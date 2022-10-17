Воїни 66-ї бригади знищують російських окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 66 мехбригади показали, як ліквідують російських окупантів на Лиманському напрямку.

Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Стовписько окупантів і ворожої техніки розвідники виявили в одному з сіл Лиманського району. Ховалися в хатах. Озброєним кодлом. Їх техніка була припаркована на людських городах. Довелося розворушити кацапський мотлох. І з допомогою арти дали їм добряче в копчик. Щоб хутчіш виміталися з української землі", - коротко підсумовує один із учасників операції.

Як це було – дивіться у відео", - йдеться в описі відео.

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