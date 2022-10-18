Днепропетровские теробороновцы уничтожили российский танк Т-72. ВИДЕО
Сегодня в результате слаженных действий подразделений Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с приданными подразделениями ВСУ был уничтожен российский танк Т-72.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
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Ap Kats
показать весь комментарий18.10.2022 17:30 Ответить Мне нравится 4
Vic tor #428652
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9k38
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Michael Barsukov
показать весь комментарий18.10.2022 19:31 Ответить Мне нравится 4
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