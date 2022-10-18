Ворожий танк Т-80БВ з мертвим екіпажем рухається по колу після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Підбитий російський танк Т-80БВ після атаки українських воїнів не зупинився, а розпочав рухатися по колу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, боєприпас пошкодив одну гусеницю та знищив екіпаж, а двигун при цьому продовжив працювати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 66-ї бригади знищують російських окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО