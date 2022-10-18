Екіпаж українського БТРа атакує позиції окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому боєць екіпажу українського БМП зафільмував фрагмент атаки на позиції російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений із середини бойової машини.

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