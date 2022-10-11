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Війська РФ обстрілюють Нікополь запалювальними боєприпасами. ВIДЕО

Нікополь на Дніпропетровщині зараз під обстрілом військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти, судячи з відео, застосували запалювальні боєприпаси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють Запоріжжя та Нікополь, щоб викликати вогонь у відповідь, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+20
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11.10.2022 23:28
+13
Фосфорні заборонені, але ж цим ****** ***** .
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11.10.2022 23:33
+13
Там Днепр, там много обходить надо. Потеря юга это расплата за шашлыки зеленского на 24 февраля.
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11.10.2022 23:46
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11.10.2022 23:28 Відповісти
Фосфорные а не зажигательные которые бывают разными фосфорные запрещены Конвенцией...
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11.10.2022 23:28 Відповісти
Фосфорні заборонені, але ж цим ****** ***** .
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11.10.2022 23:33 Відповісти
Nado kontranastup zdelat kak Balakleji u vas eto ocen udacno polucajetsia.A teper kacapi Nikopol i Zaporoze zdelajet kak i Charkov ili Mikolajev.
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11.10.2022 23:44 Відповісти
Там Днепр, там много обходить надо. Потеря юга это расплата за шашлыки зеленского на 24 февраля.
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11.10.2022 23:46 Відповісти
Chersone poxozaja kontrataka takze udalas,tam mesnost poxozaja kak i Zaporoze.
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11.10.2022 23:52 Відповісти
Chersonskoj oblasti xotel skazat u reki probyli ocen udacno.Potom ves verx vziali i teper mense uze osbtrelov stalo Krivoj rog napravleniji
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11.10.2022 23:53 Відповісти
В отличие от Херсонской обл мокши на том направлении очень боятся прорыва и нагнали туда сил видано не слыхано.
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12.10.2022 00:27 Відповісти
Tak konecno,no skazem pod Iziumom byli samyje lucije ix vojska gde s NATO vojevat dolzni byli ucastniki paradov.Drapali daze s velosipedami ostaviv noveisije tanki i drugoje.Chersone ix toze odni iz lucix Pskova desantniki v tom cysle no toze sbezali
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12.10.2022 00:42 Відповісти
А Європа а Європа спала…
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11.10.2022 23:48 Відповісти
Мені цікаво - хоч хтось бачив ЯК горить білий фосфор? Полум"я не рожеве, а сліпучо-біле! Так - фосфорні снаряди, як запалювальні **********, заборонені міжнародною конвенцією Однак це не заважало військам СРСР застосовувать освітлювальні ФОТАБ у якості запалювальних бомб Вони просто виймали з бомби парашут! Зараз російські сайти заблоковані і встановить, чи є на озброєнні ЗС РФ освітлювальні снаряди "безпарашутні" - неможливо Однак, судячи з інформації з поля бою - є! Там якраз горючі гранули фосфору розсипаються після вибуху снаряду
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12.10.2022 03:42 Відповісти
ФОТАБ - не освітлювальні! ЦЕ бомби для фотографування! Оснащені алюмінієвою пудрою та перманганатом калію, як з аптеки та так само як у дитинстві!
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12.10.2022 07:48 Відповісти
Я знаю про це Але снаряди та бомби бувають з різною начинкою Так само, як і зараз, в Афгані використовувалися "залежані" ********** І перші ФОТАБИ були саме з фосфором До речі - алюмінієва "пудра" при горінні дає саме такий рожево-оранжевий колір, що й на фото обстрілу Нікополя Я правда, коли ще в школі робив термітно-запалювальні суміші, то використовував трохи інший склад: алюмінієвий порошок, кристалічну сірку і "марганцовку" Непоганий "фейєрверк" виходив
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12.10.2022 09:54 Відповісти
Тебе "куснуть"? А в якому режимі фотографування за допомогою ФОТАБ ведеться? У інфрачервоному? Чи рентгенівському? ФОТАБи і використовуються для освітлювання поля бою чи об"єкта, який фотографувать треба А якщо витягти парашут, то бомба падає як звичайна "фугаска" При падінні тонкостінний циліндр бомби розбивається і шматки палаючої суміші розлітаються, підпалюючи усе навкруги
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12.10.2022 10:25 Відповісти
Білий фосфор не застосовується! Причина одна - низька температура. Зараз розроблені засоби, які мають удвічі більшу температуру! Час горінні - 2 хвилини. Як бачите високо горіння, то це означає тільки те, що час у підривників ТМ-120, або ГДТ-90 виставлені нездарами та неуками. Розрахунок часу робиться так, щоб склад суміші не вигорав на висоті та покривав оптимальну площу. Для снаряда 9М22С, 9М28С - 80 м2.
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12.10.2022 07:56 Відповісти
 
 