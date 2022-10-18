Російський окупант кинув товаришів у палаючому танку та втік. ВIДЕО
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" оприлюднили відео знищення ворожого танка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Можна побачити, як з палаючої машини вилазить один з членів екіпажу і тікає щодуху з місця події, кинувши своїх товаришів.
Топ коментарі
+56 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 17:45
+49 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 17:41
+34 Alex Sav #513490
показати весь коментар18.10.2022 17:43
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Остальные горят
Наші загиблих побратимів витягають під обстрілами, не кажучи про поранених.
А те, що один орк виявився надто прудким - не біда. Маю підозру, що тепер він буде всцикатися і всиратися від будь-якого гучного звуку і виду відкритого вогню. Та й по кілька разів протягом ночі просинатиметься у свіжо-обісцяному ліжку, бо снитися йому будуть далеко не цицькаті дівки.
Мне обидно...
Але є і технічні питання...
До того, як покинути машину, мехвод був включений в внутрішню переговорну систему і, скоріш всього, нікого не докликався.
Судячи по диму, що пробивається крізь згорівші ущільнювачі, командир та оператор гармати загинули в диму.
До того ж, щоб відкрити люки із зовні, потрібен ключ.
Так, це простенький ключ, але він є.
А ключ, який, зазвичай, на стоянках та при перевезенні машини на тралі, зберігається біля зенітного кулемета, в мішку для скидання сегментів стрічок з-під кулеметних патронів, при посадці в танк, командир забирає всередину машини.
Та і боєкомплект може "бахнути" в будь який момент...
Так що приводу для подвигу не знайшлося.
как-то так