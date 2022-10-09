"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", - рассказ мобилизованного россиянина следователям СБУ. ВИДЕО

Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Часть из них "провоевала" 12 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор следователей с жителем Удмуртской республики опубликовала пресс-служба СБУ.

В разговоре россиянин признается, что шокирован тем, как умело украинские защитники уничтожают российских солдат, и говорит, что его взвод "уложили" за 1 минуту.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – жалуется оккупант.

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Теперь он считает, что "лучше в тюрьме сидеть живым, чем на земле лежать мертвым".

"Жаль, что этот "доброволец" только сейчас понял эту простую истину. Напоминаем российским оккупантам о "горячей линии" для сдачи в плен: +380665803498, +380931192984. На нее могут позвонить как сами военнослужащие, так и их родные и близкие", – подчеркнули в СБУ.