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Днепропетровские теробороновцы уничтожили российский танк Т-72. ВИДЕО

Сегодня в результате слаженных действий подразделений Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с приданными подразделениями ВСУ был уничтожен российский танк Т-72.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

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Автор: 

танк (2256) тероборона (340)


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перейменуйте вже накінець це .....петровське!
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18.10.2022 17:30 Ответить
Січеславське
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18.10.2022 21:47 Ответить
Спортився лаптєносний танчик
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18.10.2022 17:31 Ответить
Щось мені вважається, що це Т-62.
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18.10.2022 19:31 Ответить
 
 