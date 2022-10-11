Війська РФ обстрілюють Нікополь запалювальними боєприпасами. ВIДЕО

Нікополь на Дніпропетровщині зараз під обстрілом військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти, судячи з відео, застосували запалювальні боєприпаси.

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