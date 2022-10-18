Экипаж украинского БТРа атакует позиции оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором боец экипажа украинского БМП запечатлел фрагмент атаки на позиции российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана изнутри боевой машины.
Топ комментарии
+40 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.10.2022 14:59
+30 Елена Роженко
показать весь комментарий18.10.2022 15:05
+13 Mykola Korzh
показать весь комментарий18.10.2022 15:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Попробуй завантажувати зображення з других сайтів, або зберігши картинку на комп, завантажити її на фотохостинг, а вже звідти на цензор.
Мне смотреть страшно. ЗСУ сила! Смерть ворогам.
Якшо прилетить в борт, то БМП перетвориться в братську могилу.
На броні більше шансів вижити.
Є шанс вчасно зіскочити.