Танковый бой вблизи Павловки и Егоровки Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, в котором рассказывается о танковом бое между селами Павловка и Егоровка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент боя село Павловка контролировалось ВСУ, а Егоровка – российскими оккупантами. Колонна вражеской бронетехники в составе двух танков Т-80 и три БМП-3 выехала из Егоровки и начала движение в направлении Павловки. В перелеске оккупанты неожиданно наткнулись на украинский танк Т-64БВ. Со второго раза оккупанты попали в украинский танк и тот загорелся. Затем артиллеристы ВСУ открыли огонь по перелеску. Группа российской бронетехники начала возвращаться обратно в Егоровку. При этом два БТРа украинские воины уничтожили из ПТРК.
Топ комментарии
+19 Martin Newman
показать весь комментарий19.10.2022 13:01
+15 MausMike
показать весь комментарий19.10.2022 12:41
+14 MausMike
показать весь комментарий19.10.2022 12:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сам разбор отличный
Як то танк наш там взагалі опинився, без прикриття, без розвідки, а чому оператори БПЛА по радіо не наказали їм ***********?!