором мобилизованные в Якутии проводят местный обряд в рамках военной подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мобилизованные в Якутии активно готовятся к войне. Говорят, что на видео какой-то местный обряд. Хотя, возможно, это только прикрытие для празднования зажигательного утра на Крымском мосту.

Смотрите также: Мобилизованным из Якутии раздали шоколад и прокладки. ВИДЕО