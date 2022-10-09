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"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", - рассказ мобилизованного россиянина следователям СБУ. ВИДЕО

Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Часть из них "провоевала" 12 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор следователей с жителем Удмуртской республики опубликовала пресс-служба СБУ.

В разговоре россиянин признается, что шокирован тем, как умело украинские защитники уничтожают российских солдат, и говорит, что его взвод "уложили" за 1 минуту.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – жалуется оккупант.

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Теперь он считает, что "лучше в тюрьме сидеть живым, чем на земле лежать мертвым".

"Жаль, что этот "доброволец" только сейчас понял эту простую истину. Напоминаем российским оккупантам о "горячей линии" для сдачи в плен: +380665803498, +380931192984. На нее могут позвонить как сами военнослужащие, так и их родные и близкие",  – подчеркнули в СБУ.

Автор: 

армия РФ (19224) СБУ (19898) мобилизация (2762)


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Топ комментарии
+16
Та хоть пів дня -- якого хера сюди іхав .
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09.10.2022 11:15
+15
Хм...А когда ехали бухими с оружием в Украину,так вроде грозились ВСУ порвать,как Тузик грелку.Водка кончилась,а с ней и удаль.
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09.10.2022 11:18
+13
Складно співає. Відчуття що бреше, як дихає.
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09.10.2022 11:24
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Та хоть пів дня -- якого хера сюди іхав .
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09.10.2022 11:15 Ответить
Наглядно, взвод за 1 хвилину ))
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09.10.2022 11:16 Ответить
Кацап правильно сообразил,что не убили,а уничтожили,ибо они пришли с оружием.А может наши воины уже успели ему это обьяснить,когда его обосравшегося в плен брали.Повезло кацапу,что живой остался.
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09.10.2022 11:23 Ответить
"мудре м'ясо"
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09.10.2022 11:16 Ответить
Хм...А когда ехали бухими с оружием в Украину,так вроде грозились ВСУ порвать,как Тузик грелку.Водка кончилась,а с ней и удаль.
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09.10.2022 11:18 Ответить
мотивація-гроші
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09.10.2022 11:21 Ответить
Хотят воевать до последнего расеянина и замены на китайцев.
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09.10.2022 11:24 Ответить
Складно співає. Відчуття що бреше, як дихає.
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09.10.2022 11:24 Ответить
А що він конкретно бреше? Наприклад, що наші за одну хвилину перебили взвод за одну хвилину?
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09.10.2022 12:30 Ответить
Він каже те, що хочуть від нього чути. Прикидується простачком і недолугим, мовляв пару тижнів на фронті, нікого не вбивав, готовий трохи відсидіти - і на свободу з чистою совістю. У цій шкурі може сидіти вбивця, кат і гвалтівник із стажем.
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09.10.2022 18:12 Ответить
В мене теж враження, що прикидається обманутою овечкою.
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09.10.2022 13:53 Ответить
Вони перлися, пруться і будуть пертися в Україну. Ті що здаються в полон, то добре, ті що не здаються в полон, то зло, бо вони вбивають, або встигають вбити наших воїнів ЗСУ. А хай при грубому, коли вбивають 100 орків, але напевно гине хоть один воїн ЗСУ, і їхня сотня то не про що, а от загибель нашого одного, хай хоть по всім фронтам за цілий день, то є велика трагедія, утрата, біль і горе.
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09.10.2022 11:27 Ответить
Ми бачили їхні відправки на війну, перед погрузкой в автобуси, всі бухі, бо твереза, навіть потвора, не сяде в той автобус. Тому я ще раз запевняю, що вони перлися, пруться і будуть пертися на цю війну. Їх зупинить тільки щось інше, навіть поки не знаю що, можу тільки здогадуватися, хіба що масові розбірки внутрі парашки, або розбірки у верхах, в кого не витримає очко, бо є кандидати на смертний вирок, а є на строк, і от хто кого переможе. Вибір: повісєть ілі посідєть.
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09.10.2022 11:37 Ответить
І воно нам тут потрібне? Після війни відправити розбирати розбомблені ними ж будівлі, а потім геть з України. Нам кацапське біосміття не потрібне!!!
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09.10.2022 11:28 Ответить
.. "простой" кацап, но говорит словами кадрового военного
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09.10.2022 11:31 Ответить
Дурілка картонна .
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09.10.2022 11:40 Ответить
Он накатил перед "интервью"? Дикция такая, будто залил за воротник.
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09.10.2022 11:34 Ответить
Все може бути.
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09.10.2022 11:38 Ответить
Тиждень не просихає .
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09.10.2022 11:38 Ответить
Среди чмобиков там половина таких, добряче проспиртованных. Хотя верить их словам особо не стоит, там тоже немало сказочников и хитросделанных. Допросы и их качество это уже по части наших штирлицев
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09.10.2022 11:39 Ответить
Там зубов половины нет..отсюда и дикция такая..
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09.10.2022 11:40 Ответить
Скоріш за все зек. Чифір то наше фсьо.
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09.10.2022 11:55 Ответить
Вроде 13 09 еще не было мобилизации..этот еще по "велению сердца" пошёл
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09.10.2022 11:39 Ответить
Так він і сказав, що він добровільне м'ясо, а піде ще примусове м'ясо.
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09.10.2022 11:53 Ответить
Он прикидывается мобилизованым, он контрактник. Мобилизация с 21 сентября
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09.10.2022 11:56 Ответить
Ну да -- підметки рвав за царя .
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09.10.2022 12:14 Ответить
Погано слухали. Він сам сказав, що пішов як доброволець. Тобто контрактник.
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09.10.2022 12:33 Ответить
Ще один балабол... На завали розбирати їх, під обстріли... Їх потрібно годувати, а щоб їсти треба працювати... Тай тим більше краще вони здохнуть "добровольці" від своїх ракет, ніж тратити ще патрони на цих тварин...
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09.10.2022 11:59 Ответить
Читала, що наші обіцяли не оприлюдювати ліТц і оформлювати, як взяття в полон. Ну і..?
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09.10.2022 12:39 Ответить
По розмові 100% з зони мобілізований.Казки він розказує.
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09.10.2022 13:10 Ответить
Бреше, мобілізацію оголосили 21 вересня, а він вже 25 здався в полон. Він доброволець, 13 вересня прибув в Міллерово і потім на фронт.
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09.10.2022 15:47 Ответить
Так він і не казав, що мобілізований. Добровільно пішов.
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09.10.2022 18:10 Ответить
 
 