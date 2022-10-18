Російський окупант кинув товаришів у палаючому танку та втік. ВIДЕО

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" оприлюднили відео знищення ворожого танка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Можна побачити, як з палаючої машини вилазить один з членів екіпажу і тікає щодуху з місця події, кинувши своїх товаришів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк Т-80БВ з мертвим екіпажем рухається по колу після атаки українських воїнів. ВIДЕО