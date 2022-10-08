ЗСУ ліквідували російського окупанта за допомогою ударного коптера. ВIДЕО

Українські воїни показали як за допомогою коптерів ліквідують російських окупантів.

Відповідне відео ліквідації російського окупанта за допомогою ударного дрону опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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