Екіпаж українського БТРа атакує позиції окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому боєць екіпажу українського БМП зафільмував фрагмент атаки на позиції російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений із середини бойової машини.
Топ коментарі
+40 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.10.2022 14:59
+30 Елена Роженко
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+13 Mykola Korzh
показати весь коментар18.10.2022 15:48
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Мне смотреть страшно. ЗСУ сила! Смерть ворогам.
Якшо прилетить в борт, то БМП перетвориться в братську могилу.
На броні більше шансів вижити.
Є шанс вчасно зіскочити.