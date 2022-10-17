Момент влучання літака Су-34 в житловий будинок в російському Єйську. ВIДЕО
Момент влучання військового літака Су-34 в житловий будинок у Єйську (Краснодарський край, РФ).
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Топ коментарі
+61 Boris Urb
показати весь коментар17.10.2022 20:12
+53 Urs
показати весь коментар17.10.2022 20:11
+49 Ігор Медушівський
показати весь коментар17.10.2022 20:08
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А город подумал
А город подумал
Учеееееенья идут".
Жители хоть понимают что в Украине такое же творят?
Я не спрашиваю, что случилось, я спрашиваю, в чём дело?
Поджаренные орки - мечта поэта!!!!!
Це коли вже кортить робити з вагітними кацапками та їхніми лічінусами отаке, як на обкладинці альбому Cannibal Corpse 1991 року...
...Та похій де. Головно, щоб то було на раZZії.
Російської влади проти своїх громадян. Це ж очевидно..
НАКАЗУ ПРО ЗНИЩЕННЯ ЇХ БАЗ НЕ БУДЕ
йес сэр!