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Новости Видео Война
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Экипаж украинского БТРа атакует позиции оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором боец экипажа украинского БМП запечатлел фрагмент атаки на позиции российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана изнутри боевой машины.

Смотрите: Уничтожение российского ЗРК "Тор" в Херсонской области. ВИДЕО

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+40
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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18.10.2022 14:59
+30
Блин...каждый кто на фронте герой....каждый....
Мне смотреть страшно. ЗСУ сила! Смерть ворогам.
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18.10.2022 15:05
+13
Завдяки воїнам ЗСУ Україна досі існує! Завдяки президентам України немає навіть сраного "крилатого мопеда запорожця" якого можна була б відправити на мордор хоча б на 1000 км((.
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18.10.2022 15:48
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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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18.10.2022 14:59 Ответить
передають ображеній ліверці полум'яний привіт.
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18.10.2022 16:06 Ответить
Сим победиши.
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18.10.2022 22:15 Ответить
Хто є з Румунії? Якого хера я не можу завантажити хвотку чи гіфку? Мабуть грьобаний готель перепони чинить......
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18.10.2022 15:01 Ответить
Завантажується не "copy" а "copy link location".
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18.10.2022 15:25 Ответить
*****, так і роблю. У Лондоні виходило, а в ****** - ні... Можливо, то така політика готелю, не дозволяється хфотки і гіфки завантажувати.... Сьогодні увечері запитаю адміністратора....
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18.10.2022 15:49 Ответить
Цензор не приймає картинки із багатьох кацапських ресурсів, а готель тут ні при чому.
Попробуй завантажувати зображення з других сайтів, або зберігши картинку на комп, завантажити її на фотохостинг, а вже звідти на цензор.
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18.10.2022 16:39 Ответить
Блин...каждый кто на фронте герой....каждый....
Мне смотреть страшно. ЗСУ сила! Смерть ворогам.
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18.10.2022 15:05 Ответить
На передньому борту бійці сидять на броні ???
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18.10.2022 15:45 Ответить
Так.
Якшо прилетить в борт, то БМП перетвориться в братську могилу.
На броні більше шансів вижити.
Є шанс вчасно зіскочити.
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18.10.2022 21:13 Ответить
Ну то хоч би на іншу сторону сіли і пригнулися, а то сидять рівно.
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19.10.2022 11:50 Ответить
Завдяки воїнам ЗСУ Україна досі існує! Завдяки президентам України немає навіть сраного "крилатого мопеда запорожця" якого можна була б відправити на мордор хоча б на 1000 км((.
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18.10.2022 15:48 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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18.10.2022 16:52 Ответить
ЗСУ треба в ноги цілувати,а зелену мерзоту нищити щоб і сліда небуло.
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18.10.2022 16:54 Ответить
Слава Героям! Смерть маскалям.
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19.10.2022 00:21 Ответить
 
 