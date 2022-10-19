Украинские воины буксируют трофейный танк. ВИДЕО

Украинские воины захватили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором бойцы буксируют трофейную бронемашину.

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