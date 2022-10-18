Дніпропетровські тероборонівці знищили російський танк Т-72. ВIДЕО
Сьогодні, у результаті злагоджених дій підрозділів Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони, разом з приданими підрозділами ЗСУ, було знищено російський танк Т-72.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
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Ap Kats
показати весь коментар18.10.2022 17:30 Відповісти Мені подобається 4
Vic tor #428652
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Michael Barsukov
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