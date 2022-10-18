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Российский оккупант бросил товарищей в горящем танке и убежал. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" обнародовали видео уничтожения вражеского танка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Можно увидеть, как из горящей машины вылезает один из членов экипажа и убегает со всех ног с места происшествия, бросив своих товарищей.

Читайте также: Днепропетровские теробороновцы уничтожили российский танк Т-72. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) танк (2256) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+56
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18.10.2022 17:45
+49
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18.10.2022 17:41
+34
гуские сваих не брасают.. це був бурят
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18.10.2022 17:43
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18.10.2022 17:41 Ответить
Тікай хто може, бо зараз рвоне.
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18.10.2022 17:42 Ответить
гуские сваих не брасают.. це був бурят
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18.10.2022 17:43 Ответить
гарна робота ЗСУ : ето значіт что ідьот всьо по плану і сруццкіє своіх нє бросают
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18.10.2022 17:43 Ответить
vin za unitazom pobežal
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20.10.2022 00:54 Ответить
мехвод оказался самым сообразительным.
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18.10.2022 17:44 Ответить
Похоже он живой просто один

Остальные горят
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18.10.2022 17:52 Ответить
Ні, просто він кацап.

Наші загиблих побратимів витягають під обстрілами, не кажучи про поранених.
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18.10.2022 18:06 Ответить
Кацапи свох не кидають , а драпаютьх щодуху
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18.10.2022 17:45 Ответить
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18.10.2022 17:45 Ответить
Артіцатєльноє спасеніє своєго екіпажа.Ілі екіпаж чужой-патаму і бросіл.
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18.10.2022 17:45 Ответить
Патамуша свая жопа-всєда свая жопа...
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18.10.2022 17:45 Ответить
Thank you, your comment just made my day
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18.10.2022 19:00 Ответить
Он побежал за специями, пока "коллеги" дойдут до хрустящей корочки.
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18.10.2022 17:45 Ответить
Судя по тому, что это горящее железо пыталось сбаться от огня наших защитников, этот недожаренный рашистик рванул прямиком в плен сдаваться.
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18.10.2022 17:51 Ответить
Верное решение
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18.10.2022 17:55 Ответить
Скорее чувак не сообразил, что танк развернуло и он в плен бежит. Вот сюрприз будет!
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18.10.2022 18:24 Ответить
Та то може й не товариш його був, а якійсь бурят, який займався дідовщиною, та всяческі принижував ваньку за національним приводом.
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18.10.2022 17:52 Ответить
А що? В когось е інші пропозиції дій? Чи механік мав загинути з єкіпажем? Мудрий москаль. Тепер мае нагоду здатися у полон.
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18.10.2022 17:54 Ответить
Один з небагатьох адекватних коментів.
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18.10.2022 18:08 Ответить
відео не повністю,потім рванув бк,від того і тікав
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18.10.2022 19:49 Ответить
Вряд ли там ещё кто-то живой был.
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18.10.2022 17:57 Ответить
сам удирай, а товарища умирай.
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18.10.2022 17:58 Ответить
Он спєшіл доложіть о побєдє!
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18.10.2022 18:01 Ответить
Та невідомо - можливо, він один був у тому танку
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18.10.2022 18:05 Ответить
То як ловко побіг, усі б так.
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18.10.2022 18:07 Ответить
Усама Болт аж позаздрив.
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18.10.2022 18:09 Ответить
да прям таки бросил! хоть что на ,,героя"выдумаете!! чувак за ладой побежал за одно товарищам медальки подвезёт,так что вовсе и не убежал!!
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18.10.2022 18:07 Ответить
Швидше за все двоє в башті вже почали підрум*янюватись. Нікого було рятувати
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18.10.2022 18:08 Ответить
А білий дим, то тіпа він здавався? 😂 І побіг в напрямку з якого приїхав😂😂😂
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18.10.2022 18:09 Ответить
"Він сваїх не бросіл", він на них поклав.
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18.10.2022 18:14 Ответить
Ну и на кого рассчитана подобным образом написана статья ? На видео ясно, что внутри экипажу уже ж.па ! Водила сделал все правильно ! Лучше, конечно, что бы и он не вылез.
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18.10.2022 18:14 Ответить
Що Вам сказати. На відео видно як наші розковбасили лаптєтанк з екіпажем всередині. Гадаю, час від часу такі коротенькі відео треба показувати людям, щоб розуміли: кацапам буде дупа.
А те, що один орк виявився надто прудким - не біда. Маю підозру, що тепер він буде всцикатися і всиратися від будь-якого гучного звуку і виду відкритого вогню. Та й по кілька разів протягом ночі просинатиметься у свіжо-обісцяному ліжку, бо снитися йому будуть далеко не цицькаті дівки.
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18.10.2022 21:11 Ответить
Это ясно... Меня не видео "удивило", а текст статьи ... Меня как читателю оно было неприятно... , как будто автор думает, что я тупой кацап и не вижу, что текст не соответствует к видео ... Я же не кацап... - я умею сам видеть и осмыслить то что вижу...
Мне обидно...
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18.10.2022 21:19 Ответить
Сюди заходять не лише люди з аналітичним складом мислення . Отже, частину матеріалів є сенс подавати і в такому вигляді. Адже в курсі справ краще тримати якомога більше людей, чи не так?
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18.10.2022 22:13 Ответить
кто ждал что оно бабахнет в конце?)))
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18.10.2022 18:25 Ответить
То он на них обиделся ...увидел какой дым идёт с башни и понял что они курят траву а его не позвали...
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18.10.2022 18:26 Ответить
Якщо "залишити за дужками" нашу радість, то в "сухому залишку" це звичайний інстинкт самозбереження.
Але є і технічні питання...
До того, як покинути машину, мехвод був включений в внутрішню переговорну систему і, скоріш всього, нікого не докликався.
Судячи по диму, що пробивається крізь згорівші ущільнювачі, командир та оператор гармати загинули в диму.
До того ж, щоб відкрити люки із зовні, потрібен ключ.
Так, це простенький ключ, але він є.
А ключ, який, зазвичай, на стоянках та при перевезенні машини на тралі, зберігається біля зенітного кулемета, в мішку для скидання сегментів стрічок з-під кулеметних патронів, при посадці в танк, командир забирає всередину машини.
Та і боєкомплект може "бахнути" в будь який момент...
Так що приводу для подвигу не знайшлося.
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18.10.2022 18:29 Ответить
Та і житоньки ж хочеться
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18.10.2022 18:44 Ответить
Одного тільки не розумію, що мав на увазі орк, аніж вбивати людей в Україні. невже він думав, що повернеться додому живим?
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18.10.2022 18:32 Ответить
Брак свіжих новин? Тоді можна відео 2-х місячної давності подати під новим заголовком...https://censor.net/ua/video_news/3360376/biyitsi_93yi_ombr_znyschyly_tank_okupantiv_na_harkivschyni_video
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18.10.2022 18:41 Ответить
Дякую. Закинуто запит на форум про мету таких «публікацій».
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18.10.2022 19:05 Ответить
кацапюра - сваіх брасаєм... )))
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18.10.2022 18:45 Ответить
А внутри танка есть возможность перебраться с места стрелка на место механика?
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18.10.2022 18:54 Ответить
И шо вы так на бедного орка таки наезжаете?Может у него телефон сел и он побежал за подзарядкой что бы потом в Тик-Токе все выложить.
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18.10.2022 18:56 Ответить
Побежал звать на помощь
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18.10.2022 19:05 Ответить
Він побіг до ЗСУ за вогнегасником.
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18.10.2022 19:17 Ответить
боян
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18.10.2022 19:30 Ответить
Одним словом - пи*арас, - как и все его кацапотаварищи.
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18.10.2022 19:34 Ответить
Он их, наверное, звал, но они не захотели.
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18.10.2022 21:20 Ответить
це він за водою в расею побіг
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18.10.2022 21:22 Ответить

как-то так
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18.10.2022 21:33 Ответить
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18.10.2022 22:18 Ответить
Русскіє сваїх нє брасают! Ани их просто кидают через ху:*?й
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18.10.2022 23:21 Ответить
Єґо паслали за агнитушитєлєм.
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19.10.2022 00:49 Ответить
Кого бросили, тот уже не свой.
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19.10.2022 13:04 Ответить
 
 