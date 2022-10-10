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Українські воїни ліквідували окупанта за допомогою бойового дрона. ВIДЕО

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади влучно скинули боєприпас з дрона та ліквідували російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили групу ворожих піхотинців. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

знищення (7216) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+29
Як воно красіво подиха!!!
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10.10.2022 13:37
+28
Бийте , дорогі наші воіни , кацапську мразоту безжалістно , бо вони нас
вбивають 😡
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10.10.2022 13:38
+19
а мені нравиться дивиться як вони мучаються, суєтяться
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10.10.2022 13:42
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Як воно красіво подиха!!!
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10.10.2022 13:37 Відповісти
хто за автоматом?
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10.10.2022 13:38 Відповісти
Бийте , дорогі наші воіни , кацапську мразоту безжалістно , бо вони нас
вбивають 😡
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10.10.2022 13:38 Відповісти
приліг свинособачка в бур,янчику на відпочинок... по весні трава ще краще буде буяти.
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10.10.2022 13:40 Відповісти
а мені нравиться дивиться як вони мучаються, суєтяться
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10.10.2022 13:42 Відповісти
Поштучно и группами русоскот ликвидировать как и любой одиночный или групповой транспорт. Внедрять практику двойных ударов, когда к раненому орку сбегается их целое стадо. / Опробовано в Карабахской Отечественной войне 2020/
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10.10.2022 13:42 Відповісти
та ладно, еще во 2 мировой это было. Немцы так совков ликвидировали, минометами.
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11.10.2022 02:20 Відповісти
Главный оккупант это ху.ло !!!
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10.10.2022 13:43 Відповісти
Ювелирно. Оператор дрона явно в бильярдную захаживает.
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10.10.2022 13:43 Відповісти
Не вгадав, куди бігти, а міг би, якби послинив палець і підняв догори.
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10.10.2022 13:44 Відповісти
Почти успел ********, чуйка то сработала но піздно...
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10.10.2022 13:50 Відповісти
Kazdiji ubitiji roSSianin priblizaet pobedu Ukraini i mirnuju zizn.
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10.10.2022 13:54 Відповісти
похоже тик-токовец...
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10.10.2022 13:58 Відповісти
Отак і потрібно, а то в полоні їм поляну накривають ...
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10.10.2022 13:59 Відповісти
Красиво, но экономически не выгодно. Надо ждать пока кучкой на перекур соберутся и подносить огоньку. Но за удар "точно в лузу" оператору дрона - респект!
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10.10.2022 14:08 Відповісти
Єто зачем он прямо к мине подбежал?
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10.10.2022 14:14 Відповісти
може кацап в полон здаватись направлявся а його грохнули?
і що буде якщо дізнається "амнесті інтернешл"?
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на болотах заскавучать про права людини але кацапи то не люди а виродки
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10.10.2022 14:47 Відповісти
Це був Ванька чи Махмуд, хто в курсі ???
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10.10.2022 15:26 Відповісти
Іван Махмудов
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10.10.2022 15:29 Відповісти
Нехай щастить!
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10.10.2022 16:29 Відповісти
Ішов москаль по приліску Шукав собі пригоду Світило з неба сонечко Прєкрасная паґода! Аж раптом засвистіло І здригнулася земля Болванка прилетіла В молодого москаля
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10.10.2022 21:09 Відповісти
...в младоВо москаля... (так поетичніше)
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10.10.2022 21:35 Відповісти
Так они сами снаряды ловят, как яйца в говно игре про волка
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10.10.2022 21:09 Відповісти
йшов йшов ну і прийшов
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11.10.2022 00:53 Відповісти
 
 