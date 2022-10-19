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Украинские воины буксируют трофейный танк. ВИДЕО

Украинские воины захватили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором бойцы буксируют трофейную бронемашину.

Также смотрите: Генерал Петреус, Посол Хербст и Арсений Яценюк – онлайн дискуссия КФБ "Борьба за Украину". ВИДЕО

трофеи (180)


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Топ комментарии
+11
Такі запобігливі наші військові , все тягнуть до рідноі домівки
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19.10.2022 09:52
+11
Слава ЗСУ !!!
Смерть рашонаZистській фідарасії !!!
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19.10.2022 09:58
+6
++
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19.10.2022 09:46
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19.10.2022 09:46 Ответить
Буксирують ЧЕРГОВИЙ трофейний танк.
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19.10.2022 09:46 Ответить
Такі запобігливі наші військові , все тягнуть до рідноі домівки
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19.10.2022 09:52 Ответить
Слава ЗСУ !!!
Смерть рашонаZистській фідарасії !!!
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19.10.2022 09:58 Ответить
Неужели рашисты уже танки из музея в Кубинке на фронт отправляют ? Ну уж очень трофейный танк на видео похож на ленд-лизовский "Черчилль"
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19.10.2022 10:02 Ответить
Сам сер Уїнстнон не дуже любив цей танк та казав, що цей танк такий негарний та незграбний, як він сам.
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19.10.2022 10:08 Ответить
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19.10.2022 10:23 Ответить
сер Уінстон - не був клованом, не ухилявся і ніколи не обсірав свою страну.
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20.10.2022 02:56 Ответить
Справжі українські хазяї. Кожен день щось до хати тягнуть)
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19.10.2022 10:05 Ответить
Нормальні хазяї так і роблять з грабіжниками-халамидлівцями - впіймав, роздяг догола і вигнав звіздюлями на мороз до голодних собак з лісу. Та що там собаки, які швидше всеїдні, ніж хижаки. Кацапи і наших домашніх котів, що є чистими хижаками, які здичавіли з-за кацапів, перетворили на людоїдів. На минулому тижні бачив велике відео зі звільненого Лиману. Відступаючи орки залишили на одній з вулиць купу своїх дохлих свинособачих однозграйників в кількості 13 штук. І от на цій купі годуються здичавілі пси та коти. Мене ледь не вивернуло, коли показали великого схудлого кота, який гриз пальці оркові, який відкинувся.
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19.10.2022 10:20 Ответить
Навіть не знаю, а доречно тут - шо Бог дав, все у торбу. Хлопці, хай Бог дає, та щей без черги.
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19.10.2022 19:08 Ответить
 
 