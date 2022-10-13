Російський МТЛБ підривається на протитанковій міні. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як російський МТЛБ підривається на протитанковій міні, яка навіть не була прихована.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у соцмережах.

Броньована машина їде прямо на встановлені без маскування міни та підривається.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ліквідували окупанта за допомогою бойового дрона. ВIДЕО