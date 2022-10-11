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Войска РФ обстреливают Никополь зажигательными боеприпасами. ВИДЕО

Никополь на Днепропетровщине сейчас под обстрелом войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты, судя по видео, применили зажигательные боеприпасы.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Никопольщину: есть погибший и раненый

Автор: 

армия РФ (19197) обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+20
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11.10.2022 23:28
+13
Фосфорні заборонені, але ж цим ****** ***** .
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11.10.2022 23:33
+13
Там Днепр, там много обходить надо. Потеря юга это расплата за шашлыки зеленского на 24 февраля.
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11.10.2022 23:46
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11.10.2022 23:28 Ответить
Фосфорные а не зажигательные которые бывают разными фосфорные запрещены Конвенцией...
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11.10.2022 23:28 Ответить
Фосфорні заборонені, але ж цим ****** ***** .
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11.10.2022 23:33 Ответить
Nado kontranastup zdelat kak Balakleji u vas eto ocen udacno polucajetsia.A teper kacapi Nikopol i Zaporoze zdelajet kak i Charkov ili Mikolajev.
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11.10.2022 23:44 Ответить
Там Днепр, там много обходить надо. Потеря юга это расплата за шашлыки зеленского на 24 февраля.
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11.10.2022 23:46 Ответить
Chersone poxozaja kontrataka takze udalas,tam mesnost poxozaja kak i Zaporoze.
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11.10.2022 23:52 Ответить
Chersonskoj oblasti xotel skazat u reki probyli ocen udacno.Potom ves verx vziali i teper mense uze osbtrelov stalo Krivoj rog napravleniji
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11.10.2022 23:53 Ответить
В отличие от Херсонской обл мокши на том направлении очень боятся прорыва и нагнали туда сил видано не слыхано.
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12.10.2022 00:27 Ответить
Tak konecno,no skazem pod Iziumom byli samyje lucije ix vojska gde s NATO vojevat dolzni byli ucastniki paradov.Drapali daze s velosipedami ostaviv noveisije tanki i drugoje.Chersone ix toze odni iz lucix Pskova desantniki v tom cysle no toze sbezali
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12.10.2022 00:42 Ответить
А Європа а Європа спала…
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11.10.2022 23:48 Ответить
Мені цікаво - хоч хтось бачив ЯК горить білий фосфор? Полум"я не рожеве, а сліпучо-біле! Так - фосфорні снаряди, як запалювальні **********, заборонені міжнародною конвенцією Однак це не заважало військам СРСР застосовувать освітлювальні ФОТАБ у якості запалювальних бомб Вони просто виймали з бомби парашут! Зараз російські сайти заблоковані і встановить, чи є на озброєнні ЗС РФ освітлювальні снаряди "безпарашутні" - неможливо Однак, судячи з інформації з поля бою - є! Там якраз горючі гранули фосфору розсипаються після вибуху снаряду
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12.10.2022 03:42 Ответить
ФОТАБ - не освітлювальні! ЦЕ бомби для фотографування! Оснащені алюмінієвою пудрою та перманганатом калію, як з аптеки та так само як у дитинстві!
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12.10.2022 07:48 Ответить
Я знаю про це Але снаряди та бомби бувають з різною начинкою Так само, як і зараз, в Афгані використовувалися "залежані" ********** І перші ФОТАБИ були саме з фосфором До речі - алюмінієва "пудра" при горінні дає саме такий рожево-оранжевий колір, що й на фото обстрілу Нікополя Я правда, коли ще в школі робив термітно-запалювальні суміші, то використовував трохи інший склад: алюмінієвий порошок, кристалічну сірку і "марганцовку" Непоганий "фейєрверк" виходив
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12.10.2022 09:54 Ответить
Тебе "куснуть"? А в якому режимі фотографування за допомогою ФОТАБ ведеться? У інфрачервоному? Чи рентгенівському? ФОТАБи і використовуються для освітлювання поля бою чи об"єкта, який фотографувать треба А якщо витягти парашут, то бомба падає як звичайна "фугаска" При падінні тонкостінний циліндр бомби розбивається і шматки палаючої суміші розлітаються, підпалюючи усе навкруги
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12.10.2022 10:25 Ответить
Білий фосфор не застосовується! Причина одна - низька температура. Зараз розроблені засоби, які мають удвічі більшу температуру! Час горінні - 2 хвилини. Як бачите високо горіння, то це означає тільки те, що час у підривників ТМ-120, або ГДТ-90 виставлені нездарами та неуками. Розрахунок часу робиться так, щоб склад суміші не вигорав на висоті та покривав оптимальну площу. Для снаряда 9М22С, 9М28С - 80 м2.
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12.10.2022 07:56 Ответить
 
 