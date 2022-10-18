ЗСУ на Херсонщині збили російський Су-25, - Повітряні Сили
Українські захисники на Херсонщині вранці збили російський штурмовик Су-25.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Трохи позитиву. Свіжа новина, хвилин 15 тому на Херсонщині Повітряне командування "Південь" збило Су-25 рашистів. Мінус один ворожий літак", - зазначив він.
Топ коментарі
+16 Snart
показати весь коментар18.10.2022 10:12
+16 Геннадий Дуда
показати весь коментар18.10.2022 10:12
+8 Hazan Eldoran
показати весь коментар18.10.2022 10:16
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Мабуть вони плутають СУ-24 и Су-25. Сумарно їх може буть стільки.
Їх сплутати неможливоо!!