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Украинские воины ликвидировали оккупанта с помощью боевого дрона. ВИДЕО

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады метко сбросили боеприпас с дрона и ликвидировали российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона уничтожили группу вражеских пехотинцев. ВИДЕО беспилотника

уничтожение (6904) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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Топ комментарии
+29
Як воно красіво подиха!!!
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10.10.2022 13:37
+28
Бийте , дорогі наші воіни , кацапську мразоту безжалістно , бо вони нас
вбивають 😡
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10.10.2022 13:38
+19
а мені нравиться дивиться як вони мучаються, суєтяться
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10.10.2022 13:42
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Як воно красіво подиха!!!
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10.10.2022 13:37 Ответить
хто за автоматом?
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10.10.2022 13:38 Ответить
Бийте , дорогі наші воіни , кацапську мразоту безжалістно , бо вони нас
вбивають 😡
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10.10.2022 13:38 Ответить
приліг свинособачка в бур,янчику на відпочинок... по весні трава ще краще буде буяти.
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10.10.2022 13:40 Ответить
а мені нравиться дивиться як вони мучаються, суєтяться
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10.10.2022 13:42 Ответить
Поштучно и группами русоскот ликвидировать как и любой одиночный или групповой транспорт. Внедрять практику двойных ударов, когда к раненому орку сбегается их целое стадо. / Опробовано в Карабахской Отечественной войне 2020/
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10.10.2022 13:42 Ответить
та ладно, еще во 2 мировой это было. Немцы так совков ликвидировали, минометами.
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11.10.2022 02:20 Ответить
Главный оккупант это ху.ло !!!
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10.10.2022 13:43 Ответить
Ювелирно. Оператор дрона явно в бильярдную захаживает.
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10.10.2022 13:43 Ответить
Не вгадав, куди бігти, а міг би, якби послинив палець і підняв догори.
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10.10.2022 13:44 Ответить
Почти успел ********, чуйка то сработала но піздно...
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10.10.2022 13:50 Ответить
Kazdiji ubitiji roSSianin priblizaet pobedu Ukraini i mirnuju zizn.
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10.10.2022 13:54 Ответить
похоже тик-токовец...
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10.10.2022 13:58 Ответить
Отак і потрібно, а то в полоні їм поляну накривають ...
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10.10.2022 13:59 Ответить
Красиво, но экономически не выгодно. Надо ждать пока кучкой на перекур соберутся и подносить огоньку. Но за удар "точно в лузу" оператору дрона - респект!
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10.10.2022 14:08 Ответить
Єто зачем он прямо к мине подбежал?
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10.10.2022 14:14 Ответить
може кацап в полон здаватись направлявся а його грохнули?
і що буде якщо дізнається "амнесті інтернешл"?
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на болотах заскавучать про права людини але кацапи то не люди а виродки
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10.10.2022 14:47 Ответить
Це був Ванька чи Махмуд, хто в курсі ???
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10.10.2022 15:26 Ответить
Іван Махмудов
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10.10.2022 15:29 Ответить
Нехай щастить!
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10.10.2022 16:29 Ответить
Ішов москаль по приліску Шукав собі пригоду Світило з неба сонечко Прєкрасная паґода! Аж раптом засвистіло І здригнулася земля Болванка прилетіла В молодого москаля
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10.10.2022 21:09 Ответить
...в младоВо москаля... (так поетичніше)
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10.10.2022 21:35 Ответить
Так они сами снаряды ловят, как яйца в говно игре про волка
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10.10.2022 21:09 Ответить
йшов йшов ну і прийшов
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11.10.2022 00:53 Ответить
 
 