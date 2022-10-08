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ВСУ ликвидировали российского оккупанта с помощью ударного коптера. ВИДЕО

Украинские воины показали, как с помощью коптеров ликвидируют российских оккупантов.

Соответствующее видео ликвидации российского оккупанта с помощью ударного дрона опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538)


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Топ комментарии
+40
Вот так бывает, ваньок. Жил ты как паскуда, и сдох как собака.
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08.10.2022 21:21
+39
Охота на укров у асвабадителя не удалась.
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08.10.2022 21:15
+33
Як в дартс.
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08.10.2022 21:16
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Охота на укров у асвабадителя не удалась.
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08.10.2022 21:15 Ответить
иии маааалаааадаааааааяяааааа ниии узнаааааааиииитт
какоооооой уууууу паааарняяяаааа быыыыыл кааанееец
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08.10.2022 21:40 Ответить
Загрустил ванюша. Смертная тоска срубила. Земля стекловатой.
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08.10.2022 22:33 Ответить
Только мне мне показалось, шо видосик постановочный? На захваченный разбитый окоп с мёртвым на подпорках орком кинули ещё одну бомбочку, для закрепления навыков пилотированя...
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09.10.2022 11:24 Ответить
Як в дартс.
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08.10.2022 21:16 Ответить
Интересно, кацапская мамка смотрит на боевой подвиг своего сынишки?)
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08.10.2022 21:34 Ответить
Та ще й з поправкою на вітер.
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08.10.2022 23:20 Ответить
яка велика і дивна українська бджола
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09.10.2022 00:22 Ответить
Сидів і ждав і дождався на свою голову .
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08.10.2022 21:16 Ответить
Побачити коптер і померти, майже мрія кожного окупанта
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08.10.2022 21:16 Ответить
Ваня склеенный обыкновенный.
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08.10.2022 21:17 Ответить
бідолаха, навіть на ікону помолитися як ті двоє закоханих друзів не встиг
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09.10.2022 00:25 Ответить
Отработано навєрняка
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08.10.2022 21:17 Ответить
А что это с орком? Голова закружилась?
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08.10.2022 21:17 Ответить
Подох и ямку себе откопал)
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08.10.2022 21:19 Ответить
удобно, теперь прикопать и дело с концом
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08.10.2022 21:41 Ответить
Мамка рада, есть задокументированное видео для получения жигулей.
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08.10.2022 21:47 Ответить
Вот так бывает, ваньок. Жил ты как паскуда, и сдох как собака.
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08.10.2022 21:21 Ответить
...Что ты, Вася, приуныл, голову повесил,
ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой - шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой,
Вася - Василёчек?... (с)

Фронтовая песня ВОВ "Вася - Василёчек", а как ,бл#дь, актуальна сейчас на концерте Кобздона, где тысячи орков радостно орут: "Эта песня про меня!!!!!!!"
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08.10.2022 23:14 Ответить
На концерте Дона-Кобздона эта песня -хит и идёт на-ура! Её все любят и ждут. Иногда она исполняется первой, для зажигания толпы, иногда, последней, для кульминации торжества. Поэтому зрителями был создан особый, фирменный мем. В куплете после слов "Что случилось вдруг с тобой, Вася - Василёчек?" приглушается музыка, только ударник, продолжает негромко в такт работать по бочке (басовому), Кобздон поднимает руки, дерижируя, и на счёт Раз! два! три! весь зал в едином порыве орёт: "Мне дали песды!!!" После этого возобновляется музыка и Кобздон продолжает петь. Все счастливы только от одного понимания, что им "песды" уже не получить никогда. Жизнь, бл#дь удалась!!!!!
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08.10.2022 23:43 Ответить
вибачте, ви напевно хореограф?
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09.10.2022 00:27 Ответить
Скорее, садист я, с режиссёрскими способностями и живым воображением.
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09.10.2022 00:52 Ответить
Палач-кинематографист.
Есть такой персонаж у В. Суворова в книгах "Контроль" и "Выбор"
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09.10.2022 05:31 Ответить
Досить ображати собак порівнянням з Рашистами!
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09.10.2022 00:54 Ответить
і Кабздун апять даволєн...
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08.10.2022 21:21 Ответить
А че он там вообще сидел? Ни пулемета,ничего не видно. Одинокий орк в яме у дороги. Корректировщик?
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08.10.2022 21:22 Ответить
Ікону натирав
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08.10.2022 21:39 Ответить
Там сбоку какие-то трубы лежат. Может гранатомёт, может миномёт.
Хотя, может и просто брёвна.
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08.10.2022 21:46 Ответить
скорей всего это был скрытый пост наблюдения.
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08.10.2022 22:47 Ответить
Это был кацапский Робинзон Крузо.
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08.10.2022 22:58 Ответить
Пропоную це відео відислати його родині, нехай радіють
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08.10.2022 21:23 Ответить
Могилу викопав, дочекався своєї "бавовни" і перетворився на автомобіль Лада. Всьо ідьот за планом))
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08.10.2022 21:24 Ответить
притворяшка
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08.10.2022 21:25 Ответить
"шта ви загрустили ,мой юнний корнет..."
Ти ба який сумний сидить , таку яму собі викопав на чужій землі, ніби готувався до неминучого.
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08.10.2022 21:25 Ответить
нє шєвеліцца
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08.10.2022 21:25 Ответить
какие же они бесполезные существа... даже животные имеют очень острое чувство самосохранения, и не лезут туда где есть угроза их жизни.а эти дураки вроде и наделены интелектом в отличии от животных, но это им не помагает почему то... я даже предполагаю что по тем воронкам от снарядов которые есть вокруг него он понимал что рано или позно ему прийдет конец... и чего это тело добилось в этой жизни? Выучилось,стал професионалом и специалистом в каком то деле, хорошо жил или зарабатывал,его уважали и ценили люди??? В чем смысл такого вот бытия? Когда ты рождаешся в какой нибудь задрыпаной расиянской дыре где полная разруха,нет возможности чтобы заработать на свое существование и такие вот идиоты идут в армию чтобы зарабатывать и по итогу подыхают ни за хрен собачий. Родился, существовал и жил в говне, и в результате сдох как пес.
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08.10.2022 21:26 Ответить
Там среда не подразумевает наличие такого уровня самокопания. "Ты шо, самый умный?"
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08.10.2022 21:32 Ответить
Задовбали Собак ображати порівняннями з Рашиздами!!!
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09.10.2022 00:53 Ответить
Узнал у мамы, от кого она тебя зачала, и теперь за собак переживаешь?
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09.10.2022 02:01 Ответить
ОН шо, задумался?
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08.10.2022 21:29 Ответить
Личинка жигулей окуклилась.
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08.10.2022 21:30 Ответить
Это же сафари на кацов.
Прикратите так зверствовать,можа он хароший сруцький.
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08.10.2022 21:31 Ответить
вже так,хароший
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08.10.2022 23:00 Ответить
прямісінько ув дзюрдочку))))
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08.10.2022 21:32 Ответить
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08.10.2022 21:36 Ответить
Schön!
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08.10.2022 21:36 Ответить
Eti hvostiki k VOG u nas v Latvii parni maladie na 3D printere dlia VSU delaiet . Nachali s adnavo printera i troie chuvakov , sazdali firmu , delali tam po sotke v denj , a shchas uzhe celi ceh s rabochimi i krilushki uzhe v tisjachah !
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08.10.2022 21:38 Ответить
🙏🙏🙏
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08.10.2022 22:20 Ответить
А ты в этом цеху за работягами туалеты моешь?
Или это твои "влажные фантазии"?
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09.10.2022 02:04 Ответить
Net , ja v spalnii komnata tvaja mama ....oi i fantazii u tvaiei mamki .....
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09.10.2022 09:06 Ответить
Що він там робив один, йому мабуть було сумно.
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08.10.2022 21:39 Ответить
Спостережний пункт (нп). Замімть спостерігати і виявляти займався онанізмом. Видно хлопці його давно пасли
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08.10.2022 21:55 Ответить
ты глазастый, 5 раз пересмотрел ничего не увидел, может ему иконку не дали?
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08.10.2022 23:03 Ответить
Красиво. Осталось только присыпать и трактором разровнять
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08.10.2022 21:43 Ответить
То шо одностадники его унитаза не дождутся?
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08.10.2022 21:49 Ответить
Германия объявила о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ танки из Греции и Словакии. Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news/nimechchina-ogolosila-novi-postavki-zbroyi-1665252497.html РБК-Украина со ссылкой на CNN.
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08.10.2022 21:49 Ответить
100 танков
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08.10.2022 21:50 Ответить
Серьезно?!
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09.10.2022 10:41 Ответить
Адресная доставка прививки от ковида. Это индивид уже не заболеет, 100 вероятность защиты
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08.10.2022 21:50 Ответить
Орка не встиг рогами крутнуть. щоб бомбу відбить... роги відбило раніше.
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08.10.2022 21:50 Ответить
Гойда, гойда)
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08.10.2022 22:02 Ответить
цього року грибів багато
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08.10.2022 22:04 Ответить
червоні мухоловки
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09.10.2022 00:34 Ответить
Good night, motherfucker.
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08.10.2022 22:07 Ответить
in Hordian, - збагойнай нотчы
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09.10.2022 00:35 Ответить
Glory to Ukraine

@russiaidinahuy

·

https://twitter.com/russiaidinahuy/status/1578382754995224576 7 окт.

Город Лахти, Финляндия, 120 тыс.жителей. На призыв связать носки для бойцов ВСУ, они связали 20 тысяч! пар. Финны верят: связанные вручную носки греют тело, душу и защищают от злых сил. Половина уже поехала в Украину - сколько влезло в машину, которая тоже останется в ВСУ.
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08.10.2022 22:07 Ответить
Гитлер говорил, что блиндажи должны быть уютными. Пуйло даже этому не обучил свое стадо. В итоге дохнут в норах.
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08.10.2022 22:09 Ответить
В первую мировую мой прадедушка - прежде, чем получить контузию - побывал в немецких укреплениях. "Вообще не хотел вылезать из их окопа - так хорошо там было, так душевно, по-домашнему,": примерно так рассказывал он 40 лет спустя об этом своей невестке, моей бабушке.
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08.10.2022 22:26 Ответить
а маловато!! будет!!
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08.10.2022 22:11 Ответить
Єто зачем он снова спать лёг?
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08.10.2022 22:21 Ответить
Губка Боб-квадратні штани.
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08.10.2022 22:23 Ответить
"интересно, что это так бумкнуло?" )
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08.10.2022 22:29 Ответить
А що він там робив один?
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09.10.2022 00:49 Ответить
"Тихо, сам с собою,
Левою рукою..."
Ну, это самое, короче...
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09.10.2022 05:48 Ответить
🤣🤣🤣
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09.10.2022 17:19 Ответить
Nu Vanka, daprigalsia?
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09.10.2022 01:26 Ответить
Рядовой Ванька демилитаризацию окончил. Дайте ему орден!
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09.10.2022 01:49 Ответить
Ещё одна разновидность асвабадителя - кацап сидящий !
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09.10.2022 05:45 Ответить
"Быстро, точно, с использованием импортных материалов и доставкой в любую точку в пределах 1991 года.
Качество и индивидуальный подход гарантированы.
При групповом обращении - скидки.
При ссылке на это видео упаковка в подарок (чёрный пакет с красной затяжкой).
Контакты : ВСУ, отдел утилизации."
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09.10.2022 05:46 Ответить
"Был пацан, и нет пацана.
Без него на Земле весна..."
Мордорский шансон.
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09.10.2022 05:51 Ответить
и никто не узнает где могилка моя.
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09.10.2022 06:18 Ответить
..уудобрение с болот мацковии
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09.10.2022 08:20 Ответить
 
 