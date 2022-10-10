Удар по Киеву попал в трансляцию BBC. ВИДЕО

Звук одного из ракетных ударов по Киеву попал в эфир телеканала BBC.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист как раз находился на прямом включении, когда российская крылатая ракета взорвалась в центре Киева.

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