Экипаж украинского БТРа атакует позиции оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором боец экипажа украинского БМП запечатлел фрагмент атаки на позиции российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана изнутри боевой машины.

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