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ЗСУ на Херсонщині збили російський Су-25, - Повітряні Сили

су

Українські захисники на Херсонщині вранці збили російський штурмовик Су-25.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи позитиву. Свіжа новина, хвилин 15 тому на Херсонщині Повітряне командування "Південь" збило Су-25 рашистів. Мінус один ворожий літак", - зазначив він.

Також читайте: Минулої доби авіація Сил оборони вразила 18 районів зосередження техніки ворога та 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Автор: 

літак (2900) знищення (7172) Повітряні сили (2610) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+16
Маю надію, що пілот не вижив.
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18.10.2022 10:12
+16
Дякуємо воїни! Нищить цю московитську наволоч до сьомого коліна. Московії повинна бути знищена! Слава Україні!
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18.10.2022 10:12
+8
полукустарні штуки КОШМАРЯТь цілую країну а замість того, шоб самим почати робити ШМАРКЛІ ЖУЮТь. от на що треба збирати гроші.
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18.10.2022 10:16
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Маю надію, що пілот не вижив.
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18.10.2022 10:12 Відповісти
СУ -25 був вколотий "Іглою" а пілот помер від "передозу"
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18.10.2022 10:15 Відповісти
Дякуємо воїни! Нищить цю московитську наволоч до сьомого коліна. Московії повинна бути знищена! Слава Україні!
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18.10.2022 10:12 Відповісти
А моє місто атакують,рідні сидять у сховищах, до цього ігнорували. Золота осінь,а несе горе і руйнування. Бережіть себе
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18.10.2022 10:13 Відповісти
будемо сподіватися, що це вже агонія. звір ще молотить копитами в повітрі, клацають зуби, але хребет вже зламано і смерть - питання часу.
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18.10.2022 10:17 Відповісти
а яке місто в Україні не атакують? Хіба що Мукачево, Берегово... бо там багато мадьяр
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18.10.2022 10:20 Відповісти
Дивлюсь список, дивно,але мого міста не має, дивно,бо ППО працюють...дай Боже принесло. Тримайтесь і бережіть себе
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18.10.2022 11:11 Відповісти
полукустарні штуки КОШМАРЯТь цілую країну а замість того, шоб самим почати робити ШМАРКЛІ ЖУЮТь. от на що треба збирати гроші.
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18.10.2022 10:16 Відповісти
Полукустарні??? Самим почати робити??? Що робити? Винищувач з нуля під час війни??? Шановний, Ви в адекваті???
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18.10.2022 10:22 Відповісти
речь про мопеды видать
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18.10.2022 10:25 Відповісти
Питання про адекватність залишається оскільки в статті ні слова про мопеди
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18.10.2022 10:26 Відповісти
Це він про іранські дрони...
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18.10.2022 10:26 Відповісти
В нас є більш важливі цілі, ніж просто когось "покошмарити".
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18.10.2022 10:29 Відповісти
А хіба "супутник-притули" їх не бачить ?
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18.10.2022 10:30 Відповісти
То може кращє б спочатку почитали, що таке ICEYE і що він бачить?
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18.10.2022 10:35 Відповісти
Мені щось не віриться, що так багато збивають саме СУ-25. Їх взагалі на озброєнні Росії було меньше 200 штук до війни в усіх авіаційних полках.
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18.10.2022 10:18 Відповісти
кхм, это дозвуковой штурмовик, работающий на передке, морально устаревший, с аналоговой авионикой ... грачей, как раз, должны больше всех сбивать
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18.10.2022 10:22 Відповісти
Їх просто нема в такой кількості. навіть 200 Су-25 в ніх не було, а вже пишуть 268.

Мабуть вони плутають СУ-24 и Су-25. Сумарно їх може буть стільки.
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18.10.2022 10:29 Відповісти
не лидер - среди сбитых ру бортов пока су 34 су25 вторым по списку идет
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18.10.2022 11:35 Відповісти
Су-24 м (фронтовий бомбардувальник із змінною стріловидністю крила), Су-25 - броньований штурмовик поля бою.
Їх сплутати неможливоо!!
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18.10.2022 12:09 Відповісти
Так ми тільки 268 літаків усіх типів назбивали. Су-25 у них найбільше було за інші, тому саме їх найчастіше використовують і збивають. Також, вони застарілі у порівнянні з іншими моделями на озброєнні.
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18.10.2022 10:25 Відповісти
Неправда, не найбільше. Тому я дивуюся. Вони напевно всі записують у СУ-25, хоча там могли буть СУ-24, або СУ-34, Су-35. Бо саме Су-25 вже повинні були закінчиться.
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18.10.2022 10:28 Відповісти
Кому повинні? Ви ж навіть не порахували, скільки су-25 ми офіційно заявили знищеними) ця кількість значно менше 200.
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18.10.2022 10:42 Відповісти
А су-34 та су-35 взагалі на порядок менше, тому логічно, що їх рідше використовують і рідше збивають.
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18.10.2022 10:44 Відповісти
В них ще залишилось СУ-25 стільки, що наводить на думку що їх збили меньше, чим пишуть. Навіть якщо додати інші моделі, яких збили не так багато, не вийде 268, або вони плутають СУ 25 и СУ-24.
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18.10.2022 11:33 Відповісти
Давайте предметно. Скільки вони заявили су-25? Якщо ви не знаєте, то про що взагалі розмова йде?
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18.10.2022 11:40 Відповісти
Забавно будет если опять попадется петух,которого уже сбивали и обменяли. Ведь по-любому эти скоты опять летают и бомбят.
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18.10.2022 10:21 Відповісти
І воно буде це робити з лютого ненавистю, бо бачте єво аскарбілі і унізілі.
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18.10.2022 10:24 Відповісти
навряд чи, пара катапультувань і хребет більше не тримає тіло нормально.
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18.10.2022 10:27 Відповісти
А ***** не просто унізілі, ***** Апустілі, хоча воно і є Аущєне пА жизні
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18.10.2022 10:39 Відповісти
Добра новина. Тільки одне зауваження автору. Не Повітряне командування "Південь" збило Су-25 рашистів, а воїни ВСУ на півдні збили. Слава воїнам ВСУ, Слава Україні!
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18.10.2022 10:38 Відповісти
Багато воінів ЗСУ на півдні не мають ніякого відношення до ППО, тому це просто уточнення, які саме воіни ЗСУ на півдні це зробили.
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18.10.2022 11:15 Відповісти
Всі воїни хоч на півдні, сході чи півночі виконують різні задачі та відносяться до ВСУ
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18.10.2022 11:19 Відповісти
Так, але конкретно цей літак збили воіни ЗСУ, які входять до складу конкретно повітряного командування Південь, що тут незрозумілого?
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18.10.2022 11:35 Відповісти
Перечитай шо написали журналісти, тоді зрозумієш, чого я так написав.
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18.10.2022 11:45 Відповісти
Погугли, що таке повітряне командування "Південь", тоді зрозумієш, чому написане тобою - маячня.
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18.10.2022 11:56 Відповісти
ВІн з усима сперечається, мабуть вважає себе дуже розумним)) Але не завжди навіть розуміє написане)
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18.10.2022 11:56 Відповісти
Це й є проблема: люди вважають, що вони все знають і зухвало коментують про організацію зсу, навіть дупля не відбиваючи, що таке повітряне командування "Південь" і про що вони пишуть)
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18.10.2022 12:03 Відповісти
А ти віддаєш дупля? Думаєш сам генерал зі своїми полковниками взяв Стінгер чи сіз за пульт ЗРК та позбивав всі ракаети
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18.10.2022 12:14 Відповісти
Прикинь, у складі повітряного командування "Південь" знаходяться усі воіни ППО ЗСУ, які воюють на Півдні, а не тільки генерал із полковниками. Хоч би розібрався спочатку, про що мелеш.
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18.10.2022 12:21 Відповісти
На майбутнє, щоб ти не сідав більше в ту ж саму калюжу:

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18.10.2022 12:24 Відповісти
Ти взагалі в адекваті? Мова ж не про склад, а про те як написали журналісти.
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18.10.2022 12:47 Відповісти
Мова йшла про повітряне командування "Південь" і про те, що вони збили ворожий літак.
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18.10.2022 12:52 Відповісти
Ну, а я про що? Командування командує, а не збиває
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18.10.2022 13:15 Відповісти
Ну що ж ти знову у туж калюжу намагаєшься сісти, з якоі я тебе тільки-но витягнув)))
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18.10.2022 14:02 Відповісти
Здрисни, просто здрисни опудало...
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18.10.2022 16:37 Відповісти
Щось я дуже сумніваюсь , що літак збило повітряне командування " Південь " . Можна подвиги воїнів на фронті приписувати собі , але ж треба й міру знати .
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18.10.2022 10:56 Відповісти
Літак збило повітряне командування "Південь", а ви просто не в темі, що воно таке є.
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18.10.2022 11:14 Відповісти
А хто сказав, що вони завжди катапультуються? їм навіть стропи підрізали, щоб вони цього не робили. А ось недовірою до ЗСУ ти на кацапчика схожий, у якого друзів та знайомих немає на фронті, щоб підтверджувати тобі...
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18.10.2022 11:44 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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18.10.2022 12:42 Відповісти
 
 