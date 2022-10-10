Удар по Києву потрапив в трансляцію ВВС. ВIДЕО

Звук одного із ракетних ударів по Києву потрапив в ефір телеканалу ВВС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст саме перебував на прямому включенні, коли російська крилата ракети вибухнула у центрі Києва.

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