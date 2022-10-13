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Российский МТЛБ взрывается на противотанковой мине. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как российский МТЛБ подрывается на противотанковой мине, которая даже не была спрятана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.

Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки мины и взрывается.

A Russian MT-LB drives into a line of TM-62 anti-vehicle landmines. pic.twitter.com/JPsyigbq2F

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 12, 2022

минирование (1446) техника (1736)


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Топ комментарии
+48
здесь простое объяснение: мехвод - чмоб, который служил срочку еще при брежневе, поэтому видел только ТМ-57 и ТМ-52 нажимного действия, и думал, что он просто пропустит мины между гусениц. А это оказалась ТМ-72, в которой штатно сработал взрыватель МВН-72, реагирующий на магнитное поле этого коллективного катафалка. Если бы мехвод не был *********, то знал бы, что для того, что бы ТМ-72 взорвалась за кормой - надо мчаться на этом катафалке со скоростью 90 км\час и более, и при этом не наехать гусеницей на другие мины с взрывателями нажимного действия. А это задача невыполнимая.
Таких ********* хватает везде - в твитере весной видел видео: где-то на подъезде к Ворзелю легковушки с семьями прутся над расставленными ТМками, и под твитом вся лента в восхищенных комментах о "бесстрашии" *********. Для того, что бы МВН сработал, достаточно рядом проехать на велосипеде со стальной рамой. То что видно на видео - это обычная система минного заграждения на дороге, когда из десятка мин одна в середине ТМ-72.
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13.10.2022 02:24
+35
Премію Дарвіна в Студію! Ці дебіли її отримають!!!
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13.10.2022 00:51
+28
Мобіки?
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13.10.2022 00:47
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Мобіки?
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13.10.2022 00:47 Ответить
Чмобіки 🤣
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13.10.2022 04:58 Ответить
Это ж надо быть таким имбецилом , мины лежат на дороге ,он едет и на них наезжает,
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13.10.2022 05:25 Ответить
Потому что чмобик не обученный.
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13.10.2022 05:51 Ответить
Так і здохло неграмотним
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13.10.2022 07:13 Ответить
нет, он думал что виртуоз объезджальщик, даже люк открыл чтоб лучше видеть, может очки забыл надеть
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13.10.2022 08:22 Ответить
Він в своєму аулі тільки коров'ячі ліпьохи бачив, навіть приймав участь у святі "Веселий коров'як" )) От і переплутав
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13.10.2022 09:20 Ответить
Трупики.
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13.10.2022 11:17 Ответить
А що це там ворошиться?
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13.10.2022 00:48 Ответить
Мобіки
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13.10.2022 00:56 Ответить
Премію Дарвіна в Студію! Ці дебіли її отримають!!!
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13.10.2022 00:51 Ответить
Ваня, смотри, "лежачий полицейский" на дороге, даже два!!!
Ну, щас я его!!!!
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13.10.2022 03:51 Ответить
Саперы - дауны. Теперь можно представить как ЗСУ и терроборона ипашила их колонны в феврале.
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13.10.2022 00:57 Ответить
Тогда мин(противотанковых) я не помню. Были противотанковые гранатометы разных производителей, артиллерия и РСЗО.
Интересно какая сейчас мина рванула?
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13.10.2022 01:02 Ответить
ти сліпий?
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13.10.2022 01:11 Ответить
ТМ-62М идиоты свинособаки
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13.10.2022 01:15 Ответить
ТМ-72
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13.10.2022 01:58 Ответить
ну вы там определитесь - так ТМ-62М или ТМ-72?
один говорит одно, второй другое...
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13.10.2022 07:16 Ответить
объясню вам, раз вы такой принципиальный сапёр. Мехвод пропустил ТМку между гусениц, но вы не можете гарантировать, что у пятидесятилетнего чмоба хорошее зрение, и он мог просто не заметить торчащий вверх штырь взрывателя МВШ-62, которым штатно предусмотрена установка на ТМ-62. Или это могла быть ТМ-72 с магнитным взрывателем МВН-72 (и кстати, ТМ-72 тоже предусматривает установку в ней штыревого взрывателя МВШ-62). Это также могла быть и ТМ-89 с тем же магнитным взрывателем МВН-72. Так что для ********* на войне всегда предоставлено обширное меню.
Надеюсь, вас удовлетворил развёрнутый ответ, насколько это возможно в ленте форума Цензора.
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13.10.2022 14:56 Ответить
та я, типо, пытался пошутить... типо как по фото на котором видно только пятнышки определить модель?
- но понял что лоханулся с типо шуткой...
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13.10.2022 15:04 Ответить
когда включается режим "сапёр", то режим "шутки" выключается автоматически ))
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13.10.2022 15:20 Ответить
от Киева до Бородянки вся дорога в ТМках была.
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13.10.2022 02:30 Ответить
Не знал. Под Киевом значит успели. А под Сумами, Черниговом, Харьковом?
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13.10.2022 02:33 Ответить
Были везде. Дело в том, что среднестатистический боец с пяти метров не отличит, что перед ним - ТМ-57, ТМ-62 или ТМ-72. Поэтому: не знаешь - не ломись без очереди к вратам ада.
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13.10.2022 02:41 Ответить
На роликах в то время этого не было.
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13.10.2022 02:42 Ответить
на каких роликах? чего не было?
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13.10.2022 02:48 Ответить
Заминированных дорог. На роликах в ютубе. Помню были видео с фугасными засадами. Компренде?
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13.10.2022 02:54 Ответить
в ютубе и я не видел. Видел в твитере видео, снятое цивилами-**********, как они ловко на своих паркетниках пропускают ТМки промеж колес.
А те люди которые это добро видели на дорогах день-через день - так они не для съёмок видосов туда пришли, а совсем с другой целью.
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13.10.2022 03:00 Ответить
А може він спеціально наїхав. І пішов контужений в тил, а там в хащі бурятії. То кацапи на авось розставили. У велику війну німці відмічали,що у кінці війни передові загони ПТО звязували по пять мін і шнурком витягували їх на середину дороги перед танком. По визнанню німців це було ефективно,бо з танку не завжди бачили. особливо в осінньо зимовий період.
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13.10.2022 05:15 Ответить
Какая нахер контузия??? у ТМ-72 масса ВВ в б\ч - 2,5 кг тротила, и кумулятивная струя пробивает броню толщиной до 100 мм с расстояния от 0,25 до 0,50 м. Днище мотолыги для нее - как бумага. Так что получается коллективный бурятско-эрзянский склеп. Если же это ТМ-89, которая тоже снабжена кроме нажимного, еще и магнитным взрывателем - то там вообще без вариантов - внутрь ограниченного пространства врывается кумулятивная струя от б\ч смеси тротила с гексогеном 40/60 общим весов 6,7 кг. Сразу десяток безвести пропавших. Это к слову о цифрах потерь оккупантов, которые подает наш ГШ.
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13.10.2022 14:20 Ответить
Так міни ж ці - натискної дії, а не "штирьові протидонні"! А судячи по відео - міна під днище пішла Разів три передивлявся - так і не розібрав!
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13.10.2022 05:39 Ответить
Теж помітив, може дистанційно підірвали?
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13.10.2022 09:23 Ответить
Тут знаючі люди вже пояснили!
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13.10.2022 09:28 Ответить
Вже теж прочитав, дякую ))
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13.10.2022 09:29 Ответить
Некоторые ТМки тоже предусмотрены для снабжения штыревыми взрыателями - в ТМ-62 и ТМ-72 предусмотрено применение штыревого взрывателя МВШ-62.
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13.10.2022 14:32 Ответить
Ну - це вже для "високотрав"я" Саперна справа - "висока наука"! Це "не просто в ямку мінку вкласти..."! Треба розуміть КУДИ і ЯК САМЕ!
"Найбільшу винахідливість людина проявляє у вбивстві собі подібних..."
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13.10.2022 15:03 Ответить
Напевно ТМ-72, бо видно, що він гусінню на неї не наїхав, пустив між гусеницями, а 72 магнітна і підривається при перекритті профіля міни об"єктом.
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13.10.2022 07:59 Ответить
0:32 - той вже справляє фізіологічну потребу
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13.10.2022 00:58 Ответить
Или кому-то "мин**ует"
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13.10.2022 15:38 Ответить
Проводив розмінування
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13.10.2022 00:59 Ответить
може я чогось незрозумів, чи воно справді само на міни поперлося?
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13.10.2022 01:00 Ответить
може воно думало що то банки зі шпротами?
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13.10.2022 01:01 Ответить
скоріше з сєльодкою... "абырвалг", шаріков таки залишив потомство...
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13.10.2022 01:15 Ответить
Їм сказали що вони "непабідіміє" , вирішили провірити
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13.10.2022 01:04 Ответить
спроси у того, что головой мотает и без ножек 0:19
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13.10.2022 01:05 Ответить
здесь простое объяснение: мехвод - чмоб, который служил срочку еще при брежневе, поэтому видел только ТМ-57 и ТМ-52 нажимного действия, и думал, что он просто пропустит мины между гусениц. А это оказалась ТМ-72, в которой штатно сработал взрыватель МВН-72, реагирующий на магнитное поле этого коллективного катафалка. Если бы мехвод не был *********, то знал бы, что для того, что бы ТМ-72 взорвалась за кормой - надо мчаться на этом катафалке со скоростью 90 км\час и более, и при этом не наехать гусеницей на другие мины с взрывателями нажимного действия. А это задача невыполнимая.
Таких ********* хватает везде - в твитере весной видел видео: где-то на подъезде к Ворзелю легковушки с семьями прутся над расставленными ТМками, и под твитом вся лента в восхищенных комментах о "бесстрашии" *********. Для того, что бы МВН сработал, достаточно рядом проехать на велосипеде со стальной рамой. То что видно на видео - это обычная система минного заграждения на дороге, когда из десятка мин одна в середине ТМ-72.
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13.10.2022 02:24 Ответить
А! Тепер ясно! А я все "в непонятках" - що за фігня?
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13.10.2022 05:42 Ответить
в феврале то была профессиональная армия а час мобики
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13.10.2022 01:01 Ответить
там що мєхвод у командіра насасував, чи навпаки що міни не побачили?
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13.10.2022 01:04 Ответить
гриби на асфальті не ростуть
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13.10.2022 01:07 Ответить
Клас! В очевідь мехводу після повороту сонце почало сліпити очи та не побачив мін.
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13.10.2022 01:11 Ответить
все он видел, просто не знал, что одна была ТМ-72.
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13.10.2022 02:32 Ответить
Може й так. Може він і все бачив і все знав, але вирішив різикнути, або був під впливом бояри і йому було усе пох. Але ось що він дійсно знав - не знав, бачив - не бачив можно вияснити тільки запитавши у нього самого.
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13.10.2022 07:19 Ответить
Ваня міну нє замєтіл, яке горе )))
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13.10.2022 01:19 Ответить
Йому було похрену!
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13.10.2022 04:50 Ответить
Деды отсосали.
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13.10.2022 01:24 Ответить
можливо водій думав, що не наїде на міну, а пропустить її під дном.... а міна була наприклад з магнітним підривачем...
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13.10.2022 01:28 Ответить
именно. Взрыватель МВН-72.
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13.10.2022 02:35 Ответить
0:43 - мотолига без гусені, положення машини говорить про те що вона тупо наїхала на ту міну
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13.10.2022 08:16 Ответить
при взрыве ТМки под днищем гусянка на мотолыге обычно спадает с двух сторон. Это как в лаптях на ПОМку наступить - лапти будут на берёзке.
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13.10.2022 14:36 Ответить
працює 80 https://www.youtube.com/watch?v=cM5OjAT_u3Y
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13.10.2022 01:35 Ответить
Як гарно))))) ******* НАПЕВНО ЯК ЄВРОПУ БУДУТЬ ЗАХВАЧУВАТИ))))І ТУТ БУМ)))
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13.10.2022 01:38 Ответить
бурят думал что это обозначения пешеходноГо перехода!
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13.10.2022 01:41 Ответить
***** сказало мины ненастоящие вперед придурки и быдло пошло...
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13.10.2022 01:43 Ответить
а воно осліпло? там же явно видно міни.. тепер воно не тільки осліпло, але й оглохло
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13.10.2022 03:56 Ответить
Думало, що то інші міни. Але ... 👍
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13.10.2022 04:09 Ответить
Вересневі мобіки. Асфальт ****, якісно поклали.
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13.10.2022 05:06 Ответить
А вони в натурі долбойоби... дебілізм рузьких безмежний
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13.10.2022 05:46 Ответить
Класс! У второй армии мира нет даже денег на очки водителю! А, забыл, у них же все должны покупать сами, даже пакет.
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13.10.2022 06:44 Ответить
В кращих традиціях Жукова розмінування живой силой
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13.10.2022 07:34 Ответить
Зверху з квадрокоптера лопату кинули - закопуйтесь)
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13.10.2022 08:02 Ответить
Бухий Ванька шукає свої яйця, ніяк не визначить де ж його балабони з десятка знайдених.
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13.10.2022 08:11 Ответить
чмобикам рассказали о минных полях а о минных дорогах не успели
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13.10.2022 08:49 Ответить
Пушечному мясу про это знать и не положено.
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13.10.2022 11:21 Ответить
проявили жест "доброй воли" и самоликвидировались....
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13.10.2022 09:07 Ответить
Премію Дарвіна, цим інфузоріям.
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13.10.2022 09:13 Ответить
Самонаїбнувся.
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13.10.2022 09:49 Ответить
Как в том наркоманском анекдоте: "Идет медведь по лесу, видит, машина горит. Сел в нее и сгорел". Только тут "Едут кацапы по дороге, видят, впереди мины. Наехали на мины и взорвались".

Соглашусь - премию Дарвина этим неизвестным хероям!
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13.10.2022 10:05 Ответить
Ага, классика детства 1970-80х
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13.10.2022 11:20 Ответить
Редчайший мудак.
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13.10.2022 12:04 Ответить
Таких бы побольше! И не только на мотолыгах!
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13.10.2022 13:03 Ответить
ну і дебіли)))
казкові дебіли!!!
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13.10.2022 12:29 Ответить
Життя кацапів навіть для самих кацапів коштує десь півкопійки.
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13.10.2022 14:04 Ответить
Лопата випала.

..
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13.10.2022 21:22 Ответить
 
 