Российский МТЛБ взрывается на противотанковой мине. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как российский МТЛБ подрывается на противотанковой мине, которая даже не была спрятана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.

Бронированная машина едет прямо на установленные без маскировки мины и взрывается.