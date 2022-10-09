Росіяни обстрілюють Запоріжжя та Нікополь, щоб викликати вогонь у відповідь, - ОК "Південь"

Обстріли Нікополя та Запоріжжя, які російські війська здійснили в ніч на 9 жовтня, - це намагання викликати вогонь у відповідь та продовження гібридної війни.

Про це речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це не спроби наступу, а спроби переконати, що руки довгі, і вони досягають і туди, де нібито спокійно. Що стосується Нікопольщини - це провокація і намагання викликати вогонь у відповідь, щоб було зафіксовано обстріл ЗАЕС, яка знаходиться навпроти Нікополя, через водосховище", - сказала Гуменюк.

Так само, за її словами, обстрілами Запоріжжя загарбники намагаються викликати активні дії з боку українських військових і реалізувати той самий сценарій, який свого часу був застосований до так званих "Л/ДНР".

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"Бомбили Донбас". Те саме нам починають розповідати і про Запоріжжя, яке після псевдореферендуму вони вважають... своєю територією. Це продовження гібридної війни, продовження провокацій. На жаль, це не просто психологічний тиск, а потужний вогневий тиск, який вони таким чином реалізують", - сказала Гуменюк.