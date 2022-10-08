РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5717 посетителей онлайн
Новости Видео Война Мобилизация в РФ
19 567 100

Мобилизованные в Якутии готовятся к войне с помощью местных обрядов. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, на котором мобилизованные в Якутии проводят местный обряд в рамках военной подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мобилизованные в Якутии активно готовятся к войне. Говорят, что на видео какой-то местный обряд. Хотя, возможно, это только прикрытие для празднования зажигательного утра на Крымском мосту.

Смотрите также: Мобилизованным из Якутии раздали шоколад и прокладки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) россия (95526) мобилизация (2762)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
08.10.2022 19:16
+38
Дегенераты 🤦
показать весь комментарий
08.10.2022 19:15
+36
показать весь комментарий
08.10.2022 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дегенераты 🤦
показать весь комментарий
08.10.2022 19:15 Ответить
бракує вогнища
показать весь комментарий
08.10.2022 19:22 Ответить
вже скоро буде i вогнище.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:46 Ответить
Блд, калибрам 5.45, 5.56, 7.62 и выше абсолютно по)(уй на все камлания шаманов. Арта одобряет и удобряет. 👏
показать весь комментарий
08.10.2022 19:37 Ответить
А мені подобаються всякі етно танці... і етно музика супер
показать весь комментарий
08.10.2022 19:53 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 20:19 Ответить
З музикою краще....
https://www.youtube.com/watch?v=yKC3ljslrHs
показать весь комментарий
09.10.2022 09:07 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 20:24 Ответить
Это современная версия "Лебединого озера".
показать весь комментарий
08.10.2022 23:36 Ответить
идиоты-с - после таких танцев сил на войну у них не осталось - можна расходиться по юртам
показать весь комментарий
09.10.2022 00:23 Ответить
РУССКІЙ МІР ІДЬОТ. Істінниє русскіє
показать весь комментарий
08.10.2022 20:02 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:16 Ответить
Жертви русскаязичія.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:37 Ответить
toj v tapkax nikak palkovnik?
показать весь комментарий
08.10.2022 21:52 Ответить
Ну тоді хай їдуть,нам спокійніше)Бебіли для)))
показать весь комментарий
08.10.2022 19:17 Ответить
Бубон беріть, тундра, замість зброї - зуб даю, поможе
показать весь комментарий
08.10.2022 19:18 Ответить
по бубону получать і дурь пройде.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:06 Ответить
Обычный якутские АБИЗЯНЫ!
показать весь комментарий
08.10.2022 19:18 Ответить
Нехай беруть з собою бубни, вони крутіші за броніки.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:18 Ответить
арфи нет? возьмите бубен.. і в бубен..
показать весь комментарий
08.10.2022 19:35 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:19 Ответить
I live, I die, I... wait... oh shi...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:55 Ответить
О, оце дійсно вояки, але даруйте, як їх тепер боятися ззаду, чи спереді?
показать весь комментарий
08.10.2022 19:19 Ответить
Це танець на захист,

Чому вони не петрають що краще свободу від Московії вибороти чим в чужій землі зостатися...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:52 Ответить
За сторіччя усі глобальні зміни були далеко від них - революції, красні, білі, 2 світова, розпад союзу - все це було там, десь далеко, тому цар у голові і кришка, і хоть що там ...от і танцюють, бо значить так треба
показать весь комментарий
08.10.2022 19:56 Ответить
Обряд к дьяволуПутину
показать весь комментарий
08.10.2022 19:20 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:21 Ответить
Обряди, луки, стріли, нарти... Навряд чи це воїнство допоможе карліку і його мокшанському недонароду.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:22 Ответить
якщо знати минуле за 300 років, знати як зомбують ватників та зебілів, чи по**ботів.. То буде зрозуміло що все робиться для очистки земель СНГ від людей.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:53 Ответить
Посмертные маски им местный скульптор из говна сделает. Но это только если чернобаевские собачки или черноморские бычки их не сожрут.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:22 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:22 Ответить
Абсолютно чуждый московитам народец с другой религией, другими традициями, но тем не менее едут через четверть планеты воевать за москву. Говорят, что с малыми народцами хрюсии надо дружить, чтобы потом вести какие-то дела. Да чушь это всё! Эти давно сломленные дерьмонародцы будут подчиняться сильному. Сжечь к херам москву и вся это якутия и прочая мордва будет лизать сапоги новому хозяину.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:22 Ответить
Да, НКВД сделала минимальный прирост снг за 100 лет, а кое кому нужно что бы здесь осталось 15 млн...

Як гадаєте скільки в Україні зараз?
показать весь комментарий
08.10.2022 19:55 Ответить
Ти не хвилюйся. Нашого цвіту по всьому світу. Після війни зробимо як Ізраіль. Тоді питати будеш скільки нас.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:29 Ответить
Перепис 1905-1907 українців 82 млн...
Мова не про хвилювання, а дійсність в якій росте наступне покоління "виборців" які вірять що світ змінюється на краще.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:52 Ответить
Веселі в них похорони певно, будуть.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:23 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:24 Ответить
Не вистачає ще тільки хора алєксандрова, та кобзона.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:25 Ответить
всі олені в окрузі обісцялися зі сміху.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:25 Ответить
Пусть бы тренировались в пластиковые мешки на скорость упаковываться,как в ОЗК.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:25 Ответить
Якутский танец "Хоровяк". Скушал коровяк - танцуй "Хоровяк".
А вообще то, в конце первой четверти двадцать первого века наблюдать такую подготовку к войне не просто смешно, это дико видеть.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:26 Ответить
а потім ці уроди у нас дітей гвалтують та собак їдять
показать весь комментарий
08.10.2022 19:27 Ответить
Настоящего шамана, Габышева запекли в дурку на принудиловку. Это все ***********. Любой наш Мольфар отправит их обратно в тундру.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:27 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:27 Ответить
А де роги "алєня"?
показать весь комментарий
08.10.2022 19:29 Ответить
бубен с шкиркы ***** вам допоможе...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:29 Ответить
Даужжжжж )💯
показать весь комментарий
08.10.2022 19:31 Ответить
Обряд повернення з України:

показать весь комментарий
08.10.2022 19:33 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:33 Ответить
Обряд входу до України
показать весь комментарий
08.10.2022 19:38 Ответить
той що справа точно командир взводу!
показать весь комментарий
08.10.2022 19:42 Ответить
Одін палка, два струна. Я хозяін свой страна...😁Думаю, що ці шаманські свистопляски не допоможуть. ЗСУ всім зробить обряд екзорцизму...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:36 Ответить
вбийтесь прямо там.. і скоріше і лада на підході
показать весь комментарий
08.10.2022 19:37 Ответить
якутский скульптор вручил каждому оберег собственной работы ))
показать весь комментарий
08.10.2022 19:37 Ответить
известный факт из мира животных "кружение якутских аленей" )) школа аленевода и каюра шойги ))
показать весь комментарий
08.10.2022 19:40 Ответить
- Я вас не слышу!... Где ваши ручки?... Где ваши ножки?...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:41 Ответить
Якуты когда то, были грозными воинами, которые нанесли поражение русской армии. Не сумев сломить силой оружия, их споили водкой
показать весь комментарий
08.10.2022 19:41 Ответить
Не знаю про якутов, а чукчи разбили два казачих войска, посланных "умирить немирных чукч" (т.е. учинить им геноцид). И да - чукч, этих заполярных самураев, споили водкой.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:36 Ответить
Алеуты в свое время истребили на островах всех оккупантов.
показать весь комментарий
08.10.2022 22:12 Ответить
це ваще піздец
показать весь комментарий
08.10.2022 19:43 Ответить
Якуты ненавидят русских(орыс). Но в силу изолированности, для якутов вообще любой белый - орыс. И разницы между русней и Украинцами они не видят, от этого все эти особые зверства на оккупированных территориях от тувинцев, бурятов, якутов.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:43 Ответить
Це точно цівілізація???? 22-ге сторічя???? І це до нас або потягами , або літаками? Дикуни це...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:44 Ответить
Унітаз-це поклоніння богу Какі
показать весь комментарий
08.10.2022 19:48 Ответить
Це не просто язичество з шаманами, бубном. Це поклоніння духу зла, демонам, мета яких украсти, убить та занапастить душу. Це також віра їх фюрера.
Читайте Біблію, щоб розібраться.
показать весь комментарий
09.10.2022 06:53 Ответить
ви ніпанімаєте! це ритуальні пляски перед жертвоприношенням - вони і є жертви. Але якщо дебіл якут іде здихати за косапа - то його справа.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:45 Ответить
скачуть мавпи перед забоєм... ці мавпи з нами один народ????
показать весь комментарий
08.10.2022 19:49 Ответить
Пральна машинка-це як НЛО
показать весь комментарий
08.10.2022 19:49 Ответить
кажуть українськї жінки всі ...чарівниці...це життя робить з них відьом...то ж шамани всі безсилі...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:50 Ответить
Відьми й шамани служать одному дияволу, який губить людські душі
показать весь комментарий
09.10.2022 07:05 Ответить
от дикобрази.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:56 Ответить
м щоб передохли нехристі.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:57 Ответить
Це *******!
показать весь комментарий
08.10.2022 20:03 Ответить
Back to 1100's.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:05 Ответить
Так победят
показать весь комментарий
08.10.2022 20:08 Ответить
Та знаем мы их обряды и родословную
https://photos.app.goo.gl/znRedpbwGN6y8TWE9
показать весь комментарий
08.10.2022 20:12 Ответить
А где наголовники-какашники? , - "абряд" бесполезен, заготавливайте черные кульки́, πдары.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:12 Ответить
За 100 лет ничего не изменилось.Те же самые
абизяны себя руцькими считают
https://photos.app.goo.gl/zNFNXtGaPGboyJfBA
показать весь комментарий
08.10.2022 20:15 Ответить
кам'яний вік зібрався Європу воювати
показать весь комментарий
08.10.2022 20:35 Ответить
Якщо бути педантом, то таки залізний вік...
показать весь комментарий
09.10.2022 00:46 Ответить
орда буде знищена
показать весь комментарий
08.10.2022 20:49 Ответить
амулет від шамана краще броніка ,
як кажуть місцеві
показать весь комментарий
08.10.2022 20:53 Ответить
ЮхуАта(КУТИЯ)-Сна Отец не будет воевать с ЮхуЭрЯна(Украина)-Сна Мужа Сторона (Ян-гори,. а если Яна-сторона).
показать весь комментарий
08.10.2022 20:54 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 21:19 Ответить
пздц.... якщо це "русский мир"
показать весь комментарий
08.10.2022 21:25 Ответить
Це обряд, за яким стоять реальні демони
показать весь комментарий
09.10.2022 06:55 Ответить
Досить цікавий період перепису. З цих 82 млн українців скільки поїхали до Канади , скільки до США, скільки до Польщі. Якщо питання про етнос - то українців досить багато. Якщо ставити питання про мешканців держави України - Так, є проблема. Але якщо припинити спротив - чи залишиться від нас хоч що небудь?
показать весь комментарий
08.10.2022 21:48 Ответить
Поляков больше проживает за пределами Польши, чем в самой Польше.Армян больше за границей проживает. В начале 20в. больше половины шведов покинуло страну. Сколько ирландцев в самой Ирландии за за ее пределами? Полагаю, Украина тут не первая и не последняя.
показать весь комментарий
08.10.2022 22:04 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 21:49 Ответить
В Україні ДШК танцорам завдасть темпу і більш ритмічних рухів
показать весь комментарий
08.10.2022 21:58 Ответить
Вроде там бубны должны быть и огонь. Кто точно знает, что за обряд и как должно быть?
показать весь комментарий
08.10.2022 21:59 Ответить
Поклонение духам зла. Читайте Библию
показать весь комментарий
09.10.2022 06:57 Ответить
От фронта под шизиков косят!
показать весь комментарий
08.10.2022 22:00 Ответить
Видати їм 🏹 і 🦌
показать весь комментарий
08.10.2022 22:37 Ответить
А за что воевать? За якутское золото ?
показать весь комментарий
08.10.2022 23:26 Ответить
Это начало ЯНР. Золото национализуют, огненной воды накушаются и зачем так далеко от олешков уезжать
показать весь комментарий
09.10.2022 07:00 Ответить
Мощно! Якуты спляшут танец самогоноварения, перетекающий в пляски оленеводского кочевья, буряты - уконтропупят 10 верблюдов ( Пять верблюдов уже сжигали - не помогло. Ставки растут). Ительмены все бубны порвут и принесут в жертву тюленьи потроха. После этого всего - я вас таки спрашиваю - И шо?
показать весь комментарий
09.10.2022 01:19 Ответить
Дикари тупоголовые!
показать весь комментарий
09.10.2022 09:07 Ответить
Идет война машин, и снаряду все-равно, плясал не плясал и был ли бубен, все зависит от наводчика
показать весь комментарий
09.10.2022 10:01 Ответить
 
 