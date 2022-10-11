Войска РФ обстреливают Никополь зажигательными боеприпасами. ВИДЕО
Никополь на Днепропетровщине сейчас под обстрелом войск РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты, судя по видео, применили зажигательные боеприпасы.
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