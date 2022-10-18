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Дніпропетровські тероборонівці знищили російський танк Т-72. ВIДЕО

Сьогодні, у результаті злагоджених дій підрозділів Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони, разом з приданими підрозділами ЗСУ, було знищено російський танк Т-72.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дніпровські тероборонівці знищили з ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-80БВ. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) тероборона (386)


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перейменуйте вже накінець це .....петровське!
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18.10.2022 17:30 Відповісти
Січеславське
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18.10.2022 21:47 Відповісти
Спортився лаптєносний танчик
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18.10.2022 17:31 Відповісти
Щось мені вважається, що це Т-62.
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18.10.2022 19:31 Відповісти
 
 