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Екіпаж українського БТРа атакує позиції окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому боєць екіпажу українського БМП зафільмував фрагмент атаки на позиції російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений із середини бойової машини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на Херсонщині збили російський Су-25, - Повітряні Сили

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+40
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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18.10.2022 14:59
+30
Блин...каждый кто на фронте герой....каждый....
Мне смотреть страшно. ЗСУ сила! Смерть ворогам.
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18.10.2022 15:05
+13
Завдяки воїнам ЗСУ Україна досі існує! Завдяки президентам України немає навіть сраного "крилатого мопеда запорожця" якого можна була б відправити на мордор хоча б на 1000 км((.
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18.10.2022 15:48
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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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18.10.2022 14:59 Відповісти
передають ображеній ліверці полум'яний привіт.
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18.10.2022 16:06 Відповісти
Сим победиши.
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18.10.2022 22:15 Відповісти
Хто є з Румунії? Якого хера я не можу завантажити хвотку чи гіфку? Мабуть грьобаний готель перепони чинить......
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18.10.2022 15:01 Відповісти
Завантажується не "copy" а "copy link location".
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18.10.2022 15:25 Відповісти
*****, так і роблю. У Лондоні виходило, а в ****** - ні... Можливо, то така політика готелю, не дозволяється хфотки і гіфки завантажувати.... Сьогодні увечері запитаю адміністратора....
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18.10.2022 15:49 Відповісти
Цензор не приймає картинки із багатьох кацапських ресурсів, а готель тут ні при чому.
Попробуй завантажувати зображення з других сайтів, або зберігши картинку на комп, завантажити її на фотохостинг, а вже звідти на цензор.
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18.10.2022 16:39 Відповісти
Блин...каждый кто на фронте герой....каждый....
Мне смотреть страшно. ЗСУ сила! Смерть ворогам.
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18.10.2022 15:05 Відповісти
На передньому борту бійці сидять на броні ???
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18.10.2022 15:45 Відповісти
Так.
Якшо прилетить в борт, то БМП перетвориться в братську могилу.
На броні більше шансів вижити.
Є шанс вчасно зіскочити.
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18.10.2022 21:13 Відповісти
Ну то хоч би на іншу сторону сіли і пригнулися, а то сидять рівно.
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19.10.2022 11:50 Відповісти
Завдяки воїнам ЗСУ Україна досі існує! Завдяки президентам України немає навіть сраного "крилатого мопеда запорожця" якого можна була б відправити на мордор хоча б на 1000 км((.
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18.10.2022 15:48 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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18.10.2022 16:52 Відповісти
ЗСУ треба в ноги цілувати,а зелену мерзоту нищити щоб і сліда небуло.
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18.10.2022 16:54 Відповісти
Слава Героям! Смерть маскалям.
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19.10.2022 00:21 Відповісти
 
 