Украинские воины ликвидировали оккупанта с помощью боевого дрона. ВИДЕО
Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады метко сбросили боеприпас с дрона и ликвидировали российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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показать весь комментарий10.10.2022 13:37
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вбивають 😡
і що буде якщо дізнається "амнесті інтернешл"?
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на болотах заскавучать про права людини але кацапи то не люди а виродки