Войска РФ обстреливают Никополь зажигательными боеприпасами. ВИДЕО

Никополь на Днепропетровщине сейчас под обстрелом войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты, судя по видео, применили зажигательные боеприпасы.

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