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Момент влучання літака Су-34 в житловий будинок в російському Єйську. ВIДЕО

Момент влучання військового літака Су-34 в житловий будинок у Єйську (Краснодарський край, РФ).

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Автор: 

авіакатастрофа (1098) росія (65162) літак (2903)


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Топ коментарі
+61
Буряты учатся летать!
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17.10.2022 20:12
+53
здесь просто душевная истерика))
https://twitter.com/i/status/1582049911738052612
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17.10.2022 20:11
+49
Карма видно .
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17.10.2022 20:08
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Дрон -"Лапоть Су-34"
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17.10.2022 20:30 Відповісти
Грохот грохот грохот...аааааааа......Грохот грохот грохот...аааааааа......кричала свиноматкособака и её свинособачёнок, которые не могли прекратить снимать видосик горящего дома. Пускай у гнили этой ************ так каждый день будет или хотя бы через день, до последнего ***********, за всех убитых и искалеченных в Украине.
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17.10.2022 20:34 Відповісти
"А город подумал
А город подумал
А город подумал
Учеееееенья идут".
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17.10.2022 20:35 Відповісти
"Он упал"
Жители хоть понимают что в Украине такое же творят?
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17.10.2022 20:36 Відповісти
БЕЗ "ХОТЬ" - конечно понимают И ПОДДЕРЖИВАЮТ!!!!
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17.10.2022 20:39 Відповісти
Красівоє показують.
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17.10.2022 20:37 Відповісти
А в чём, собственно, дело?

Я не спрашиваю, что случилось, я спрашиваю, в чём дело?
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17.10.2022 20:41 Відповісти
Фамілію пілота в студію. Ми йому героя-вони йому кучу гіморою.
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17.10.2022 20:41 Відповісти
От же красіво. Біс
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17.10.2022 20:42 Відповісти
P.S.Всім загиблим міцного здоровя(:
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17.10.2022 20:44 Відповісти
...а ще потужної ерекції і карколомних пригод з лихими парфумами у пеклі.
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17.10.2022 20:57 Відповісти
Я писав не раз, не двічі і не тричі. Напишу іще раз: Бозя бачить усе...
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17.10.2022 20:45 Відповісти
А городу сказали что ученья идут...
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17.10.2022 20:46 Відповісти
Есть такая песня, есть...
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17.10.2022 20:49 Відповісти
Патаму, патаму што мы пилоты! Неба наш, неба наш радимый дом! Перьвым делом мы испортим самолеты! Ну а девушек? -А девушек патом!
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17.10.2022 22:21 Відповісти
https://youtu.be/bTVonRoqUTg?t=73 https://youtu.be/bTVonRoqUTg?t=73 В Ейске военный самолет упал во дворе девятиэтажки
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17.10.2022 20:50 Відповісти
А пілот то Бандерівець)))
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17.10.2022 20:50 Відповісти
Шикардос!!!!!

Поджаренные орки - мечта поэта!!!!!
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17.10.2022 20:51 Відповісти
Моторесурс видно накрылся на китайских запчастях.
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17.10.2022 20:52 Відповісти
Высокоточное оружие - аналоговнет.
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17.10.2022 20:54 Відповісти
Говорят на россии, в Ейске, нового Шахида испытали, с Ванькой внутри. Шахид 666.
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17.10.2022 20:56 Відповісти
Таки є Боженька.
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17.10.2022 20:58 Відповісти
Хоч щось добре зробив рашистський стервятник за свое нікчемне життя.
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17.10.2022 20:58 Відповісти
На відео зі звуком чути як рвуться касетні **********, але чомусь крики їхніх жінок з личинками у мене викликає не смуток, а посмішку...
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17.10.2022 20:58 Відповісти
Аналогічно. Показники цинічної русофобії давно перетнули усі критичні позначки. І після сьогоднішнього прильоту по моєму району - знову стрибкоподібне зростання.
Це коли вже кортить робити з вагітними кацапками та їхніми лічінусами отаке, як на обкладинці альбому Cannibal Corpse 1991 року...

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18.10.2022 10:26 Відповісти
рабы ***** как мы рады что самолеты падают вам на голову желаем вам ежедневно таких атракционов...
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17.10.2022 21:00 Відповісти
Кажись, катапульта сработала - как не к стати.
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17.10.2022 21:03 Відповісти
Чому ж... Якщо літун не розмазався по землі і зможе літати й надалі, йому виділять нового літака. А він розковбасить ще один будинок. Мо', навіть у ростові. Або у пєнзі. Чи саратові.
...Та похій де. Головно, щоб то було на раZZії.
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17.10.2022 21:38 Відповісти
ВОТ И НЕ ЗНАЮ КАК ПРАВИЛЬНО БУДЕТ: ЧИ НАЙ БЫ КАТАПУЛЬТИРОВАЛСЯ УДАЧНО , ШОБЫ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ ПРИХОДИЛИ К НЕМУ УБИЕННЫЕ ЖИЛЬЦЫ ЭТОГО ДОМА, ЧИ ПУСТЬ ВЫЖИВШИЕ ЕГО ТУПО ЗАМОЧАТ.
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17.10.2022 21:03 Відповісти
Шо так нормас - шо так , БІНГО
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17.10.2022 21:06 Відповісти
ЗАЧЭЭЭМ??? А може воно захоче повторити?
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17.10.2022 21:21 Відповісти
летчик полный идиот, даже не пытался отвернуть, куда он вообще летел на такой высоте над городом? Или там в этих дровах вообще всё отказало, кроме катапульты...
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17.10.2022 21:04 Відповісти
Летчик поступил правильно, там был штаб самого бендеры , тараном штаб уничтожен...
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17.10.2022 21:09 Відповісти
Кадиров, який полює на Бандеру, дасть летуну орден "Золота Вівця".
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17.10.2022 21:25 Відповісти
Самольотом-камікадзе унічтожено базу укронацистов, потєрь в воурожонних сіл рф нєт🤦🤦🤦
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17.10.2022 22:22 Відповісти
Лепота в лаптестане............................................................
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17.10.2022 21:04 Відповісти
У кацапів зараз одна задача - НЕГАЙНО ПЕРЕЧИТАТИ ВСІ ТУТЕШНІ КОМЕНТИ, хто неграмотний - тому розкажуть, хто глухий за сурдоперекладом
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17.10.2022 21:08 Відповісти
По словам Конашенкова,при падении самолёта в Ейске уничтожена украинская танковая бригада, две дивизии мотопехоты ВСУ и 100500 вертолётов Украины.
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17.10.2022 21:10 Відповісти
Suška analogovnet, ****...
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17.10.2022 21:26 Відповісти
Вопервых - это красиво!!!
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17.10.2022 21:12 Відповісти
Ну че там, в Ейске ?
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17.10.2022 21:19 Відповісти
Визитка Яроша на месте атаки "нашими своих" хоть не сгорела?! Фуф, я ж переживаю. И Ярош тоже.
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17.10.2022 21:24 Відповісти
Більше добрих новин....
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17.10.2022 21:26 Відповісти
Це теракт..
Російської влади проти своїх громадян. Це ж очевидно..
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17.10.2022 21:27 Відповісти
Фсе так душевно!
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17.10.2022 21:36 Відповісти
ЗНОВУ ПРО ГНИЛУ Зе ВЛАДУ - ДРОНИ ЗАПУЩЕНІ З БЕЛОРУСІ,
НАКАЗУ ПРО ЗНИЩЕННЯ ЇХ БАЗ НЕ БУДЕ
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17.10.2022 21:38 Відповісти
Все идет по плану.
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17.10.2022 21:39 Відповісти
Кацапи, вам піZда, а ви цього ще не розумієте. Хоча, не розумієте, чим розуміти? У вас гімно, замість мізків.
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17.10.2022 21:42 Відповісти
зядерним зарядом буде те саме....здоров`я усім мертвим хорошим руськім
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17.10.2022 21:50 Відповісти
є набагато ближче відео
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17.10.2022 21:56 Відповісти
******* і ко не дають спокою подвиги 11 вересня в США, вирішили зробити кальку, но шото пошло нє так🤦
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17.10.2022 22:20 Відповісти
Сиділи кацапердяї дивились по зомбоящику як якесь чмо розказувало про ядронну бімбу що її потрібно скинути на хахлов Аж тут бабах !!!! прилетіло , з першого по дев'ятий .
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17.10.2022 22:21 Відповісти
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17.10.2022 22:24 Відповісти
Буде тобі враже так, як відьма скаже
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17.10.2022 22:36 Відповісти
капрал Енот!
йес сэр!
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17.10.2022 23:07 Відповісти
Svolochi, sami sebja
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17.10.2022 23:16 Відповісти
Карма догнала. Сьогодні в Києві зранку скинули вибухівку на житловий будинок- 4 загиблих , 15 поранених , в Єйську увечері впав літак з вибухівкою -4 загиблих, 15 поранених. Будьте прокляті, вбивці!
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17.10.2022 23:20 Відповісти
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18.10.2022 00:04 Відповісти
Вибачте, але танцівники у біло-синьо-червоних імперських строях як начебто *традиційно-українських* - то наслідок спотворення з радянської доби і до сьогодні різними засланими козачками - як приміром вихованцем кдбістів пилатом-гопаківцем - справжніх українських традицій. Червоні шаровари не були основними в козаків 16-17ст і тим більше майже не зустрічались в селах навіть як святково-вихідні в 19-20ст.
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18.10.2022 11:00 Відповісти
Бумеранг ещё никто не отменял...., действует безотказно от Рождества Христова...
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18.10.2022 08:11 Відповісти
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