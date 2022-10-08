19 567 100
Мобилизованные в Якутии готовятся к войне с помощью местных обрядов. ВИДЕО
В сети опубликовали видео, на котором мобилизованные в Якутии проводят местный обряд в рамках военной подготовки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мобилизованные в Якутии активно готовятся к войне. Говорят, что на видео какой-то местный обряд. Хотя, возможно, это только прикрытие для празднования зажигательного утра на Крымском мосту.
Топ комментарии
+45 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий08.10.2022 19:16
+38 Vadim Dumij
показать весь комментарий08.10.2022 19:15
+36 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий08.10.2022 19:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=yKC3ljslrHs
Чому вони не петрають що краще свободу від Московії вибороти чим в чужій землі зостатися...
Як гадаєте скільки в Україні зараз?
Мова не про хвилювання, а дійсність в якій росте наступне покоління "виборців" які вірять що світ змінюється на краще.
А вообще то, в конце первой четверти двадцать первого века наблюдать такую подготовку к войне не просто смешно, это дико видеть.
Читайте Біблію, щоб розібраться.
https://photos.app.goo.gl/znRedpbwGN6y8TWE9
абизяны себя руцькими считают
https://photos.app.goo.gl/zNFNXtGaPGboyJfBA
як кажуть місцеві