Момент попадания самолета Су-34 в жилой дом в российском Ейске. ВИДЕО
Момент попадания военного самолета Су-34 в жилой дом в Ейске (Краснодарский край, РФ).
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Топ комментарии
+61 Boris Urb
показать весь комментарий17.10.2022 20:12
+53 Urs
показать весь комментарий17.10.2022 20:11
+49 Ігор Медушівський
показать весь комментарий17.10.2022 20:08
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А город подумал
А город подумал
Учеееееенья идут".
Жители хоть понимают что в Украине такое же творят?
Я не спрашиваю, что случилось, я спрашиваю, в чём дело?
Поджаренные орки - мечта поэта!!!!!
Це коли вже кортить робити з вагітними кацапками та їхніми лічінусами отаке, як на обкладинці альбому Cannibal Corpse 1991 року...
...Та похій де. Головно, щоб то було на раZZії.
Російської влади проти своїх громадян. Це ж очевидно..
НАКАЗУ ПРО ЗНИЩЕННЯ ЇХ БАЗ НЕ БУДЕ
йес сэр!