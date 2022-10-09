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Новини Війна
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Росіяни обстрілюють Запоріжжя та Нікополь, щоб викликати вогонь у відповідь, - ОК "Південь"

запоріжжя

Обстріли Нікополя та Запоріжжя, які російські війська здійснили в ніч на 9 жовтня, - це намагання викликати вогонь у відповідь та продовження гібридної війни.

Про це речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це не спроби наступу, а спроби переконати, що руки довгі, і вони досягають і туди, де нібито спокійно. Що стосується Нікопольщини - це провокація і намагання викликати вогонь у відповідь, щоб було зафіксовано обстріл ЗАЕС, яка знаходиться навпроти Нікополя, через водосховище", - сказала Гуменюк.

Так само, за її словами, обстрілами Запоріжжя загарбники намагаються викликати активні дії з боку українських військових і реалізувати той самий сценарій, який свого часу був застосований до так званих "Л/ДНР".

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"Бомбили Донбас". Те саме нам починають розповідати і про Запоріжжя, яке після псевдореферендуму вони вважають... своєю територією. Це продовження гібридної війни, продовження провокацій. На жаль, це не просто психологічний тиск, а потужний вогневий тиск, який вони таким чином реалізують", - сказала Гуменюк.

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) Гуменюк Наталія (804) Нікополь (1180)


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Топ коментарі
+12
Если спокойно живший в Украине человек начинает винить Украину в войне, значит этому "человеку" как минимум не место на украинской земле.
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09.10.2022 14:41
+12
Какая гибридная война? Что ты несешь? Хватит уже нам и всему миру впаривать свое *гибридную войну* и *зеленый челавечков*. Идет самая настоящая Отечественная война Украины против Фашистской роzии. И не нужно нам тут рассказывать что мы не должны вестись на правакации и не стрелять в ответ. Етого кремлю только и нужно.
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09.10.2022 14:45
+11
Из какой помойки вытащили эту тупую зеленожопую курицу ?
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09.10.2022 14:52
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Российский танк с белым флагом сдается украинским солдатам
https://youtu.be/k2xtAYhzj3U
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09.10.2022 14:41 Відповісти
**бнуть по Красной площади не пробывали вы прессуха может хватит пи**деть про гибрид Залужный поставь раком прессуху и поменяй вообще р**ло а то достала та мадама выпиши ей путевку в Хайфу на Уродину и хай туда пи**дуе.. отдыхать
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09.10.2022 15:44 Відповісти
Если спокойно живший в Украине человек начинает винить Украину в войне, значит этому "человеку" как минимум не место на украинской земле.
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09.10.2022 14:41 Відповісти
Какая гибридная война? Что ты несешь? Хватит уже нам и всему миру впаривать свое *гибридную войну* и *зеленый челавечков*. Идет самая настоящая Отечественная война Украины против Фашистской роzии. И не нужно нам тут рассказывать что мы не должны вестись на правакации и не стрелять в ответ. Етого кремлю только и нужно.
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09.10.2022 14:45 Відповісти
Зеко-***** ніяк не прийде до тями. Неодмінно шось ляпнуть, що виявить їхню неадекватність.
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09.10.2022 14:53 Відповісти
Цензор , *******.... На *** вы лепите в заголовок и Запор и Никополь в одну тему ????? Про Никополь понятно - бросаются снарядами через водохранилище с АЭС.. А Запорожье начали уничтожать. При этом у руля администрации перепуганный ДЭБИЛ. ЭЭЭЭЭЙ Бутусов , ты свой канал рулишь, или где???
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09.10.2022 14:49 Відповісти
И что она предпагает?? Молча гибнуть?? Укрытия далеко, пока соберешься и дойдешь..., а, может, и не дойдешь..
А подавить огневую точку - с каких пор это провокация?
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09.10.2022 14:51 Відповісти
Из какой помойки вытащили эту тупую зеленожопую курицу ?
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09.10.2022 14:52 Відповісти
Может, она еще бойцам посоветует не открывать огонь после тяжелой артиллерии?
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09.10.2022 14:56 Відповісти
Скка...Які провокації?
Тобто армія не стріляє у відповідь щоби шо? До речі що?
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09.10.2022 15:06 Відповісти
Може вже перемир'я підписали? Про які провокації вона меле?
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09.10.2022 15:08 Відповісти
Росіяни обстрілюють Запоріжжя та Нікополь, щоб викликати вогонь у відповідь, - ОК "Південь". Хм... Так *боніть шоб більше не просили...
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09.10.2022 15:14 Відповісти
Яка у 3.14зду гибридна війна вона про що…
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09.10.2022 15:35 Відповісти
Що за дебілкиняив ОК "Південь"?
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09.10.2022 15:38 Відповісти
Поставьте уже другого пресс-офицера в ОК Пивдень. Она ж вечно какую-то чушь несет. То война вот гибридная, оказывается, то какие-то извиняющиеся комментарии..
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09.10.2022 15:51 Відповісти
Что написано-то и читает
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09.10.2022 16:11 Відповісти
то ж є дрони камікадзе снаряди з gps,

не можна точно в орків попасти?
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09.10.2022 16:03 Відповісти
В нас повномасштабна війна,а не гібридна.Я не розумію,що хтось думав,що москалі при такій війні не будуть розносити міста і інфраструктуру?
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09.10.2022 16:40 Відповісти
 
 