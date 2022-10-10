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Удар по Киеву попал в трансляцию BBC. ВИДЕО

Звук одного из ракетных ударов по Киеву попал в эфир телеканала BBC.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист как раз находился на прямом включении, когда российская крылатая ракета взорвалась в центре Киева.

Смотрите также: Оккупанты ударили ракетами по Киеву: Известно о погибших и травмированных. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25513) крылатые ракеты (881) обстрел (27107) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+70
Может в США сегодня проголосуют за признание рашке международным террористом?
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10.10.2022 09:23
+35
Тварюки кацапські .
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10.10.2022 09:21
+29
Згоден! ********* тільки ухмильнеться - "Во мі досталі піндосов и хахлов". От це і вся реакція цієї недокраїни буде.
Не вірю я у всі ці балакальні контори типу ООН, бо вони вже давно зарекомендували себе беззубими.
Як писав Лесь Подерв*янський: "Нє вєрю в сілу слова, а вєрю в сілу піздюлєй".
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10.10.2022 09:36
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Тварюки кацапські .
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10.10.2022 09:21 Ответить
Может в США сегодня проголосуют за признание рашке международным террористом?
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10.10.2022 09:23 Ответить
Згоден! ********* тільки ухмильнеться - "Во мі досталі піндосов и хахлов". От це і вся реакція цієї недокраїни буде.
Не вірю я у всі ці балакальні контори типу ООН, бо вони вже давно зарекомендували себе беззубими.
Як писав Лесь Подерв*янський: "Нє вєрю в сілу слова, а вєрю в сілу піздюлєй".
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10.10.2022 09:36 Ответить
при чем тут оон или ес у них что есть войска? как они могут повлиять? тем более когда китай индия втихаря будут крысятничать
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10.10.2022 09:39 Ответить
Дядя, ви дебіл.

Визнання в США якоїсь країни терористом означає автоматичне ПОВНЕ припинення фінансового руху з цією країною.
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10.10.2022 09:40 Ответить
Мабуть не мені про це судити. 😁
Але, судячи з моєї кар'єри, ті, хто судив, впевнені, що ні.
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10.10.2022 10:36 Ответить
Аби це був не прокурор
на хі-хі тягне , після прильотів..пробачте
Аж цигарку з рота висмикнуло
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10.10.2022 10:48 Ответить
Ні. Не прокурор. 😉

Нас після півроку бомбардувань та погроз ядерних ударів вже важко налякати.

Я спокійно вдягнувся, поснідав і чекаю. Тривожний рюкзак стоїть у коридорі. Сусід щось робить перфоратором. Така наша реальність. Чого зайвий раз нервуваттся? 😎

А от цигарки - це не добре. Візьму на себе сміливість порадити Вам перейти хоча б на менш шкідливі гло чи айкоз.
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10.10.2022 11:33 Ответить
Ви это мне рассказываете?
Миня 8 лет бомбили (полагаю воздушными шариками, бо хунта она такая)
а потом я поехала в гости к детям..в феврале
У сына в Харькове жила где?
правильно, на Салтовке
Вернулась к дочке в Киев, трохи успокоилась
и вот опять
А билет домой у меня был на 23-е февраля
я 24 го в 4 утра в Рубежном встала, до Н.Айдара доехала даже..и оппачки, завернули
Отака Герхард реальность
а цигарки
так я живу в таком экологично чистом регионе на Луганщине, шо дети уже с черными легкими рождаются
а так и нервы успокаивает и красиво смотрится
а айкоз, как ото выхлопну трубу смокчешь)))
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10.10.2022 11:42 Ответить
Повірте. От після айкоза будь-яка цигарка бздить, що горіла проводка. 😁
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10.10.2022 15:15 Ответить
та хай собі бздить
після москалів і горіла проводка за шанель шанс тренде
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10.10.2022 16:48 Ответить
не думаю, буде чергова заклопотаність
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10.10.2022 13:35 Ответить
Мільярди доларів допомоги і ще зброя на мільярди доларів - не така вже й погана заклопотаність.

Якщо не подобається, можна порівняти витрати США на озброєння ЗСУ за півроку з витратами України при ЗЄ за три роки.
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10.10.2022 15:18 Ответить
якщо на нашому боці нато не вступить у війну, ніяка допомога нам не допоможе. з дня на день буде напад з білрусії, і тоді нам всім жопа, 2 фронти ми не витягнемо((
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10.10.2022 15:40 Ответить
Півроку самостійного ведення війни говорять про протилежне.

А з якого переляку НАТО вовинно вступати в цю війну і перетворювати її на Світову?
То може тоді Китай вступить у війну на боці Роісі?
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10.10.2022 15:57 Ответить
світова війна це невідворотність, друга світова спочатку також не була світовою
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10.10.2022 15:59 Ответить
Це не відповідь на питання, а особиста не дуже розумна думка.
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10.10.2022 16:01 Ответить
і пів року назад у росії не було часткової мобілізації, а зараз вони на кожну область можуть кинути по 100 тис чоловік, так можливо вони погано озброєні, але вони візьмуть кількістю
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10.10.2022 16:02 Ответить
Дядя, ви таки дебіл.

24 лютого вже був напад з всіх фронтів. І тоді ЗСУ не були готові та озброєні.

Чи ви десь у Росії по телевізору це все дивилися, а не вживу в Україні.
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10.10.2022 16:00 Ответить
я думав ти адекват, а ти кусок лайна, тільки дарма час витратив на пояснення своєї точки зору
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10.10.2022 16:03 Ответить
Не треба було так напрягатися.

Судячи з твоїх вмсновків, цей процес дається дуже важко.
Краще займайся тим, чим звичайно.
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10.10.2022 16:07 Ответить
Хто зна де дибил?
Зимой они были на расслабоне, а щас ніт.
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10.10.2022 17:54 Ответить
*********, ска, вислужується - по площадям садить
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10.10.2022 09:23 Ответить
Кацапам звезда, каждый их акт терроризма только усилит отдачу
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10.10.2022 09:24 Ответить
Захід ,напевно ,зтурбований....
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10.10.2022 09:26 Ответить
да так же как ты на выборах
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10.10.2022 09:27 Ответить
Пора фуру до кремля загоняти ...
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10.10.2022 09:34 Ответить
треба всіх!!!!
мацкалів гнати з Європи.
Хай їдуть до себе й там живуть
хоч за гратами,хоч у палацах
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10.10.2022 09:38 Ответить
Як там каали недолугі - "хужє нє будєт". Жеріть...
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10.10.2022 09:39 Ответить
+100500
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10.10.2022 19:49 Ответить
Можно представить какие звонки идут из посольства США в Вашингтон.
Не завидую вовику.
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10.10.2022 09:53 Ответить
Зеленский не ссцы !
нужно отвечать по полной !
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10.10.2022 10:03 Ответить
Надо просто перестать стрелять (с)
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10.10.2022 19:46 Ответить
Если ты хочешь закончить войну - ты обязательно её закончишь (с)
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10.10.2022 19:48 Ответить
По московії,вїбати!Кримський міст роз'їбашити повністю!
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10.10.2022 10:07 Ответить
Так когда уже обойдёте фронт по территории рф? а? а? а? Не хаймарсами, а пешком на бтрах?
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10.10.2022 10:10 Ответить
Надеюсь, что теперь ЕС лишит рашку одного из важнейшего источника дохода - запретит импорт рашишских алмазов? Ущерб самой ЕС от этой санкции почти нулевой: технических алмазов на рынке полно, искусственные для технических целей лучше натуральных. ЕС не утвердил этот запрет из-за того, что пару тысяч огранщиков и ювелиров останутся без работы. Так что же получается: капризы богатых сучек важней жизни украинцев?
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10.10.2022 10:15 Ответить
угорщина проти
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10.10.2022 13:36 Ответить
***** обиделся за мост и стучит ножками, истерика ***** ему не поможет, Украина победит!
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10.10.2022 10:16 Ответить
У вовочки случилась менструация.
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10.10.2022 10:41 Ответить
Ну то, Слава Україні!!!
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10.10.2022 10:50 Ответить
хйлу - п зда..
якщо хто з кацапів чи їхніх фанів-довбой.бів, ще досі не роздуплився..
ось усе це - агонія помираючого, коли хапається за усе, до чого дотягнеться...
повірте, завдяки восьмирічним вже атакам кацапів-орків, знаю, що то таке.. і це - особисте..
так руйнується недоімперія, нєдодєлана Московія...
"привіт" крОвним родичам з Сахаліну, Хабаровська, Челябінську, Москви, Краснодару, Геленджику.. не шукайте мене, какібєзразніци
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10.10.2022 12:03 Ответить
А що там Маск?
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10.10.2022 16:11 Ответить
Нє вєрю в сілу слова, а вєрю в сілу піздюлєй,хай ці потвори згинуть в пеклі і щоб там міста було ім мало,щоб і там Їх *******.
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10.10.2022 16:20 Ответить
Сумасшедший кровавый лубянский ублюдок тужится из последних сил, чтобы доказать самим последним и самым упёртым в мире особям очевидную истину, а именно - то, что х*йло-лилипутлер - сумасшедший кровавый лубянский ублюдок.
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10.10.2022 16:47 Ответить
Кацапи/росіянє дупой передчувають каюк своєї недоїмперії, тому будуть радіти смертям звичайних Українців як ніхто
Це не перебільшення - звичайні громадяни московії/росії радіють смертям мирних громадян України в надії що Україна ганебно капітулює.
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10.10.2022 21:10 Ответить
 
 