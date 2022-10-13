Российский МТЛБ взрывается на противотанковой мине. ВИДЕО
В сеть попали кадры, как российский МТЛБ подрывается на противотанковой мине, которая даже не была спрятана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.
Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки мины и взрывается.
A Russian MT-LB drives into a line of TM-62 anti-vehicle landmines. pic.twitter.com/JPsyigbq2F— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 12, 2022
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+48 Urs
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Ну, щас я его!!!!
Интересно какая сейчас мина рванула?
один говорит одно, второй другое...
Надеюсь, вас удовлетворил развёрнутый ответ, насколько это возможно в ленте форума Цензора.
- но понял что лоханулся с типо шуткой...
А те люди которые это добро видели на дорогах день-через день - так они не для съёмок видосов туда пришли, а совсем с другой целью.
"Найбільшу винахідливість людина проявляє у вбивстві собі подібних..."
Таких ********* хватает везде - в твитере весной видел видео: где-то на подъезде к Ворзелю легковушки с семьями прутся над расставленными ТМками, и под твитом вся лента в восхищенных комментах о "бесстрашии" *********. Для того, что бы МВН сработал, достаточно рядом проехать на велосипеде со стальной рамой. То что видно на видео - это обычная система минного заграждения на дороге, когда из десятка мин одна в середине ТМ-72.
Соглашусь - премию Дарвина этим неизвестным хероям!
казкові дебіли!!!
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