Російський МТЛБ підривається на протитанковій міні. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри, як російський МТЛБ підривається на протитанковій міні, яка навіть не була прихована.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у соцмережах.
Броньована машина їде прямо на встановлені без маскування міни та підривається.
Топ коментарі
+48 Urs
показати весь коментар13.10.2022 02:24
+35 Volodymyr Pinchuk #487682
показати весь коментар13.10.2022 00:51
+28 Richi #516987
показати весь коментар13.10.2022 00:47
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Ну, щас я его!!!!
Интересно какая сейчас мина рванула?
один говорит одно, второй другое...
Надеюсь, вас удовлетворил развёрнутый ответ, насколько это возможно в ленте форума Цензора.
- но понял что лоханулся с типо шуткой...
А те люди которые это добро видели на дорогах день-через день - так они не для съёмок видосов туда пришли, а совсем с другой целью.
"Найбільшу винахідливість людина проявляє у вбивстві собі подібних..."
Таких ********* хватает везде - в твитере весной видел видео: где-то на подъезде к Ворзелю легковушки с семьями прутся над расставленными ТМками, и под твитом вся лента в восхищенных комментах о "бесстрашии" *********. Для того, что бы МВН сработал, достаточно рядом проехать на велосипеде со стальной рамой. То что видно на видео - это обычная система минного заграждения на дороге, когда из десятка мин одна в середине ТМ-72.
Соглашусь - премию Дарвина этим неизвестным хероям!
казкові дебіли!!!
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