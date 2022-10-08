ЗСУ ліквідували російського окупанта за допомогою ударного коптера. ВIДЕО
Українські воїни показали як за допомогою коптерів ліквідують російських окупантів.
Відповідне відео ліквідації російського окупанта за допомогою ударного дрону опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+40 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар08.10.2022 21:21
+39 Elvis2
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+33 Харьков Сумской
показати весь коментар08.10.2022 21:16
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какоооооой уууууу паааарняяяаааа быыыыыл кааанееец
ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой - шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой,
Вася - Василёчек?... (с)
Фронтовая песня ВОВ "Вася - Василёчек", а как ,бл#дь, актуальна сейчас на концерте Кобздона, где тысячи орков радостно орут: "Эта песня про меня!!!!!!!"
Есть такой персонаж у В. Суворова в книгах "Контроль" и "Выбор"
Хотя, может и просто брёвна.
Ти ба який сумний сидить , таку яму собі викопав на чужій землі, ніби готувався до неминучого.
Прикратите так зверствовать,можа он хароший сруцький.
Или это твои "влажные фантазии"?
@russiaidinahuy
·
https://twitter.com/russiaidinahuy/status/1578382754995224576 7 окт.
Город Лахти, Финляндия, 120 тыс.жителей. На призыв связать носки для бойцов ВСУ, они связали 20 тысяч! пар. Финны верят: связанные вручную носки греют тело, душу и защищают от злых сил. Половина уже поехала в Украину - сколько влезло в машину, которая тоже останется в ВСУ.
Левою рукою..."
Ну, это самое, короче...
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При групповом обращении - скидки.
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Контакты : ВСУ, отдел утилизации."
Без него на Земле весна..."
Мордорский шансон.