Удар по Києву потрапив в трансляцію ВВС. ВIДЕО
Звук одного із ракетних ударів по Києву потрапив в ефір телеканалу ВВС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст саме перебував на прямому включенні, коли російська крилата ракети вибухнула у центрі Києва.
Топ коментарі
+70 Valter Valter
показати весь коментар10.10.2022 09:23
+35 Ігор Медушівський
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+29 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар10.10.2022 09:36
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Не вірю я у всі ці балакальні контори типу ООН, бо вони вже давно зарекомендували себе беззубими.
Як писав Лесь Подерв*янський: "Нє вєрю в сілу слова, а вєрю в сілу піздюлєй".
Визнання в США якоїсь країни терористом означає автоматичне ПОВНЕ припинення фінансового руху з цією країною.
Але, судячи з моєї кар'єри, ті, хто судив, впевнені, що ні.
на хі-хі тягне , після прильотів..пробачте
Аж цигарку з рота висмикнуло
Нас після півроку бомбардувань та погроз ядерних ударів вже важко налякати.
Я спокійно вдягнувся, поснідав і чекаю. Тривожний рюкзак стоїть у коридорі. Сусід щось робить перфоратором. Така наша реальність. Чого зайвий раз нервуваттся? 😎
А от цигарки - це не добре. Візьму на себе сміливість порадити Вам перейти хоча б на менш шкідливі гло чи айкоз.
Миня 8 лет бомбили (полагаю воздушными шариками, бо хунта она такая)
а потом я поехала в гости к детям..в феврале
У сына в Харькове жила где?
правильно, на Салтовке
Вернулась к дочке в Киев, трохи успокоилась
и вот опять
А билет домой у меня был на 23-е февраля
я 24 го в 4 утра в Рубежном встала, до Н.Айдара доехала даже..и оппачки, завернули
Отака Герхард реальность
а цигарки
так я живу в таком экологично чистом регионе на Луганщине, шо дети уже с черными легкими рождаются
а так и нервы успокаивает и красиво смотрится
а айкоз, как ото выхлопну трубу смокчешь)))
після москалів і горіла проводка за шанель шанс тренде
Якщо не подобається, можна порівняти витрати США на озброєння ЗСУ за півроку з витратами України при ЗЄ за три роки.
А з якого переляку НАТО вовинно вступати в цю війну і перетворювати її на Світову?
То може тоді Китай вступить у війну на боці Роісі?
24 лютого вже був напад з всіх фронтів. І тоді ЗСУ не були готові та озброєні.
Чи ви десь у Росії по телевізору це все дивилися, а не вживу в Україні.
Судячи з твоїх вмсновків, цей процес дається дуже важко.
Краще займайся тим, чим звичайно.
Зимой они были на расслабоне, а щас ніт.
мацкалів гнати з Європи.
Хай їдуть до себе й там живуть
хоч за гратами,хоч у палацах
Не завидую вовику.
нужно отвечать по полной !
якщо хто з кацапів чи їхніх фанів-довбой.бів, ще досі не роздуплився..
ось усе це - агонія помираючого, коли хапається за усе, до чого дотягнеться...
повірте, завдяки восьмирічним вже атакам кацапів-орків, знаю, що то таке.. і це - особисте..
так руйнується недоімперія, нєдодєлана Московія...
"привіт" крОвним родичам з Сахаліну, Хабаровська, Челябінську, Москви, Краснодару, Геленджику.. не шукайте мене, какібєзразніци
Це не перебільшення - звичайні громадяни московії/росії радіють смертям мирних громадян України в надії що Україна ганебно капітулює.