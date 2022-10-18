УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5200 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
27 651 60

Російський окупант кинув товаришів у палаючому танку та втік. ВIДЕО

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" оприлюднили відео знищення ворожого танка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Можна побачити, як з палаючої машини вилазить один з членів екіпажу і тікає щодуху з місця події, кинувши своїх товаришів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк Т-80БВ з мертвим екіпажем рухається по колу після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) танк (2067) 93 окрема механізована бригада (294)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
показати весь коментар
18.10.2022 17:45
+49
показати весь коментар
18.10.2022 17:41
+34
гуские сваих не брасают.. це був бурят
показати весь коментар
18.10.2022 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.10.2022 17:41 Відповісти
Тікай хто може, бо зараз рвоне.
показати весь коментар
18.10.2022 17:42 Відповісти
гуские сваих не брасают.. це був бурят
показати весь коментар
18.10.2022 17:43 Відповісти
гарна робота ЗСУ : ето значіт что ідьот всьо по плану і сруццкіє своіх нє бросают
показати весь коментар
18.10.2022 17:43 Відповісти
vin za unitazom pobežal
показати весь коментар
20.10.2022 00:54 Відповісти
мехвод оказался самым сообразительным.
показати весь коментар
18.10.2022 17:44 Відповісти
Похоже он живой просто один

Остальные горят
показати весь коментар
18.10.2022 17:52 Відповісти
Ні, просто він кацап.

Наші загиблих побратимів витягають під обстрілами, не кажучи про поранених.
показати весь коментар
18.10.2022 18:06 Відповісти
Кацапи свох не кидають , а драпаютьх щодуху
показати весь коментар
18.10.2022 17:45 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 17:45 Відповісти
Артіцатєльноє спасеніє своєго екіпажа.Ілі екіпаж чужой-патаму і бросіл.
показати весь коментар
18.10.2022 17:45 Відповісти
Патамуша свая жопа-всєда свая жопа...
показати весь коментар
18.10.2022 17:45 Відповісти
Thank you, your comment just made my day
показати весь коментар
18.10.2022 19:00 Відповісти
Он побежал за специями, пока "коллеги" дойдут до хрустящей корочки.
показати весь коментар
18.10.2022 17:45 Відповісти
Судя по тому, что это горящее железо пыталось сбаться от огня наших защитников, этот недожаренный рашистик рванул прямиком в плен сдаваться.
показати весь коментар
18.10.2022 17:51 Відповісти
Верное решение
показати весь коментар
18.10.2022 17:55 Відповісти
Скорее чувак не сообразил, что танк развернуло и он в плен бежит. Вот сюрприз будет!
показати весь коментар
18.10.2022 18:24 Відповісти
Та то може й не товариш його був, а якійсь бурят, який займався дідовщиною, та всяческі принижував ваньку за національним приводом.
показати весь коментар
18.10.2022 17:52 Відповісти
А що? В когось е інші пропозиції дій? Чи механік мав загинути з єкіпажем? Мудрий москаль. Тепер мае нагоду здатися у полон.
показати весь коментар
18.10.2022 17:54 Відповісти
Один з небагатьох адекватних коментів.
показати весь коментар
18.10.2022 18:08 Відповісти
відео не повністю,потім рванув бк,від того і тікав
показати весь коментар
18.10.2022 19:49 Відповісти
Вряд ли там ещё кто-то живой был.
показати весь коментар
18.10.2022 17:57 Відповісти
сам удирай, а товарища умирай.
показати весь коментар
18.10.2022 17:58 Відповісти
Он спєшіл доложіть о побєдє!
показати весь коментар
18.10.2022 18:01 Відповісти
Та невідомо - можливо, він один був у тому танку
показати весь коментар
18.10.2022 18:05 Відповісти
То як ловко побіг, усі б так.
показати весь коментар
18.10.2022 18:07 Відповісти
Усама Болт аж позаздрив.
показати весь коментар
18.10.2022 18:09 Відповісти
да прям таки бросил! хоть что на ,,героя"выдумаете!! чувак за ладой побежал за одно товарищам медальки подвезёт,так что вовсе и не убежал!!
показати весь коментар
18.10.2022 18:07 Відповісти
Швидше за все двоє в башті вже почали підрум*янюватись. Нікого було рятувати
показати весь коментар
18.10.2022 18:08 Відповісти
А білий дим, то тіпа він здавався? 😂 І побіг в напрямку з якого приїхав😂😂😂
показати весь коментар
18.10.2022 18:09 Відповісти
"Він сваїх не бросіл", він на них поклав.
показати весь коментар
18.10.2022 18:14 Відповісти
Ну и на кого рассчитана подобным образом написана статья ? На видео ясно, что внутри экипажу уже ж.па ! Водила сделал все правильно ! Лучше, конечно, что бы и он не вылез.
показати весь коментар
18.10.2022 18:14 Відповісти
Що Вам сказати. На відео видно як наші розковбасили лаптєтанк з екіпажем всередині. Гадаю, час від часу такі коротенькі відео треба показувати людям, щоб розуміли: кацапам буде дупа.
А те, що один орк виявився надто прудким - не біда. Маю підозру, що тепер він буде всцикатися і всиратися від будь-якого гучного звуку і виду відкритого вогню. Та й по кілька разів протягом ночі просинатиметься у свіжо-обісцяному ліжку, бо снитися йому будуть далеко не цицькаті дівки.
показати весь коментар
18.10.2022 21:11 Відповісти
Это ясно... Меня не видео "удивило", а текст статьи ... Меня как читателю оно было неприятно... , как будто автор думает, что я тупой кацап и не вижу, что текст не соответствует к видео ... Я же не кацап... - я умею сам видеть и осмыслить то что вижу...
Мне обидно...
показати весь коментар
18.10.2022 21:19 Відповісти
Сюди заходять не лише люди з аналітичним складом мислення . Отже, частину матеріалів є сенс подавати і в такому вигляді. Адже в курсі справ краще тримати якомога більше людей, чи не так?
показати весь коментар
18.10.2022 22:13 Відповісти
кто ждал что оно бабахнет в конце?)))
показати весь коментар
18.10.2022 18:25 Відповісти
То он на них обиделся ...увидел какой дым идёт с башни и понял что они курят траву а его не позвали...
показати весь коментар
18.10.2022 18:26 Відповісти
Якщо "залишити за дужками" нашу радість, то в "сухому залишку" це звичайний інстинкт самозбереження.
Але є і технічні питання...
До того, як покинути машину, мехвод був включений в внутрішню переговорну систему і, скоріш всього, нікого не докликався.
Судячи по диму, що пробивається крізь згорівші ущільнювачі, командир та оператор гармати загинули в диму.
До того ж, щоб відкрити люки із зовні, потрібен ключ.
Так, це простенький ключ, але він є.
А ключ, який, зазвичай, на стоянках та при перевезенні машини на тралі, зберігається біля зенітного кулемета, в мішку для скидання сегментів стрічок з-під кулеметних патронів, при посадці в танк, командир забирає всередину машини.
Та і боєкомплект може "бахнути" в будь який момент...
Так що приводу для подвигу не знайшлося.
показати весь коментар
18.10.2022 18:29 Відповісти
Та і житоньки ж хочеться
показати весь коментар
18.10.2022 18:44 Відповісти
Одного тільки не розумію, що мав на увазі орк, аніж вбивати людей в Україні. невже він думав, що повернеться додому живим?
показати весь коментар
18.10.2022 18:32 Відповісти
Брак свіжих новин? Тоді можна відео 2-х місячної давності подати під новим заголовком...https://censor.net/ua/video_news/3360376/biyitsi_93yi_ombr_znyschyly_tank_okupantiv_na_harkivschyni_video
показати весь коментар
18.10.2022 18:41 Відповісти
Дякую. Закинуто запит на форум про мету таких «публікацій».
показати весь коментар
18.10.2022 19:05 Відповісти
кацапюра - сваіх брасаєм... )))
показати весь коментар
18.10.2022 18:45 Відповісти
А внутри танка есть возможность перебраться с места стрелка на место механика?
показати весь коментар
18.10.2022 18:54 Відповісти
И шо вы так на бедного орка таки наезжаете?Может у него телефон сел и он побежал за подзарядкой что бы потом в Тик-Токе все выложить.
показати весь коментар
18.10.2022 18:56 Відповісти
Побежал звать на помощь
показати весь коментар
18.10.2022 19:05 Відповісти
Він побіг до ЗСУ за вогнегасником.
показати весь коментар
18.10.2022 19:17 Відповісти
боян
показати весь коментар
18.10.2022 19:30 Відповісти
Одним словом - пи*арас, - как и все его кацапотаварищи.
показати весь коментар
18.10.2022 19:34 Відповісти
Он их, наверное, звал, но они не захотели.
показати весь коментар
18.10.2022 21:20 Відповісти
це він за водою в расею побіг
показати весь коментар
18.10.2022 21:22 Відповісти

как-то так
показати весь коментар
18.10.2022 21:33 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 22:18 Відповісти
Русскіє сваїх нє брасают! Ани их просто кидают через ху:*?й
показати весь коментар
18.10.2022 23:21 Відповісти
Єґо паслали за агнитушитєлєм.
показати весь коментар
19.10.2022 00:49 Відповісти
Кого бросили, тот уже не свой.
показати весь коментар
19.10.2022 13:04 Відповісти
 
 