Війська РФ обстрілюють Нікополь запалювальними боєприпасами. ВIДЕО
Нікополь на Дніпропетровщині зараз під обстрілом військ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти, судячи з відео, застосували запалювальні боєприпаси.
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