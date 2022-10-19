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Новости Видео Война
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Танковый бой вблизи Павловки и Егоровки Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, в котором рассказывается о танковом бое между селами Павловка и Егоровка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент боя село Павловка контролировалось ВСУ, а Егоровка – российскими оккупантами. Колонна вражеской бронетехники в составе двух танков Т-80 и три БМП-3 выехала из Егоровки и начала движение в направлении Павловки. В перелеске оккупанты неожиданно наткнулись на украинский танк Т-64БВ. Со второго раза оккупанты попали в украинский танк и тот загорелся. Затем артиллеристы ВСУ открыли огонь по перелеску. Группа российской бронетехники начала возвращаться обратно в Егоровку. При этом два БТРа украинские воины уничтожили из ПТРК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский оккупант бросил товарищей в горящем танке и убежал. ВИДЕО

танк (2256)


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Топ комментарии
+19
Всем привет! Я, Мартин Ньюман. У меня нет претензий, что моё видео выложили на Цензоре. Только добавлю ссылку на канал, чтобы люди могли подписаться и смотреть ещё и другие видео.

https://youtu.be/Lv93wutRXxc

Слава Украине!
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19.10.2022 13:01
+15
Схоже у 64-ки заклинив механізм заряджання і вона смикалась взад-вперед шоб загнати снаряд в ствол.
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19.10.2022 12:41
+14
А хто сказав шо 80-ка краща за 64-ку?
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19.10.2022 12:42
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Кстати, именно благодаря Цензору я узнал о существовании вашего канала, а прочитав ваш этот комент еще и подпишусь на вас)
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19.10.2022 13:47 Ответить
Martin Newman - великолепный дотошный эксперт! Подписан на его канал и всем советую сделать это! 👍
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19.10.2022 14:17 Ответить
нифига себе, та скажи спасибо что бесплатно пропиарили, во кадр!

Сам разбор отличный
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19.10.2022 14:59 Ответить
Все понятно вот вам пресмыкание Европы перед карликом дают плоды,наши ребята погибают,ибо стоял бы там не 64-ка а "Абрамс" или "Леопард"то заклинило бы не у нас а у кацапов..навеки.
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19.10.2022 13:02 Ответить
Видео староватое, но тяжело смотреть на наших танкистов, которых фашисты в упор расстреляли....видимо поломка механизма заряжания или раненый наводчик...
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19.10.2022 13:14 Ответить
Вопрос: почему незамнтно подощли в упор? Не било наблюдентя за прилегающей територией?
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19.10.2022 13:33 Ответить
Там для всех неожиданность встречи, учитывая, что наш танк был фактически на позициях паРашкинцев...
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19.10.2022 13:51 Ответить
Сказано вами не отменяет необходимости организации своими силами непосредственого охранения, наблюдентя, самооборони.
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19.10.2022 14:05 Ответить
100%...
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19.10.2022 14:17 Ответить
Пистць як українські танкісти проспали...
Як то танк наш там взагалі опинився, без прикриття, без розвідки, а чому оператори БПЛА по радіо не наказали їм ***********?!
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19.10.2022 15:41 Ответить
танковий бій між селами Павлівка та Єгорівка на Донеччині - вибачаюсь, це як розуміти ???
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19.10.2022 16:23 Ответить
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