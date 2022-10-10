Українські воїни ліквідували окупанта за допомогою бойового дрона. ВIДЕО
Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади влучно скинули боєприпас з дрона та ліквідували російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+29 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар10.10.2022 13:37
+28 Amber
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+19 Bohdanov Dmytro
показати весь коментар10.10.2022 13:42
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вбивають 😡
і що буде якщо дізнається "амнесті інтернешл"?
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на болотах заскавучать про права людини але кацапи то не люди а виродки